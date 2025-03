250 plus, co miesiąc, na leki – dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz niezdolnych do pracy z powodu wieku. Pomoc lekowa 2025 – sprawdź warunki programu w swoim mieście lub gminie

Moi koledzy na równorzędnych stanowiskach mają dużo wyższe pensje, lepsze samochody i telefony. I w ogóle są traktowani lepiej – skarży się Beata, pracownik działu handlowego dużej firmy z branży budowlanej. To jest tutaj normą. I nic na to nie można poradzić. Taka jest polityka płacowa właściciela, który w swoim najbliższym otoczeniu ma wypruwające sobie żyły dla firmy kobiety, ale więcej płaci mężczyznom. To po prostu dyskryminacja i jawna niesprawiedliwość – dodaje. Takie płacowe dysproporcje to norma na polskim rynku? Potwierdzają to statystyki.