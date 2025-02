Będą zmiany w wypłacie czternastej emerytury 2025. Przez ten limit jedni pieniędzy dostaną mniej, inni nie dostaną wcale

Najpierw była waloryzacja, teraz na konta emerytów trafią trzynastki, potem zacznie się oczekiwanie na czternastki. Ten kolejny zastrzyk gotówki seniorzy otrzymają w drugiej połowie roku, ale już teraz niektórzy powinni się szykować na wielkie rozczarowanie. W porównaniu z rokiem 2024, jedni dostaną mniej pieniędzy, więcej będzie tych, którzy ich wcale nie dostaną. Wszystko przez ustawowe regulacje, które zdaniem ekspertów są niesprawiedliwe. Czy rząd wprowadzi zmiany?

Najpierw było pełne napięcia oczekiwanie, teraz już wszystko jasne. Tegoroczna waloryzacja emerytur wyniesie 5,5 procent, o tyle od marca wzrosną wypłacane przez ZUS emeryckie pensje. Od ogłoszonej niedawno przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej waloryzacji zależy też wysokość trzynastek i czternastek. Obydwa świadczenia równe są kwocie minimalnej emerytury, która po wiosennej waloryzacji wyniesie dokładnie 1 tys. 878 zł i 91 gr brutto.

Ile wyniesie czternasta emerytura 2025?

O ile w przypadku trzynastek kwota brutto dla wszystkich seniorów będzie taka sama, to w przypadku czternastek sprawa wygląda zupełnie inaczej. Wedle ustawowej regulacji czternastka należy się tym, których emerytura lub renta nie przekracza 2 tys. 900 złotych brutto. Jeśli otrzymują więcej, wówczas to dodatkowe świadczenie zostaje pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, przy czym minimalna czternastka, jaka może być wypłacona, to 50 zł brutto.

Problematyczny limit

Kłopot w tym, że ów próg w wysokości 2 tys. 900 zł jest wpisany do ustawy na stałe. Tymczasem przez coroczną waloryzację zmniejsza się liczba tych emerytów, którym czternastka się należy i rośnie liczba tych, którzy dodatek otrzymują w pomniejszonej kwocie.

Jak tegoroczna waloryzacja wpłynie na wysokość czternastek. Wyliczenia przedstawił „Fakt” Emeryci, których świadczenie po waloryzacji nie przekroczy granicy 2 tys. 900 zł brutto mogą się spodziewać czternastki wyższej niż przed rokiem. Ci, którzy ustawowy limit przekroczą, dostaną mniej niż w 2024 roku.

Czternasta emerytura 2025. Ci seniorzy dostaną więcej pieniędzy

Dokładne wyliczenia przedstawił „Fakt”. Jeśli obecna emerytura brutto wynosi 1700 złotych, na rękę wychodzi 1547 zł. W 2024 czternastka na rękę wyniosła 1502, 67 zł. Po waloryzacji emerytura na rękę wyniesie 1632,08. Czternastka na rękę w2025 wyniesie 1568,81 zł.

Oto inny przykład, z większymi kwotami, które jednak nie przekraczają ustawowego progu 2 tys. 900 zł. Jeśli obecna emerytura wynosi 2800 złotych brutto, to na rękę wychodzi 2512 zł. Takiej sytuacji w 2024 czternastka na rękę wyniosła 1406,67zł. Po waloryzacji emerytura na rękę wyniesie 2633,66 zł. W 2025 czternastka na rękę wyniesie 1441, 81 zł.

Czternasta emerytura 2025. Ci seniorzy dostaną mniej pieniędzy

Jak wyglądają wyliczenia, kiedy emerytura lub renta wskazany w przepisach limit przekroczy? Jeśli obecna emerytura wynosi 3400 złotych brutto, wtedy na rękę wychodzi 2986 zł. W 2024 czternastka na rękę wyniosła 1011,95 zł. Jak wylicza dziennik, po waloryzacji emerytura na rękę wyniesie 3133,73 zł. W 2025 Czternastka na rękę w2025 to 941, 64 zł.

I kolejny przykład, z większą kwotą. Jeśli obecna emerytura wynosi 4000 złotych brutto, to na rękę wychodzi 3460 zł. W roku 2024 czternastka na rękę wyniosła 537,95 zł. Po waloryzacji emerytura na rękę wyniesie 3633,80 zł. Czternastka na rękę w tym roku wyniesie 441, 53 zł.

To nie jest sprawiedliwe

Jak zauważa „Fakt” eksperci od dawna podkreślają, że próg w czternastkach nie jest sprawiedliwy. – Pod uwagę brana jest tylko wysokość emerytury lub renty, a nie realna sytuacja majątkowa seniora. Można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś ma niską emeryturę, ale ma dodatkowe dochody np. z wynajmu kilku mieszkań. I taka osoba czternastkę dostanie, choć jej sytuacja finansowa wcale nie musi być zła – mówi w rozmowie z gazetą Tomasz Lasocki, ekspert do spraw ubezpieczeń społecznych z Politechniki Warszawskiej.

Czy rząd wprowadzi zmiany?

Czy w czternastkach będą zmiany? Na razie nic się o tym nie mówi, ale jak wskazuje dziennik, w przepisach jest furtka, która pozwala rządowi na ustalenie czternastek w danym roku w wyższej kwocie, niż to wynika z przepisów