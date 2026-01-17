REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Urodziłeś się między 1948 a 1969 rokiem? Możesz ubiegać się o specjalną emeryturę

Urodziłeś się między 1948 a 1969 rokiem? Możesz ubiegać się o specjalną emeryturę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 stycznia 2026, 09:00
[Data aktualizacji 17 stycznia 2026, 19:48]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, emerytura, gotówka, pieniądze
Urodziłeś się między 1948 a 1969 rokiem? Możesz ubiegać się o specjalną emeryturę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Urodziłeś się między 1949 a 1969 rokiem? ZUS ma dla Ciebie niespodziankę! Okazuje się, że te osoby mogą skorzystać ze specjalnego rodzaju emerytury. Jednak samo kryterium wieku nie wystarczy, aby ją otrzymać. Są jeszcze inne warunki, które trzeba spełnić.  Jakie dokładnie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Bardzo miła niespodzianka od ZUS dla osób urodzonych między 1949 a 1969 rokiem. Te osoby mogą otrzymać specjalną emeryturę

Osoby urodzone między 1 stycznia 1949 roku a 1 stycznia 1969 roku, które pracowały w wyjątkowych warunkach lub wykonywały specjalne zawody, mogą ubiegać się o specjalną emeryturę. Aby otrzymać to świadczenie, muszą spełnić następujące kryteria:

REKLAMA

REKLAMA

  • Osiągnąć wiek emerytalny.
  • Posiadać określony okres składkowy i nieskładkowy pracy, czyli co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, co należy udokumentować stosownymi dokumentami.
  • Mieć wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub wykonywać specjalne zawody, różny w zależności od charakteru pracy, potwierdzony stosownymi dokumentami.
  • Nie uczestniczyć w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) lub złożyć wniosek poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o przekazanie zgromadzonych środków z OFE na konto budżetu państwa.

Wcześniejsza, specjalna emerytura a praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach jest definiowana jako praca, która:

  • Posiada znaczną szkodliwość dla zdrowia lub znaczny stopień uciążliwości.
  • Wymaga wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na własne bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo otoczenia.

Przykłady takiej pracy obejmują pracę pod ziemią, działalność ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, a także prace związane z przetwarzaniem azbestu, produkcją ołowiu i kadmu. Natomiast praca w szczególnym charakterze obejmuje:

  • Pracę pracowników organów administracji celnej oraz organów kontroli państwowej.
  • Pracę dziennikarzy, nauczycieli oraz żołnierzy zawodowych.

Wcześniejsza, specjalna emerytura a praca o szczególnym charakterze

Praca o szczególnym charakterze dotyczy zawodów wymagających wyjątkowych umiejętności i odpowiedzialności, takich jak służba celna, działalność dziennikarzy, praca nauczycielska oraz służba wojskowa. Te zawody charakteryzują się podwyższonym poziomem stresu, wymagają ciągłej gotowości i często wiążą się z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo innych.

REKLAMA

Wcześniejsza, specjalna emerytura - jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby starać się o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, musimy odwiedzić stronę ZUS, pobrać formularz wniosku o emeryturę (EMP) oraz formularz informacyjny dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Te dokumenty są również dostępne w każdym oddziale ZUS. Należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
  • Okresy, za które opłacaliśmy składki oraz te, w których nie opłacaliśmy składek (jak wykazano w formularzu ERP-6). Dokumenty te mogą obejmować świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy też dokumenty potwierdzające pobyt na urlopie wychowawczym.
  • Informacje o wysokości wynagrodzenia otrzymywanego w poszczególnych okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Wniosek należy złożyć najpóźniej na dzień przed osiągnięciem 60. (dla kobiet) lub 65. (dla mężczyzn) roku życia.

Nie jest istotne, czy pracowaliśmy dla pracodawcy publicznego, czy prywatnego, ZUS uwzględni jedynie te okresy, w których byliśmy zatrudnieni na pełen etat, zgodnie z obowiązującymi na danym stanowisku warunkami pracy, w ramach stosunku pracy lub służby. Według ZUS, podczas ustalania stażu pracy w warunkach specjalnych lub o specjalnym charakterze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wliczy czasu, w którym pracowaliśmy w warunkach istotnie szkodliwych dla zdrowia, ale w mniejszym niż pełnym wymiarze czasu pracy. ZUS także nie uwzględni pracy na podstawie umowy zlecenia ani prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wniosek o wcześniejszą, specjalną emeryturę dla roczników 1949-1969

Aby złożyć wniosek o emeryturę za pracę w trudnych warunkach lub o szczególnym charakterze, należy odwiedzić stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pobrać niezbędne formularze: wniosek o emeryturę (EMP) oraz informację o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Alternatywnie, dokumenty te można uzyskać osobiście w każdej placówce ZUS. Do kompletnego wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą przebieg zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem okresów pracy w trudnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Należy również przedłożyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość uzyskiwanych zarobków, zgodnie z wymogami formularza ERP-6.

