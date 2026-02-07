REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Trzynasta emerytura co miesiąc. Co to za dodatek? Komu przysługuje?

Trzynasta emerytura co miesiąc. Co to za dodatek? Komu przysługuje?

07 lutego 2026, 16:12
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
świadczenie, pieniądze, dodatek, gotówka
Trzynasta emerytura co miesiąc. Co to za dodatek? Komu przysługuje?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W wyniku przeprowadzonych zmian ten dodatek do emerytury został zrównany z minimalną emeryturą, osiągając kwotę 1878,91 zł. Oznacza to, że beneficjenci tego świadczenia będą otrzymywać kwotę odpowiadającą trzynastej emeryturze. I to co miesiąc. Co to za dodatek? Oto szczegóły. 

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, a można dostawać świadczenie w wysokości trzynastej emerytury CO MIESIĄC. O jaki dodatek chodzi?

Dodatek dla opozycjonistów to miesięczne świadczenie pieniężne wypłacane osobom ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Od marca 2025 roku wynosi ono 1878,91 zł brutto i jest równe najniższej emeryturze, podlegając corocznej waloryzacji. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego i nie wpływa na inne świadczenia, takie jak renta czy zasiłek.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi dodatek dla opozycjonistów?

Wysokość dodatku dla opozycjonistów od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, co jest wartością równą najniższej emeryturze i podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury. Warto zaznaczyć, że jest to kwota wolna od podatku i nie jest wliczana do progów dochodowych na potrzeby pomocy społecznej. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty. Oprócz dodatku, uprawnione osoby mogą korzystać także z innych form wsparcia i świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji.

Kto może otrzymać dodatek?

Kto może otrzymać dodatek dla opozycjonistów?

  • Osoby działające co najmniej rok w zorganizowanych strukturach opozycji antykomunistycznej,
  • Osoby, które co najmniej miesiąc odbywały karę więzienia z powodu działalności antykomunistycznej.

Aby otrzymać to świadczenie, należy posiadać status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, potwierdzony decyzją administracyjną Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aby uzyskać taką decyzję, trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z życiorysem, w którym opisana jest działalność opozycyjna lub doznane represje.

REKLAMA

Aby uzyskać status byłego opozycjonisty lub osoby represjonowanej, kandydat musi wykazać się spełnieniem określonych warunków. Wymagania te obejmują co najmniej roczną aktywność w zorganizowanych ruchach oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu oraz co najmniej miesięczne więzienie związane z tą działalnością.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek o dodatek dla opozycjonistów

Zgodnie z przepisami, świadczenie pieniężne dla byłych działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych przyznawane jest w drodze indywidualnej decyzji administracyjnej, wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a następnie wniosek o dodatek, składa się w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu.

Źródło: INFOR
