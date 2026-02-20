REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Bardzo dobra wiadomość od ZUS dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Mogą otrzymać wyższą emeryturę

Bardzo dobra wiadomość od ZUS dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Mogą otrzymać wyższą emeryturę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lutego 2026, 09:34
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, emerytura
ZUS ma bardzo dobrą wiadomość dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Mogą otrzymać wyższą emeryturę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Emeryci, którzy pracowali przed 1999 rokiem, mogą otrzymać wyższą emeryturę z ZUS. Jeśli posiadają dokumenty potwierdzające ich wcześniejsze zatrudnienie, takie jak umowy czy zaświadczenia, mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury w ZUS. Oto szczegóły.

Pracowałeś przed 1999 rokiem? ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość! Możesz dostać wyższą emeryturę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek ponownie obliczyć wysokość emerytury, gdy zaistnieją nowe okoliczności. Może to nastąpić, jeśli:

REKLAMA

REKLAMA

  • Okazało się, że przy pierwszym wniosku nie przedstawiłeś wszystkich dokumentów potwierdzających Twoje wcześniejsze zarobki.
  • Znalazłeś dokumenty, które świadczą o wyższych zarobkach w przeszłości lub obecnie.
  • Po przejściu na emeryturę podjąłeś pracę lub opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia 1999 roku każda osoba objęta ubezpieczeniem społecznym posiada indywidualne konto w ZUS. Na tym koncie są ewidencjonowane wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały naliczone lub opłacone po tej dacie. W przypadku osób zatrudnionych, składki te są odprowadzane przez pracodawcę. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie odprowadzają należne składki. Przed rokiem 1999 ZUS nie prowadził indywidualnych kont dla wszystkich ubezpieczonych. W związku z tym, aby obliczyć wysokość kapitału początkowego dla okresów przed 1999 rokiem, często konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków.

Wyższa emerytura. Te dokumenty mogą być potrzebne

Aby dokonać ponownego obliczenia emerytury, niezbędne są zazwyczaj dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej, takie jak świadectwa pracy czy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Jeśli brakuje pełnej dokumentacji, ZUS rozpatrzy również dowody pośrednie, np. legitymację ubezpieczeniową z odpowiednimi wpisami, umowy o pracę, angaże czy nawet wyciągi z płac pozyskane z archiwów.

Mogą to być również dokumenty o charakterze wojskowym, takie jak książeczka wojskowa lub zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Dodatkowo, mogą to być wpisy w dowodzie osobistym dotyczące statusu zatrudnienia, informacji o dzieciach oraz inne dokumenty poświadczające przynależność do związków zawodowych lub zeznania świadków, zwłaszcza byłych współpracowników.

REKLAMA

Okres studiów podjętych przed 1999 rokiem i ukończonych potwierdza zaświadczenie uczelni, w którym wskazany jest czas trwania nauki oraz jej programowy wymiar. Równie dobrze może posłużyć do tego dyplom lub indeks, jeśli zawierają one odpowiednie informacje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS automatycznie potwierdzi ubezpieczenie osobom, które pracowały w małych firmach (do 20 pracowników), jeśli podadzą w formularzu ERP-6 dokładne dane dotyczące zatrudnienia: okres pracy, nazwę firmy lub imię i nazwisko pracodawcy, adres firmy oraz numer konta płatnika (NKP), jeśli go znają.

Osoby, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą lub były zaangażowane jako współpracownicy w takiej działalności i samodzielnie regulowały związane z tym składki na ubezpieczenie społeczne, zobowiązane są w formularzu ZUS EKP do precyzyjnego wskazania okresu wykonywania tej działalności, dokładnego adresu miejsca jej prowadzenia, numeru konta płatnika składek oraz adresu oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego były kierowane płatności z tytułu tych składek przed rokiem 1999.

Okres pobierania świadczeń z tytułu bezrobocia potwierdza zaświadczenie wystawione przez urząd pracy. Natomiast okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, za który opłacano składki na ubezpieczenia społeczne, dokumentuje zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej. Okres przerwy w zatrudnieniu spowodowany koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi można potwierdzić za pomocą odpisu aktu urodzenia dziecka, lub odpisów aktów urodzenia dzieci.

