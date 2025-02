Nowe świadczenie z ZUS dla blisko 2 mln seniorów: od 1 marca 2025 r. nawet 5 600 zł miesięcznie. Trzeba złożyć wniosek [LINK]

W związku ze wzrostem, od 1 marca 2025 r., kwoty najniższej emerytury (będącym wynikiem corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych) – wzrasta również maksymalna kwota nowego świadczenia, które od 1 lipca br., będzie przysługiwało blisko 2 mln seniorów. Mowa o tzw. rencie wdowiej, której limit wyniesie 5 636,73 zł miesięcznie. Od 1 stycznia br., wdowy i wdowcy, mogą już składać do ZUS wnioski o jej przyznanie.

rozwiń >

Od 1 marca 2025 r. wzrasta maksymalna kwota tzw. renty wdowiej

REKLAMA

W związku ze wzrostem, od 1 marca 2025 r., kwoty najniższej emerytury (będącym wynikiem corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych) – wzrasta również maksymalna kwota nowego świadczenia, które od 1 lipca br., będzie przysługiwało blisko 2 mln seniorów. Mowa o tzw. rencie wdowiej, która sprowadza się do zmiany zasad pobierania świadczeń emerytalno-rentowych przez wdowy i wdowców, polegającej na dopuszczeniu możliwości pobierania przez nich kilku świadczeń emerytalno-rentowych jednocześnie. Ustawodawca zastrzegł comiesięczny limit świadczeń, które będą mogły być wypłacane w ramach ww. zbiegu, na wysokość którego ma wpływ kwota najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta – podlega corocznej waloryzacji, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Wskaźnik waloryzacji stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Sama waloryzacja natomiast – polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez ww. wskaźnik waloryzacji.

REKLAMA

W bieżącym roku – zgodnie z komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2025 r. (M.P. z 2025 r., poz. 129) – wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 105,5%. Oznacza to, że świadczenia emerytalno-rentowe – od 1 marca 2025 r. – wzrosną o 5,5%. Najniższa emerytura opiewać będzie zatem na kwotę 1 878,91 zł (podwyżka o 97,95 zł).

Maksymalna wysokość świadczeń, które będą mogły być wypłacane w ramach zbiegu własnego świadczenia emerytalno-rentowego z rentą rodzinną po zmarłym małżonku lub małżonce (czyli tzw. renty wdowiej) – zgodnie z art. 95a ust. 4 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – nie może natomiast przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Oznacza to, że – uwzględniając wysokość najniższej emerytury, która będzie przysługiwała od 1 marca 2025 r. – limit renty wdowiej – wynosić będzie odpowiednio 5 636 albo 5 637 zł (w zależności od tego, jak ostatecznie ww. kwota będzie zaokrąglana przez ZUS). To najwyższe kwoty, jakie od 1 lipca 2025 r. – będą mogły trafiać, co miesiąc, na konta uprawnionych seniorów.

Dotychczas można było otrzymywać wyłącznie jedno świadczenie emerytalno-rentowe

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2025 r. (tj. sprzed wejścia w życie przepisów wprowadzających tzw. rentę wdowią) – dotychczas, co do zasady – w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (tj. emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, z wyjątkiem renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w przypadku której obowiązują inne zasady zbiegu świadczeń) – można było otrzymać tylko jedno z tych świadczeń – tj.:

świadczenie wybrane przez uprawnionego ,

, a jeżeli tego wyboru nie dokonał – świadczenie wyższe, które w takim przypadku, wypłacane jest przez właściwy organ z mocy prawa.