Aby złożyć wniosek, należy spełnić wymóg wiekowy. Termin składania wniosku upływa w dniu poprzedzającym ukończenie 60. roku życia przez kobiety lub 65. roku życia przez mężczyzn. ZUS uwzględnia wyłącznie okresy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, służba) oraz rodzaju pracodawcy (sektor prywatny, publiczny). Okresy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia.

Kiedy złożyć wniosek o wcześniejszą, specjalną emeryturę?

Wniosek o wcześniejszą emeryturę dla osób urodzonych między 1949 a 1969 rokiem można złożyć najwcześniej 30 dni przed spełnieniem tych warunków. Jeśli złożymy go wcześniej, zostanie odrzucony. Jeśli natomiast złożymy go później, emerytura zostanie naliczona od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli nie zgadzamy się z decyzją ZUS, możemy się od niej odwołać. Takie odwołanie składamy w ZUS, który wydał decyzję, i to ZUS przekazuje je do sądu. Mamy na to miesiąc od momentu, gdy dostaniemy decyzję. Odwołanie jest za darmo.

Wiek a wcześniejsza, specjalna emerytura a wiek

Jak długo trzeba być zatrudnionym, żeby otrzymać wcześniejszą, specjalną emeryturę?

  • Pracownik kolei: 15 lat stażu pracy, przy czym dla kobiet wiek ten wynosi 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat.
  • Przynajmniej 15 lat doświadczenia zawodowego wymagane jest w dziennikarstwie - 55 lat (dla kobiet) i 60 lat (dla mężczyzn). Dodatkowo, osiągnięcie tego wieku musi nastąpić podczas wykonywania pracy dziennikarskiej lub w dniu złożenia wniosku o emeryturę, oraz konieczne jest podpisanie układu zbiorowego pracy dziennikarzy.
  • Przynajmniej 15 lat pracy w Najwyższej Izbie Kontroli - dla osób w wieku 55 lat (dla kobiet) i 60 lat (dla mężczyzn). Dodatkowo konieczne jest osiągnięcie tego wieku w trakcie zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie zus.pl, przy ustalaniu uprawnień osób w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się także:

  • Pracowników organów kontroli państwowej,
  • Pracowników organów administracji celnej,
  • Nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela,
  • Żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy różnych służb (Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej), jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób,
  • Pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Cała lista pracowników, którzy mogą się ubiegać o przyznanie wcześniejszej emerytury, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Kto nie może się ubiegać o wcześniejszą, specjalną emeryturę?

Nie każda osoba urodzona między 1949 a 1969 rokiem ma prawo do wcześniejszej emerytury, nawet jeśli znajduje się w odpowiednim przedziale wiekowym, jak to przewiduje prawo. Szczególnie dotyczy to tych, którzy pracowali w specjalnych warunkach. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub prowadzące własną działalność gospodarczą mogą mieć trudności z uzyskaniem wcześniejszej emerytury. Dodatkowo ZUS może nie uwzględnić okresów pracy wykonywanych w specjalnych warunkach na niepełny etat, co również może obniżyć szanse na wcześniejszą emeryturę.

Służba wojskowa także może stanowić problem w kontekście ustalania emerytury w specjalnych warunkach, ponieważ jej czas nie jest brany pod uwagę podczas obliczeń emerytalnych. Dodatkowo ZUS może pominąć uwzględnienie wynagrodzenia lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby, lub macierzyństwa. Ponadto, niektóre świadczenia, takie jak rehabilitacyjne czy urlop zdrowotny, nie są wliczane do okresu składkowego.

Powiązane
Czy nowe 800 plus dla osób po 50. roku życia wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?
Czy nowe 800 plus dla osób po 50. roku życia wejdzie w życie? Czy seniorzy dostaną pieniądze za wychowanie dzieci?
Te osoby stracą 800 plus w 2026 roku. Kogo dotkną nowe wykluczenia i z jakiej przyczyny?
Te osoby stracą 800 plus w 2026 roku. Kogo dotkną nowe wykluczenia i z jakiej przyczyny?
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Tysiące emerytów nadal czeka. TK po raz kolejny przełożył kluczową decyzję w sprawie ich emerytur
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czy mObywatel ma funkcję śledzenia albo potajemnej transmisji obrazu z kamery telefonu? Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa: Ministerstwo Cyfryzacji nie zachowuje się transparentnie
17 sty 2026

Z opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) fragmentów kodu źródłowego mObywatela nie dowiemy się, czy aplikacja nie ma np. funkcji śledzenia, resort nie zachował się transparentnie - ocenili dla PAP eksperci cyberbezpieczeństwa Adam Haertle, Tomasz Zieliński, Beata Zalewa i Łukasz Olejnik.
Dodatkowe 1520 zł do portfela. Prosty sposób na maksymalny zwrot podatku w 2026 roku
17 sty 2026

Nadchodzi okres rozliczeń z fiskusem - to idealny moment, aby sięgnąć po ulgę na internet. Dzięki niej możesz odliczyć od dochodu 760 zł, a jeśli rozliczasz się z małżonkiem, Wasz wspólny zysk wzrośnie do 1520 zł. To proste rozwiązanie dostępne dla każdego podatnika w Polsce. Oto szczegóły.

