Rewolucyjne zmiany w programie „Czyste Powietrze? Tak będą dawać dotacje po nowemu. Podali datę składania wniosków

Program Czyste Powietrze. Od kiedy ruszy przyjmowanie wniosków Niezrozumiałe, skandaliczne, kuriozalne, tak o zawieszeniu przyjmowania wniosków w programie "Czyste Powietrze" mówili aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego. Dlaczego rządowy program został zastopowany pod koniec listopada przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Powodem takiej decyzji miałby być liczne nadużycia. REKLAMA Tak kantowali w "Czystym Powietrzu" Jak informuje „Rzeczpospolita” bywało, że dofinasowanie trafiało do tych, którzy byli właścicielami kilku nieruchomości. Zdarzało się też, że nieuczciwe firmy zawyżały rachunki. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, kiedy rachunki za drzwi opiewały nawet na 40 tysięcy złotych. Były też przypadki częściowej modernizacji budynków bez realnej poprawy efektywności energetycznej. Kwitł też proceder przepisywania nieruchomości na członków rodziny po to, żeby uzyskać maksymalne kwoty dopłat. Rządowy program po nowemu. Jakie będą zmiany w Czystym Powietrzu” Jakie mechanizmy mają zapobiec nadużyciom? Jak podaje „Rzeczpospolita” w nowej odsłonie „Czystego Powietrza” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kończy prace nad nową odsłoną rządowego programu. W jego zmodernizowanej wersji zaliczki będą trafiać wyłącznie na konto beneficjenta, a nie wykonawcy, zostaną wprowadzone limity dotacji na poszczególne kategorie kosztów. Pojawią się też bardziej rygorystyczne warunki przyznawania najwyższego poziomu dofinansowania. Kolejnym sposobem na wyeliminowanie nadużyć ma być konieczność wykazania własności nieruchomości przez określony czas przed złożeniem wniosku. Nowa odsłona programu wprowadza minimalny standard energetyczny dla budynków objętych wsparciem. Jest też zapowiedź większej liczny kontroli na miejscu realizacji inwestycji. - Będziemy mieli oko na firmy, które przyłapiemy na nieuprawnionym działaniu” – zapowiada w oficjalnym komunikacie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze. Nowe progi dochodowe, nowe limity wsparcia Co jeszcze się ma się zmieni? Fundusz zaproponował też nowe progi dochodowe oraz limity wsparcia. Będą trzy poziomy finansowania dostosowane do dochodu beneficjentów – informuje „Rzeczpospolita” i podaje szczegóły. Dalszy ciąg materiału pod wideo Podstawowy poziom dofinansowania (50 proc. kosztów inwestycji) dla tych, których roczny dochód nie przekracza 150 tys. zł. Poziom podwyższony (70 proc. kosztów) – dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na osobę nie przekracza 2250 zł, oraz jednoosobowych z dochodem do 3150 zł. Trzeci, najwyższy poziom dofinansowania (100 proc. kosztów), będzie przeznaczony dla tych, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1170 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1640 zł w jednoosobowym. Czyste Powietrze. Jakie będą dotacje do pomp ciepła i modernizacji budynków W „Czystym Powietrzu” po nowemu zostały wprowadzone również limity dla poszczególnych rodzajów inwestycji. Na pompę ciepła powietrze/woda będzie można uzyskać maksymalnie 17 600 zł (podstawowy poziom), 24 640 zł (podwyższony poziom) lub 35 200 zł (najwyższy poziom). Maksymalna dotacja na kompleksową modernizację budynku wyniesie 39 500 zł, 55 300 zł lub 79 000 zł – w zależności od poziomu dochodów beneficjenta- podaje dziennik. Program Czyste Powietrze. Od kiedy ruszy przyjmowanie wniosków REKLAMA Kilka dni temu w rozmowie z Interią Biznes Magdalena Skłodowska, rzeczniczka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki potwierdziła, że termin 31 marca jako termin ogłoszenia nowych zasad programu oraz wznowienia przyjmowania nowych wniosków zostanie dotrzymany. - Podajemy cały czas datę 31 marca i ona jest aktualna” – stwierdziła Skłodowska. Jak napisała „Rzeczpospolita” wszystkie wymienione kwoty pochodzą z projektu przedstawionego do konsultacji w grudniu 2024 r. (konsultacje zakończyły się pod koniec grudnia). Kilka dni temu w rozmowie z Interią Biznes rzeczniczka Funduszu zastrzegła, że szczegółowe rozwiązania „Czystego Powietrza” są jeszcze wciąż doprecyzowywane, dlatego na tym etapie nie można mówić o ostatecznych zasadach przyznawania wsparcia.