Powyższa zasada, znajdowała również zastosowanie do wdów i wdowców, którym przysługiwało prawo do:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce , w wysokości 85% świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługiwało zamarłemu lub zmarłej oraz

odpowiednio – , w wysokości 85% świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługiwało zamarłemu lub zmarłej oraz własnego świadczenia – tj. emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

REKLAMA

Po śmierci małżonka lub małżonki – mogli oni dokonać wyboru świadczenia, które będą pobierać, tj. renty rodzinnej po zmarłym/zmarłej albo własnego świadczenia emerytalno-rentowego. Jeżeli tak owego wyboru nie dokonali – z mocy prawa, otrzymywali jedno z powyższych świadczeń, a konkretniej – to, którego wysokość była wyższa.

Taki stan prawny, uznawany był przez wdowy i wdowców za wysoce niesprawiedliwy, ponieważ – zakładając konieczność dokonywania wyboru między własnym świadczeniem emerytalno-rentowym, a rentą rodzinną po zmarłym małżonku/małżonce – powodował, że wdowa lub wdowiec musieli z jednego świadczenia, pokrywać koszty prowadzenia gospodarstwa domowego, które dotychczas finansowane były z dwóch świadczeń. To z kolei, przekładało się na ograniczenie możliwości zaspokajania ich własnych potrzeb oraz obniżenie jakości ich życia.

Stan ten, już niebawem – bo od 1 lipca 2025 r. – ulegnie jednak zmianie i wdowy oraz wdowcy, u których nastąpił zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, będą mogli otrzymywać nie jedno, a nawet dwa albo trzy świadczenia jednocześnie. Muszą jednak spełnić kilka warunków i złożyć do ZUS niezbędny wniosek. Zmiana zasad pobierania świadczeń emerytalno-rentowych przez wdowy i wdowców, wprowadzona ustawą z dnia 26.07.2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw i polegająca na dopuszczeniu możliwości pobierania kilku świadczeń jednocześnie – potocznie zwana jest rentą wdowią. Wprowadzenie ww. renty, zgodnie z zamysłem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ma położyć kres ekonomicznej degradacji gospodarstw domowych emerytów i rencistów spowodowanych śmiercią małżonka, poprawiając sytuację finansową nawet 2 mln seniorów (oczywiście przy założeniu, że wszyscy uprawnieni wystąpią do ZUS z wymaganym wnioskiem).

Kto od 1 lipca 2025 r. będzie mógł pobierać jednocześnie dwa świadczenia emerytalno-rentowe? [renta wdowia 2025]

Wdowa lub wdowiec, któremu przysługuje prawo do:

renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz

po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz własnego świadczenia emerytalno-rentowego – tj. emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej,

i która/y spełnia ponadto następujące warunki:

ma co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet ) lub odpowiednio – 65 lat (w przypadku mężczyzn ),

(w przypadku ) lub odpowiednio – (w przypadku ), do dnia śmierci małżonka/małżonki pozostawała/pozostawał z nim/z nią we wspólności małżeńskiej ,

, nabyła/nabył prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku/małżonce nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz

po zmarłym małżonku/małżonce nie wcześniej niż (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – (w przypadku mężczyzn) oraz nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim,

od miesiąca, w którym złoży wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (nabór wniosków rozpoczął się 1 stycznia 2025 r.), jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r. – może otrzymywać, według własnego wyboru (czyli w zależności od tego, który wariant będzie dla niej lub dla niego korzystniejszy):

100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Przez rentę rodzinną, rozumiana jest przy tym nie tylko renta rodzinna wypłacana przez ZUS, ale również renta rodzinna wypłacana przez inne organy emerytalno-rentowe, tj. renta rodzinna dla rolników, a także wojskowa oraz policyjna renta rodzinna.

