Waloryzacja to podwyżka 10 świadczeń. Już od marca emeryci i renciści dostaną więcej grosza

Czy opłaca się zakładać fotowoltaikę przyłączoną do sieci energetycznej (on-grid) w 2025 r.? Ile to kosztuje?

W dobie rosnących cen energii oraz globalnych zmian w polityce energetycznej coraz więcej konsumentów i przedsiębiorstw zastanawia się nad inwestycją w odnawialne źródła energii. Fotowoltaika przyłączona do sieci (tzw. on-grid) to jedno z najpopularniejszych rozwiązań. Czy rzeczywiście jest to inwestycja, która się opłaca? Jak wygląda rozliczanie energii i jakie korzyści oraz wyzwania niesie za sobą taka instalacja? W niniejszym artykule przeanalizuję te kwestie z perspektywy zarówno konsumentów indywidualnych, jak i firm.