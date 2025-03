Pożegnać się z zawodowym życiem a może jeszcze nie… Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć ci, którzy osiągnęli emerytalny wiek. Jeśli już ktoś zdecyduje się na „zusowską” pensję, nie bez znaczenia jest moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65, w takim wieku w naszym kraju można przejść na emeryturę. W tym roku, zależnie od płci, dotyczy to urodzonych w 1965 roku i w 1960. Nie bez znaczenia jest moment zakończenia zawodowej aktywności. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 roku? Ostatni moment na dobrą decyzję

Teraz właśnie jest jeden z takich kluczowych momentów ze względu na marcową waloryzację. Ci, którzy pożegnają się z pracą do końca lutego, będą już figurować w systemie emerytalnym. Zyskają podwójnie. Nie tylko mogą liczyć na coroczną podwyżkę świadczeń. Także i im w kwietniu ZUS wypłaci trzynastkę czyli dodatkowy bonus, niezależny od wysokości pobieranej emerytury.

Drugim, dobrym miesiącem na zakończenie zawodowej aktywności jest lipiec. Tu z kolei można zyskać dzięki rocznej waloryzacji kapitału emerytalnego, która odbywa się w czerwcu.

Waloryzacja emerytur i rent 2025. O ile wzrosną świadczenia?

Waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc, oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc. To oznacza, że świadczenia zostaną podniesione o 5,5 proc.

W wyniku waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 97,95 zł, osiągając kwotę 1878,91 zł brutto. Renta socjalna zostanie podwyższona do kwoty 1878,91 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 1409,18 zł. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 133,06 zł, co łącznie da wartość 2552,39 zł.

Koszt tegorocznej waloryzacji szacuje się na blisko 22,8 mld zł.

Przejście na emeryturę. Jakie trzeba załatwić formalności

Przy podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę. Trzeba to zrobić najpóźniej na dwa dni przed końcem miesiąca. Wniosek o emeryturę, wraz ze świadectwem pracy, należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca. Dopełnienie tych terminów pozwala na otrzymanie wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy oraz pierwszą emerycką pensję bez przerwy w dochodach.