Kto od 1 lipca 2025 r. będzie mógł pobierać jednocześnie trzy świadczenia emerytalno-rentowe? [renta wdowia 2025]

Wdowa lub wdowiec, któremu przysługuje prawo do:

renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce,

po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce, emerytury i jednocześnie

i jednocześnie renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

która/y spełnia ponadto ww. warunki (określone dla przypadku zbiegu dwóch świadczeń) w zakresie wieku, pozostawania ze zmarłym małżonkiem/małżonką we wspólności małżeńskiej, wieku, w którym nabyła/nabył prawo do renty rodzinnej oraz stanu cywilnego – od miesiąca, w którym złoży wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (nabór wniosków rozpoczął się 1 stycznia 2025 r.), jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r., może otrzymywać, według własnego wyboru:

100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Zasady te, będą miały również zastosowanie w przypadku prawa do renty rodzinnej oraz zbiegu świadczeń, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Będzie można pobierać dwa albo nawet trzy świadczenia emerytalno-rentowe jednocześnie, ale nie bez limitu [renta wdowia 2025]

Wdowy i wdowcy, będący emerytami lub rencistami, którzy spełniają powyższe warunki ustawowe do otrzymywania dwóch albo nawet trzech świadczeń emerytalno-rentowych jednocześnie, nie będą jednak mogli otrzymywać ich bez żadnych limitów. Ustawodawca – o czym była już mowa powyżej – zdecydował się bowiem na zastrzeżenie maksymalnej wysokości świadczeń wypłacanych w ramach zbiegu. I tak – suma świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu z rentą rodzinną, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku ze wzrostem, od 1 marca 2025 r., kwoty najniższej emerytury (będącym wynikiem corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych) – podwyższeniu ulega również ww. maksymalna kwota, jaka może być wypłacana, co miesiąc, uprawnionym wdowom i wdowcom, w ramach tzw. renty wdowiej. Limit wysokości świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych w ramach zbiegu – od 1 marca 2025 r. – opiewać będzie odpowiednio na 5 636 albo 5 637 zł (w zależności od tego, jak ostatecznie ww. kwota będzie zaokrąglana przez ZUS).

Do powyższego limitu, wliczane będą przy tym również świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub odrębnych przepisów wraz ze świadczeniami, których dotyczy zbieg (tj. m.in. z rentą rodzinną i emeryturą).

Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury – nie będzie to skutkowało utratą przez wdowę lub wdowca prawa do pobierania dwóch lub odpowiednio – trzech świadczeń jednocześnie (w ramach tzw. renty wdowiej). W takiej sytuacji – ZUS dokona odpowiedniego pomniejszenia świadczeń o kwotę przekroczenia. Jako pierwsze, zostaną pomniejszone świadczenia finansowane z budżetu państwa, według następującej kolejności:

świadczenia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych,

świadczenia z zaopatrzenia emerytalno-rentowego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz

inne świadczenia,

a następnie, kolejno:

świadczenia finansowane z Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

świadczenia finansowane z Funduszu Pracy,

świadczenia finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych oraz

świadczenia finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Celem ustalenia prawa do renty wdowiej – konieczne jest złożenie wniosku do ZUS [LINK]

Nabór wniosków o rentę wdowią rozpoczął się 1 stycznia 2025 r. Seniorki i seniorzy, którzy spełniają ustawowe warunki do jej otrzymania – muszą złożyć do ZUS wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej ZUS, pod następującym adresem: wniosek ERWD. Można również pobrać go w wersji papierowej, w każdej placówce ZUS.

Renta wdowia będzie przez ZUS przyznawana od miesiąca, w którym zostanie złożony ww. wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Co zmieni się od 1 stycznia 2027 r. – od kiedy jeszcze wyższe świadczenia?

Od 1 stycznia 2027 r. osobom, którym przysługiwać będą jednocześnie dwa pozostające ze sobą w zbiegu świadczenia emerytalno-rentowe – wysokość drugiego ze świadczeń wzrośnie z 15 do 25%, a osobom, którym przysługiwać będą jednocześnie trzy pozostające ze sobą w zbiegu świadczenia emerytalno-rentowe – wysokość trzeciego ze świadczeń wzrośnie odpowiednio z 15 do 25%.

Sprawdź »> Dziennik Gazeta Prawna - subskrypcja cyfrowa

Podstawa prawna: