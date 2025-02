Podwyżka 10 świadczeń. Już wkrótce emeryci i renciści otrzymają więcej grosza

Koniec 800 plus i innych zasiłków. Nadchodzi jeden nowy: 1700 zł co miesiąc dla każdego bez żadnych wstępnych warunków?

Potrzeba zmian w 800 plus to tylko wierzchołek problemu. Do wymiany i dostosowania do współczesnych warunków nadaje się cały system zasiłków i świadczeń społecznych. Miliardy złotych wyciekają na biurokrację, którą w innych dziedzinach skutecznie wyręczają nowe technologie. Miliardy te można wydać w bardziej pożądany sposób - wypłacając obywatelom bezwarunkowy dochód podstawowy.