Świadczenie wspierające 2026. Dlaczego osoby z chorobami przewlekłymi często zostają z niczym
17 sty 2026

W 2026 roku sama diagnoza choroby przewlekłej nie otwiera już drogi do pieniędzy z automatu. Nawet ciężkiej, wieloletniej, udokumentowanej latami leczenia. Coraz więcej osób przekonuje się o tym dopiero po decyzji komisji, gdy mimo realnych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu świadczenie wspierające nie zostaje przyznane albo okazuje się znacznie niższe od oczekiwań. System nie pyta dziś: na co chorujesz, lecz: jak dobrze radzisz sobie sam? To właśnie ta różnica decyduje o wszystkim.
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
17 sty 2026

W 2026 roku wielu Polaków nie zauważy żadnej jednej decyzji, która podniosła im koszty życia. Nie przyjdzie jedno pismo, nie pojawi się jeden wyraźny rachunek. A mimo to po kilku miesiącach coraz więcej osób zacznie zadawać to samo pytanie: gdzie zniknęły pieniądze, skoro rachunki nie poszły w górę. Czy aby na pewno?

REKLAMA

365,91 zł co miesiąc dla każdego seniora od 1 marca 2026 r. i to bez względu na wysokość dochodów. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie
17 sty 2026

Seniorom, którzy ukończyli 75 lat (niezależnie od osiąganych dochodów) – przysługuje od ZUS dodatkowe, comiesięczne świadczenie, które na dzień dzisiejszy opiewa na 348,22 zł. Niezależnie od kryterium wiekowego – dodatek ten, należy się również osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS, w dniu 15 lutego br., danych na temat inflacji odnotowanej w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2025 r. – wiemy już, że od 1 marca 2026 r., w ramach corocznej waloryzacji, ww. świadczenie wzrośnie o wyższą kwotę, niż dotychczas prognozowano.
Możesz pożegnać się ze swoją nieruchomością, jeśli nie złożysz tego wniosku – Twoje dzieci jej nie odziedziczą, a lata starań pójdą na marne
17 sty 2026

Lata pracy i inwestycji mogą pójść na marne, jeśli nie zadbasz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, którą faktycznie użytkujesz. Co więcej, jeśli wcześniej zgłoszą się potomkowie pierwotnych właścicieli, możesz stracić do niej jakiekolwiek prawa. Takie sytuacje zdarzają się i mogą mieć poważne konsekwencje – zarówno dla Ciebie, jak i Twoich dzieci.
ZUS podniesie emeryturę prawie o 1900 złotych. Wystarczy tylko ten jeden dokument
17 sty 2026

Brzmi jak wyjątek od reguły, a jednak jest zgodne z prawem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podnieść emeryturę niemal o 1900 złotych brutto, także tym, którzy nigdy nie wypracowali wymaganego ustawowo stażu. Wystarczy jedno oświadczenie, by otrzymać dopłatę do minimalnej emerytury albo pełne świadczenie, nawet jeśli na koncie składkowym nie ma nic.
Zostało kilkanaście, a może kilka dni. Dopłaty do elektryków kończą się błyskawicznie – w kasie zostało niecałe 8 procent
16 sty 2026

W połowie stycznia budżet programu NaszEauto jest już wykorzystany w ponad 92 procentach. Oficjalnie wnioski można składać do końca kwietnia, ale przy obecnym tempie – 9,2 mln zł dziennie – pieniądze skończą się w ciągu najbliższych dni. Kto jeszcze nie złożył wniosku, powinien działać natychmiast. Potem zostanie już tylko lista rezerwowa i nadzieja.

REKLAMA

Waloryzacja emerytury 2026. Od marca podwyżka świadczeń [TABELA]
17 sty 2026

Waloryzacja emerytur już 1 marca 2026 roku. Od marca znowu będzie podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji? Mamy ostatnie dane GUS. Przykłady wysokości emerytury zawiera tabela.
Podatek od nieruchomości od monitoringu. Kto musi w 2026 roku zapłacić za kamery?
17 sty 2026

Pierwszy rok stosowania znowelizowanych przepisów o podatku od nieruchomości był związany z wieloma wątpliwościami, które towarzyszyły nie tylko podatnikom, ale i organom podatkowym. W 2026 roku powinno już więc był łatwiej. O jakie doświadczenia jesteśmy w tym zakresie bogatsi w 2026 roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA