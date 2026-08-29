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ZUS wypłaci nawet 500 zł co miesiąc, ale urzędnicy zmienią progi. Zobacz nowe kryteria dochodowe na 2026 rok

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29 sierpnia 2026, 11:39
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
świadczenie 500 plus
ZUS wypłaci nawet 500 zł co miesiąc, ale urzędnicy zmienią progi. Zobacz nowe kryteria dochodowe na 2026 rok
Shutterstock

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ZUS wypłaca dodatkowe 500 zł dla seniorów, a od marca 2026 roku obowiązuje nowy, wyższy próg dochodowy wynoszący 2687,67 zł brutto. Pieniądze można otrzymywać co miesiąc, nawet do końca życia. Zobacz, jakie warunki medyczne i formalne musisz spełnić, aby urzędnicy przyznali Ci stałe świadczenie uzupełniające.

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500 zł ekstra od ZUS dla osób, które mają taką emeryturę. I tak co miesiąc, do końca życia

Świadczenie uzupełniające od ZUS, potocznie zwane "500 plus dla seniora", w 2026 roku trafi do większej liczby osób dzięki nowym progom finansowym. Pieniądze można otrzymywać co miesiąc, a w wielu przypadkach nawet do końca życia. Kluczem do uzyskania tego dożywotniego wsparcia finansowego są jednak dwa twarde warunki: kryterium dochodowe oraz jedno konkretne orzeczenie medyczne. Zobacz, jak wyglądają aktualne zasady i jak krok po kroku zapewnić sobie ten stały dodatek.

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Czym jest świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające to forma stałego wsparcia wprowadzona na mocy ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ma ono na celu realną pomoc finansową osobom, które z powodu poważnych problemów zdrowotnych potrzebują stałej opieki i pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu (np. przy myciu, ubieraniu się czy robieniu zakupów).

Jakie warunki trzeba spełnić w 2026 roku?

Aby otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS, wnioskodawca musi spełniać łącznie cztery kluczowe kryteria:

  1. Wiek: Ukończone 18 lat (wbrew obiegowej nazwie, nie jest to świadczenie wyłącznie dla seniorów).
  2. Miejsce zamieszkania: Stałe życie na terytorium Polski.
  3. Obywatelstwo: Posiadanie obywatelstwa polskiego, prawa stałego pobytu lub legalnego statusu cudzoziemca z dostępem do rynku pracy.
  4. Stan zdrowia: Posiadanie oficjalnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ważne: Samo orzeczenie o "znacznym stopniu niepełnosprawności" z Miejskiego Zespołu (MOPS/PCPR) to za mało. ZUS wymaga dedykowanego dokumentu od własnego Lekarza Orzecznika.

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Nowe progi dochodowe w 2026 roku. Ile wynosi wypłata?

Maksymalna kwota dodatku to 500 zł miesięcznie. To, ile dokładnie przeleje ZUS, zależy od wysokości Twojej obecnej emerytury lub renty brutto. Od 1 marca 2026 roku obowiązuje nowy limit graniczny, który wynosi 2 687,67 zł brutto. Oto jak ZUS wylicza wypłaty w praktyce:

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  • Pełne 500 zł: Otrzymasz, jeśli nie masz żadnej emerytury ani renty, lub suma Twoich dotychczasowych świadczeń ze środków publicznych nie przekracza 2 187,67 zł brutto.
  • Zmniejszona wypłata (Zasada "złotówka za złotówkę"): Jeśli Twoja emerytura mieści się w przedziale od 2 187,68 zł do 2 687,67 zł brutto, dodatek zostanie odpowiednio pomniejszony. Kwota świadczenia będzie różnicą między limitem 2 687,67 zł a Twoim dochodem.
  • Brak wypłaty: Jeśli Twoje stałe świadczenia wynoszą więcej niż 2 687,67 zł brutto, dodatek już Ci nie przysługuje.

Uwaga: ZUS stosuje przepis o minimalnej wypłacie. Jeśli z wyliczeń wynika, że kwota należnego dodatku byłaby niższa niż 30 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

Co NIE wlicza się do limitu dochodowego?

Podczas weryfikacji wniosku ZUS nie bierze pod uwagę:

  • Dodatku pielęgnacyjnego,
  • Zasiłku pielęgnacyjnego,
  • Trzynastej emerytury (13. emerytury),
  • Czternastej emerytury (14. emerytury),
  • Dochodów z pracy zarobkowej (liczą się tylko świadczenia emerytalno-rentowe finansowane ze środków publicznych).

Jak długo ZUS wypłaca pieniądze?

Świadczenie jest ściśle powiązane z ważnością Twoich dokumentów medycznych. Pieniądze są wypłacane przez okres, na jaki Lekarz Orzecznik wydał orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli w dokumencie widnieje zapis, że stan zdrowia jest trwały i orzeczenie przyznano bezterminowo, ZUS będzie przelewał 500 zł co miesiąc do końca życia. Jeśli orzeczenie wydano na czas określony (np. na 2 lata), przed końcem tego terminu trzeba złożyć nowy wniosek i ponownie przejść badanie lekarskie.

Jak złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

Procedura wymaga złożenia odpowiednich dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • Tradycyjnie: Osobiście lub pocztą, składając papierowe formularze w dowolnej placówce ZUS.
  • Przez internet: Elektronicznie za pomocą platformy eZUS (dawne PUE ZUS).

Wymagane dokumenty:

  • Formularz ESUN - czyli główny wniosek o świadczenie uzupełniające.
  • Orzeczenie lekarskie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (jeśli już je posiadasz).
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) - wypełnione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku (niezbędne, jeśli nie masz jeszcze aktualnego orzeczenia ZUS).
  • Dokumentacja medyczna - historia choroby, karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań, które potwierdzą Twój stan zdrowia przed komisją lekarską.

Co zrobić w przypadku odmowy ze strony ZUS?

ZUS skrupulatnie bada każdy przypadek i jeśli uzna, że stan zdrowia pozwala na samodzielne funkcjonowanie, wyda decyzję odmowną. Masz prawo się z tym nie zgodzić. Od decyzji ZUS przysługuje pisemne odwołanie do Sądu Okręgowego. Należy je złożyć w ciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem tej placówki ZUS, która wydała odmowę. Procedura odwoławcza jest całkowicie bezpłatna.

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Źródło: INFOR
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