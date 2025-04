400 plus na wakacje w ramach nowego programu. Od 20 kwietnia 2025 r. rusza nabór wniosków. Do rozdania są 2 mln zł i liczy się kolejność zgłoszeń

20 kwietnia 2025 r. rusza nabór wniosków w ramach I tury programu „Podlaski Bon Turystyczny”. Do rozdania są aż 2 mln zł, a każda osoba, która zgłosi się do udziału w programie może otrzymać nawet 400 zł dofinansowania do pobytu w obiekcie noclegowym zlokalizowanym na terenie województw podlaskiego. Dofinansowanie będzie przekazywane za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej, w formie bonu turystycznego.

Bon turystyczny 2025 – w jaki sposób wziąć udział w programie i kiedy rusza nabór wniosków? Bon turystyczny 2025 – edycja podlaska REKLAMA W tym roku, w związku z projektem realizowanym przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, który powstał z inicjatywy samorządu województwa podlaskiego i jest przez niego finansowany – będzie można taniej zwiedzać jeden z najpiękniejszych regionów Polski – województwo podlaskie. Już niebawem rusza nabór wniosków w ramach programu „Podlaski Bon Turystyczny”, którego celem jest wsparcie podlaskiej branży turystycznej oraz zwiększenie ruchu turystycznego w województwie podlaskim, a także promocja województwa podlaskiego jako atrakcyjnego celu turystycznego. Jest kilka warunków, które trzeba spełnić i liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego warto się pospieszyć. REKLAMA Na Podlasiu, na turystów czeka moc unikatowych w skali globalnej atrakcji. Długą listę otwiera Białowieski Park Narodowy, który znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i ma status światowego rezerwatu biosfery. Na trasie do Białowieży leży Kraina Otwartych Okiennic. Tworzą ją malownicze wsie Trześcianka, Soce i Puchły w dolinie Narwi i jej dopływu, Rudni. W regionie warto również odwiedzić Supraśl – miasto, które posiada potwierdzony naukowo mikroklimat, zdrowe powietrze nasycone olejkami eterycznymi pochodzącymi z drzew iglastych. Dla fanów dwóch kółek polecany jest natomiast najdłuższy szlak rowerowy w województwie – Podlaski Szlak Bociani. Podążając śladem bociana, turysta poznaje walory przyrodnicze i kulturowe Podlasia. Z kolei w Hajnówce i okolicach tego miasta, są dostępne sieci szlaków nordic walking – o długości od 3 km do nawet 21 km. Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym, zachęcając do odwiedzenia Podlasia podkreśla, że – każdy znajdzie tam coś dla siebie. „To świetne miejsce na wakacje, na jesienny city break, bądź niezapomnianą podróż kulinarną”. Warto również wspomnieć, że w regionie, w drugiej połowie lipca, odbywa się jedna z najlepszych imprez folkowych w Polsce i jedyna tego typu na Podlasiu – Ethno Festiwal Czeremcha. Bon turystyczny 2025 – kto może skorzystać z dofinansowania do wakacji? Z dofinansowania do wakacji, w ramach programu „Podlaski Bon Turystyczny”, mogą skorzystać: osoby dorosłe, mieszkające w Polsce, poza województwem podlaskim ,