Okresy składkowe a wyższa emerytura

ZUS wyjaśnia, że okresy składkowe, które mają wpływ na wysokość przyszłej emerytury, to głównie lata spędzone w pracy. Możesz je potwierdzić za pomocą:

  • zaświadczeń wystawionych przez byłych pracodawców,
  • świadectw pracy,
  • legitymacji ubezpieczeniowej z zaznaczonymi okresami zatrudnienia.

Jeśli brakuje nam tradycyjnych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy zaświadczenia, możemy przedstawić inne dowody zatrudnienia, na przykład:

  • umowy o pracę,
  • opinie wystawione przez pracodawców,
  • wpisy w starym dowodzie osobistym,
  • legitymacje służbowe lub związkowe,
  • korespondencję od pracodawcy (np. powołania, zmiany umowy),
  • kopie dokumentów z archiwów zlikwidowanych firm,
  • zeznania osób, które mogą potwierdzić nasz staż pracy.

Zaświadczenie o pracy może wydać:

  • obecny lub były pracodawca na podstawie Twojej dokumentacji personalnej,
  • podmiot, który przejął działalność po Twoim poprzednim pracodawcy (np. nowa firma), również na podstawie Twoich akt.

W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej okresy zatrudnienia, zwłaszcza jeśli zakład pracy został zlikwidowany, a akta osobowe zaginęły, możliwe jest udowodnienie tych okresów za pomocą zeznań świadków. Szczególnie istotne są zeznania byłych współpracowników. Ta możliwość dotyczy m.in. okresów zatrudnienia sprzed 1991 roku, po 1991 roku w przypadku zniszczenia dokumentacji w wyniku powodzi oraz zatrudnienia młodocianych przed 1975 rokiem, gdy pracodawca nie posiada odpowiednich dokumentów.

Okresy nieskładowe a wyższa emerytura

Okresy pobierania świadczeń takich jak zasiłek chorobowy czy opiekuńczy, a także urlop wychowawczy, mogą być potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy. Okres nauki w szkole wyższej udowodnisz zaświadczeniem uczelni lub dyplomem. Jeśli wychowywałaś dziecko do 4. roku życia i nie pracowałaś, do wniosku dołącz akt urodzenia dziecka i oświadczenie o opiece. Jeśli dziecko wymagało szczególnej opieki, dołącz dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie o zasiłku pielęgnacyjnym.

ZUS przypomina:

  • Jeśli pobierasz rentę, nie musisz ponownie dołączać tych samych dokumentów.
  • Decyzje sądu również mogą potwierdzić okresy składkowe i nieskładkowe.

Ponowne przeliczenie emerytury - wniosek

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć w placówce ZUS lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich kopie.

Powiązane
Kontrolerzy nie mają litości. Każą zwracać dotacje z odsetkami za pięć lat wstecz
Kontrolerzy nie mają litości. Każą zwracać dotacje z odsetkami za pięć lat wstecz
Masz jedno z takich trzech orzeczeń? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista
Masz jedno z takich trzech orzeczeń? To klucz do wielu uprawnień, specjalnych świadczeń, zniżek, ulg i udogodnień. Jakich konkretnie? Oto lista
Prezydent podpisał ustawę rozwiązującą problem emerytur czerwcowych: będzie wyłącznie podwyżka świadczeń bieżących
Prezydent podpisał ustawę rozwiązującą problem emerytur czerwcowych: będzie wyłącznie podwyżka świadczeń bieżących
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W 2025 roku na rynku powstało prawie 289 tys. firm. Ponad 191 tys. odwiesiło działalność [DANE Z CEIDG]
20 lut 2026

