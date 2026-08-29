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Chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę z KRUS? Sprawdź surowe warunki, które musisz spełnić

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29 sierpnia 2026, 11:41
Anna Kot-Spyra
oprac. Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
KRUS, emerytura, wcześniejsza emerytura
Chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę z KRUS? Sprawdź surowe warunki, które musisz spełnić
Shutterstock

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Czy rolnicy mogą jeszcze przejść na wcześniejszą emeryturę z KRUS? Przepisy w tej sprawie zmieniły się diametralnie, a urzędy postawiły twarde warunki. Choć wielu gospodarzy wciąż liczy na szybsze pieniądze, rzeczywistość w okienkach KRUS okazuje się dla nich potężnym zaskoczeniem. Kto obecnie ma prawo do świadczenia, co stało się z dawną furtką prawną i jaki plan awaryjny zostaje rolnikom, którzy nie mogą już dłużej pracować?

Wcześniejsza emerytura z KRUS - zasady i alternatywy

Wcześniejsza emerytura to świadczenie, które przysługuje niektórym grupom zawodowym przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Dotyczy to przede wszystkim osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, na przykład górników, nauczycieli czy przedstawicieli służb mundurowych. A co z rolnikami? Czy oni również mogą liczyć na wcześniejsze świadczenia?

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Standardowa emerytura rolnicza z KRUS. Jakie są warunki?

Aby dobrze zrozumieć sytuację rolników, należy najpierw przypomnieć zasady przyznawania standardowej emerytury rolniczej. Jak podaje portal wiescirolnicze.pl, przysługuje ona osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny oraz odpowiedni staż ubezpieczeniowy:

  • Wiek: Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
  • Okres ubezpieczenia: Należy podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez co najmniej 25 lat.

Co ważne, od emerytów przechodzących na to standardowe świadczenie nie wymaga się już zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego, aby otrzymywać wypłatę w pełnej wysokości.

Wcześniejsza emerytura z KRUS - czy i komu przysługuje?

W teorii przepisy przewidywały możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę rolniczą. Przysługiwała ona rolnikom, którzy spełnili łącznie następujące wymagania:

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  • Osiągnęli wiek 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.
  • Podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat.
  • Zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej.

W praktyce jednak ten przepis jest już nieaktualny. Możliwość ta została zablokowana, ponieważ wszystkie powyższe warunki należało spełnić do dnia 31 grudnia 2017 roku. W tym samym roku powszechny wiek emerytalny został obniżony do obecnych 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a emerytura rolnicza przysługuje dopiero po jego osiągnięciu.

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Jak wyjaśniła portalowi wiescirolnicze.pl rzeczniczka prasowa KRUS, Elżbieta Oppenauer: Ostatnie emerytury rolnicze potocznie zwane wcześniejszymi Kasa wypłaciła w 2022 r. (…) Obecnie Kasa nie przyznaje i nie wypłaca żadnych emerytur wcześniejszych.

Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy zamiast wcześniejszej emerytury z KRUS

Osoby w wieku przedemerytalnym, które ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, nie pozostają bez wsparcia. Zamiast wcześniejszej emerytury mogą ubiegać się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. Taka renta rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • Okres ubezpieczenia: Podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany czas (w przypadku osób w wieku powyżej 30 lat wynosi on co najmniej 5 lat).
  • Stan zdrowia: Jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.
  • Moment powstania niezdolności: Całkowita niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia (ten limit 18 miesięcy nie dotyczy osób, które podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat).
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Źródło: INFOR
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