, które złożą wniosek o dofinansowanie w ramach programu,

zarezerwują pobyt w jednym z obiektów noclegowych zarejestrowanych w programie i

i spędzą w nim co najmniej dwa noclegi. Bon turystyczny 2025 – jaką kwotę można otrzymać? W ramach programu „Podlaski Bon Turystyczny”, kwota dofinansowania, która można otrzymać w formie bonu turystycznego, uzależniona jest od kategorii obiektu noclegowego, który wskaże się we wniosku o dofinansowanie, w którym zamierza się wykorzystać bon. Do wyboru są: w ramach I kategorii: kempingi, pola biwakowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, hostele, kwatery agroturystyczne oraz pokoje gościnne – na pobyt w których, można otrzymać 200 zł, w ramach II kategorii: hotele jedno i dwu-gwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty, wille/dworki/zamki/pałace – na pobyt w których, można otrzymać 300 zł oraz w ramach III kategorii: hotele trzy, cztero i pięcio-gwiazdkowe – na pobyt w których, można otrzymać 400 zł. Bon turystyczny 2025 – jakie obiekty noclegowe są do wyboru? Obiekt noclegowy, w którym będzie można skorzystać z bonu turystycznego, można wybierać spośród trzech wyodrębnionych powyżej kategorii, od których uzależniona jest wysokość dofinansowania. Z ostateczną listą obiektów, biorących udział w programie, będzie można zapoznać się na pod adresem: www.podlaskibonturystyczny.pl , po 20 kwietnia 2025 r. Aktualnie, tj. do 11 kwietnia 2025 r. – trwa jeszcze nabór wniosków obiektów noclegowych, które chciałyby wziąć udział w programie. Dalszy ciąg materiału pod wideo Zgodnie z Regulaminem programu1, do udziału w nim, mogą zgłaszać się obiekty noclegowe, które spełniają łącznie następujące warunki: są zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego,

są wpisane do ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego lub do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca położenia obiektu,

nie zalegają z należnościami wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz

w momencie zgłaszania do programu – funkcjonują nie krócej niż 6 miesięcy (warunek tej nie dotyczy jednak obiektów wpisanych do ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego). Obiekty noclegowe, które zgłoszą się do udziału w programie i pomyślnie przejdą weryfikację w zakresie spełnienia powyższych warunków – zostaną umieszczone w bazie obiektów noclegowych, która po 20 kwietnia br., zostanie udostępniona na stronie internetowej programu. Bon turystyczny 2025 – w jaki sposób wziąć udział w programie i kiedy rusza nabór wniosków? W celu otrzymania dofinansowania w formie bonu turystycznego – należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, który przyjmowany będzie za pośrednictwem strony internetowej programu (LINK). W ww. wniosku – należy obligatoryjnie wskazać rodzaj obiektu noclegowego, w którym zamierza się wykorzystać bon (wg podziału na poniższe trzy kategorie): w ramach I kategorii: kempingi, pola biwakowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, hostele, kwatery agroturystyczne oraz pokoje gościnne, w ramach II kategorii: hotele jedno i dwu-gwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty, wille/dworki/zamki/pałace oraz w ramach III kategorii: hotele trzy, cztero i pięcio-gwiazdkowe. Od powyższego wyboru – zależeć będzie kwota przysługującego dofinansowania. Nabór wniosków ramach pierwszej tury programu rozpoczyna się z dniem 20 kwietnia 2025 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Kolejne tury programu – będą uruchamiane, w kolejnych miesiącach roku (do grudnia, włącznie). Dofinansowanie przyznawane będzie osobom, które jako pierwsze poprawnie złożą wniosek na dany miesiąc, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten miesiąc. Liczy się kolejność zgłoszeń – warto więc się pospieszyć. Do rozdania, w ramach programu, samorząd województwa podlaskiego, zarezerwował aż 2 mln zł, w tym: od 20 kwietnia do 31 maja 2025 r. – 350 000 zł ,

– , w czerwcu 2025 r. – 300 000 zł,

w lipcu 2025 r. – 200 000 zł,

w sierpniu 2025 r. – 200 000 zł,

we wrześniu 2025 r. – 300 000 zł,

w październiku 2025 r. – 300 000 zł,

w listopadzie 2025 r. – 150 000 zł i

Potwierdzeniem przyznania dofinansowania będzie bon turystyczny wygenerowany przez system teleinformatyczny (z unikalnym kodem QR), który będzie można wykorzystać zgodnie z informacjami wskazanymi we wniosku (tj. wyłącznie w obiekcie określonej kategorii). Podczas meldowania się na pobyt – trzeba będzie okazać bon obsłudze obiektu, która dokona obniżenia ceny za pobyt o jego równowartość. 1 Regulamin dla obiektów noclegowych programu „Podlaski Bon Turystyczny", dostępny na stronie: https://podlaskibonturystyczny.pl/

