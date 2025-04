Trzynasta emerytura 2025: Co warto wiedzieć o wypłatach w kwietniu?

Pierwsza transza trzynastej emerytury została wypłacona 1 kwietnia 2025 roku i objęła 889 tys. osób. Kolejne wypłaty nastąpią w ustalonych terminach kwietniowych, a świadczenia trafią na konta jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Sprawdź, co warto wiedzieć o trzynastej emeryturze, komu przysługuje i kiedy spodziewać się przelewu.

Już we wtorek, 1 kwietnia 2025 roku, pierwsza grupa emerytów i rencistów otrzymała dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, znane powszechnie jako trzynasta emerytura. Tego dnia, w ramach pierwszej transzy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał aż 1,67 mld zł do 889 tys. osób. To jednak dopiero początek wypłat, które obejmą kolejne grupy uprawnionych do świadczenia. Co warto wiedzieć o „trzynastce” i kiedy można spodziewać się przelewów? Wyjaśnia ekspertka ZUS, Aneta Adamiak z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Aby otrzymać trzynastą emeryturę, należy spełniać jedno kluczowe kryterium: mieć prawo do wypłaty świadczenia długoterminowego na dzień 31 marca 2025 roku. Chodzi o następujące rodzaje świadczeń, tj.:

emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),

renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),

renta szkoleniowa,

renta socjalna,

renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Warto jednak pamiętać, że „trzynastka” nie przysługuje osobom, które na 31 marca miały zawieszone świadczenie długoterminowe. Poza tym osoby uprawnione do kilku świadczeń otrzymają tylko jedną trzynastą emeryturę.

Wysokość świadczenia i jego opodatkowanie

Dodatkowe świadczenie w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, co odpowiada najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca tego roku. W praktyce oznacza to, że od tej kwoty zostanie odprowadzona składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przypomnijmy, że w 2024 roku 13. emerytura wynosiła ona 1 780,96 zł brutto.

Ważne Co ważne, wysokość trzynastej emerytury jest taka sama dla wszystkich uprawnionych i nie jest zależna od dochodów.

Od kwoty brutto trzynastej emerytury potrącane są:

9% składki zdrowotnej ,

, 12% zaliczki na podatek dochodowy.

Jak uniknąć potrącania podatku od 13. emerytury? Jeśli Twój roczny dochód nie przekracza 30 000 zł, możesz uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy. Wystarczy złożyć wniosek EPD-21 w ZUS, co pozwoli otrzymać wyższą kwotę netto na konto.

Terminy wypłaty trzynastej emerytury w 2025 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty świadczeń w siedmiu standardowych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W 2025 roku ze względu na dni wolne oraz święta niektóre daty uległy zmianie:

1 kwietnia (wtorek) – wypłata bez zmian,

– wypłata bez zmian, 6 kwietnia (niedziela) – wypłata również 4 kwietnia (piątek) ,

– wypłata również , 10 kwietnia (czwartek) – wypłata bez zmian,

– wypłata bez zmian, 15 kwietnia (wtorek) – wypłata bez zmian,

– wypłata bez zmian, 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna) – wypłata przesunięta na 18 kwietnia (piątek) ,

– wypłata przesunięta na , 25 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian.

ZUS zapewnia, że wszyscy uprawnieni otrzymają świadczenie jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi, z wyjątkiem osób, którym wypłaty przypadają na 25 kwietnia. Natomiast dla osób pobierających świadczenia przedemerytalne trzynasta emerytura zostanie wypłacona tuż przed majem. „Pierwszego maja wypłacane są świadczenia przedemerytalne bądź zasiłki przedemerytalne. Także te pieniądze trafią do odbiorców przed tym dniem, który jest wolny od pracy” - wyjaśnia ekspertka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aneta Adamiak z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.

Dlaczego warto założyć konto bankowe?

Wciąż istnieje grupa osób, które otrzymują świadczenia tradycyjną pocztą. ZUS apeluje do takich seniorów o założenie kont bankowych ze względów bezpieczeństwa. Świadczenia przekazywane bezpośrednio na konto są bardziej bezpieczne i wygodne w obsłudze.

„Ciągle jeszcze są osoby, którym świadczenia przynosi listonosz. Apelujemy do nich, aby zdecydowały się, dla własnego bezpieczeństwa, na założenie kont bankowych” - mówi Aneta Adamiak .

Trzynastka jest wolna od potrąceń

Jednym z ważnych aspektów jest fakt, że trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji. Oznacza to, że nie może zostać zajęta np. przez komornika. To szczególnie istotne dla osób, które borykają się z problemami finansowymi.

Renta rodzinna a trzynastka

W przypadku rent rodzinnych, świadczenie jest wypłacane tylko raz – niezależnie od liczby osób uprawnionych. Przykładowo, jeżeli do renty rodzinnej po zmarłym są uprawnione dwie osoby (np. wdowa i dziecko), to trzynasta emerytura zostanie podzielona proporcjonalnie między nich.

Świadczenia emerytalne wypłacane przez różne organy

Zdarza się, że świadczenia emerytalne wypłacane są przez różne instytucje, np. ZUS oraz KRUS. W takich przypadkach, trzynastą emeryturę wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna „trzynastki”

Podstawą do wypłaty trzynastej emerytury jest ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2020 r. poz. 321). Wcześniejsze regulacje obejmowały jedynie jednorazowe świadczenia, jednak od 2020 roku mają one charakter cykliczny i coroczny.

A zatem, trzynasta emerytura w 2025 roku to znaczące wsparcie dla wielu emerytów i rencistów. Warto pamiętać o określonych terminach wypłat i zadbać o posiadanie konta bankowego, które znacznie ułatwia otrzymywanie świadczeń. „Trzynastka” jest wolna od potrąceń, co czyni ją bezpiecznym wsparciem finansowym.