W 2025 roku do CEIDG wpłynęło 288,8 tys. wniosków o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Rok wcześniej było to zaledwie o 64 mniej. Jednocześnie zamknięto 196,7 tys. JDG, a w 2024 r. – 189 tys. W 2025 r. do rejestru wpłynęło też 191,1 tys. wniosków o wznowienie firmy. To o 0,2% więcej niż w 2024 roku – 190,6 tys. Eksperci podsumowujący ww. dane mówią, że liczba nowych JDG utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wznowienia i zamknięcia krążą wokół podobnych wartości, a przedsiębiorcy coraz częściej traktują działalność gospodarczą jak przełącznik, który można włączyć lub wyłączyć w zależności od popytu.
RCB ostrzega przed groźnym smogiem. Trzy województwa w niebezpieczeństwie. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia
20 lut 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed złą jakością powietrza dla powiatu otwockiego w woj. mazowieckim, powiatu krotoszyńskiego w woj. wielkopolskim oraz dla powiatu pabianickiego, łaskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego w woj. łódzkim.
Nieudana próba zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Czy pracownicy resortu zdrowia są pod wpływem lobbystów?
20 lut 2026

Ministerstwo Zdrowia chciało wprowadzić zakaz sprzedaży kawy w szkołach. Projekt rozporządzenia wprowadzał taki zakaz, jednak wersja opublikowana w Dzienniku Ustaw zakazu nie przewiduje. Szefowa resortu zdrowia wierzy, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów.
Narzędzie AI przyspieszy postawienie diagnozy. Trwają prace nad przepisami wprowadzającymi Platformę Usług Inteligentnych
20 lut 2026

Trwają prace nad wprowadzeniem centralnego systemu wspierającego analizę obrazów oraz priorytetyzację, który ma znacząco wpłynąć na efektywność i jakość procesu diagnostycznego i ułatwi dostęp pacjentów do diagnostyki obrazowej. Czy pacjenci docenią AI za rolę, jaką już niedługo odegra w świadczeniu usług medycznych?

REKLAMA

NFOŚiGW zamyka nabór: Pula na przydomowe wiatraki całkowicie wyczerpana
20 lut 2026

Nabór wniosków o wsparcie budowy przydomowych elektrowni wiatrowych i magazynów energii został w piątek zamknięty z powodu wyczerpania budżetu w wysokości 150 mln zł - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 roku? 15 przywilejów, ulg i świadczeń
20 lut 2026

Orzeczenie nie tylko potwierdza niepełnosprawność, ale też daje dostęp do szeregu praw i pomocy finansowej. Jaką pomoc można dostać w 2026 roku? Czy trzeba spełniać dodatkowe kryteria? Kiedy trzeba mieć określony stopień niepełnosprawności? Prezentujemy przydatną listę.
Młodzi korzystają z danych, ale nie mają pojęcia, skąd one pochodzą. Zaskakujące wyniki badania
20 lut 2026

Ministerstwo Cyfryzacji zbadało rolę danych, w tym danych publicznych, w codziennym funkcjonowaniu młodzieży. Raport z badania pokazuje, że choć pokolenie Z świetnie porusza się w świecie cyfrowym i ma wysokie kompetencje techniczne, jego świadomość mechanizmów przetwarzania danych mogłaby być większa. Zrozumienie danych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla edukacji cyfrowej, ale też dla bezpiecznego i świadomego korzystania z cyfrowego świata.
ZUS z międzynarodową nagrodą
20 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został laureatem międzynarodowego konkursu Zero Project Awards 2026. Prestiżowe wyróżnienie przyznano za kompleksową politykę dostępności „ZUS bez barier”, która wyznacza światowe standardy w ułatwianiu osobom z niepełnosprawnościami korzystania z usług publicznych.

REKLAMA

Firmy ignorują rosnące zagrożenia. Tradycyjny antywirus to za mało w obliczu ataków hakerskich
20 lut 2026

Rosnąca liczba ataków hakerskich spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, mimo to większość nie planuje zwiększać wydatków na zabezpieczenia IT - informuje „PB".
Igrzyska Olimpijskie 2026: Tokeny zamiast gotówki, ale sportowcy muszą liczyć się z podatkiem? MF wyjaśnia
20 lut 2026

PKOl w ramach współpracy z giełdą kryptowalut Zondacrypto część nagrody za medale olimpijskie będzie wypłacać w tokenach. Jak wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, sportowcy, którzy będą chcieli odsprzedać takie tokeny, muszą liczyć się z tym, że zapłacą podatek dochodowy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA