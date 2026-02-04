REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kobiety mogą liczyć na dodatkowe 1017 zł do emerytury z ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?

Kobiety mogą liczyć na dodatkowe 1017 zł do emerytury z ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 13:28
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Pieniądze, gotówka
Kobiety mogą liczyć na dodatkowe 1017 zł do emerytury z ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od marca 2025 roku maksymalna stawka świadczenia, które ZUS wypłaca głównie kobietom w ramach rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, wynosi 1878,91 zł brutto. Jednak nie tylko kobiety mogą się ubiegać o to świadczenie. Kto jeszcze? Oto szczegóły.

rozwiń >

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli "Mama 4 plus"

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane także jako "Mama 4 plus", to wsparcie finansowe dla osób, które zrezygnowały z pracy lub nie podjęły jej, aby wychować co najmniej czworo dzieci. Przysługuje matkom po ukończeniu 60 lat, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, oraz ojcom po ukończeniu 65 lat, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Świadczenie ma na celu zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom bez dochodów. Wysokość świadczenia jest co najmniej równa najniższej emeryturze. Świadczenie jest corocznie waloryzowane na zasadach emerytur i rent.

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek do emerytury ZUS dla kobiet: średnio 1017 zł

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane potocznie jako "Mama 4 plus", to forma wsparcia finansowego skierowana do rodziców, którzy poświęcili się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci i w rezultacie nie zdołali wypracować nawet minimalnej emerytury. Maksymalna kwota tego dodatku może wynieść do 1878,91 zł. Głównym celem świadczenia, jak tłumaczy ZUS, jest zapewnienie podstawowych środków do życia osobom – w przeważającej mierze matkom – które zrezygnowały z aktywności zawodowej lub jej nie podjęły, aby skupić się na opiece nad liczną rodziną. W konsekwencji ich własne świadczenia emerytalne są bardzo niskie lub nie istnieją wcale.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - kwota

Wysokość dodatku nie jest stała; jest to kwota indywidualnie obliczana przez ZUS jako wyrównanie do obowiązującego progu minimalnej emerytury. Oznacza to, że ZUS dopłaca różnicę między świadczeniem danej osoby a emeryturą minimalną, nawet jeśli ktoś nie ma żadnych własnych środków emerytalnych. Obserwuje się znaczący wzrost średniej wartości wypłacanego dodatku: w 2023 roku było to przeciętnie 740 zł, natomiast najnowsze dane z czerwca wskazują na średnią wypłatę w wysokości 1017 zł. Warto dodać, że świadczenie podlega opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie zdrowotne, a osoba otrzymująca je ma obowiązek informować o wszelkich zmianach wpływających na prawo do tego wsparcia, jak np. podjęcie pracy czy uzyskanie innych dochodów, które mogą spowodować zakończenie wypłat.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać świadczenie, należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj centrum interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia. Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym osoba spełniająca kryteria osiągnęła wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i została wydana decyzja administracyjna przez ZUS lub KRUS.

REKLAMA

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające także dla ojców

Chociaż świadczenie jest kojarzone głównie z kobietami, mogą o nie ubiegać się również ojcowie. Według czerwcowych danych ZUS, z dodatku korzystało łącznie 59,6 tysiąca osób. Mężczyzna może otrzymać to wsparcie po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat) w ściśle określonych sytuacjach:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • gdy matka dzieci zmarła,
  • gdy matka porzuciła rodzinę. Warunkiem jest, aby w takich okolicznościach ojciec przejął wyłączną opiekę nad dziećmi i, podobnie jak matki, nie wypracował minimalnej emerytury.

Czy dodatek "Mama 4 plus" jest przyznawany automatycznie?

Należy pamiętać, że dodatek "Mama 4 plus" nie jest przyznawany automatycznie – wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w ZUS. Wniosek składa się w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dołączając dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, majątkową i materialną oraz numery PESEL dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzega również, że świadczenie może zostać wstrzymane lub odebrane. Każdy beneficjent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania ZUS o podjęciu pracy zarobkowej lub uzyskaniu prawa do innego świadczenia. Zatajenie tych faktów może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy za okres, w którym osoba posiadała inne źródła dochodu.

Powiązane
Karta DiLO. Leczenie bez kolejek na NFZ - jak skorzystać z pakietu onkologicznego? Od stycznia 2026 r. będzie zmiana
Karta DiLO. Leczenie bez kolejek na NFZ - jak skorzystać z pakietu onkologicznego? Od stycznia 2026 r. będzie zmiana
Harmonogram wypłat emerytur w listopadzie 2025 uległ zmianie. Emerytury części seniorów dotrą dopiero w grudniu... Dlaczego?
Harmonogram wypłat emerytur w listopadzie 2025 uległ zmianie. Emerytury części seniorów dotrą dopiero w grudniu... Dlaczego?
Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło
Nie pozwól, by niezrealizowane świadczenie w postaci pieniędzy z ZUS po bliskim zmarłym przepadło
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Emeryci mundurowi proponują łączenia emerytur cywilnych i mundurowych [List]
04 lut 2026

Od wielu miesięcy do redakcji Infor.pl przychodzą listy emerytów mundurowych, którzy po odejściu z wojska pracując w cywilu muszą odprowadzać składki do ZUS od "przychodów cywilnych", które w praktyce nie są do odzyskania w postaci świadczeń emerytalnych z ZUS. Nie powodują (też w praktyce) podwyżki wysokości emerytury mundurowej. To efekt niekorzystnych przepisów dla mundurowych służących np. w wojsku przed 1999 r. Mogą otrzymywać jedną emeryturę według swojego wyboru - mundurową albo "ZUS-owską". Te osoby są dyskryminowane przez prawo, gdyż gdyby rozpoczęli służbę po 2 stycznia 1999 r., to mieliby zarówno emeryturę z ZUS jak i mundurową.
Jak budować odporność rolnictwa na zmiany klimatu? Ogromna rola samorządów gmin wiejskich
04 lut 2026

Z analiz Instytutu Ochrony Środowiska wynika, że na skutek zjawisk ekstremalnych takich jak m.in. powodzie, podtopienia, susze czy przymrozki wiosenne, Polska traci rocznie średnio około 6 miliardów złotych. Jak budować odporność rolnictwa na zmiany klimatu? Ogromna w tym rola samorządów gmin wiejskich.
ZUS daje 1636 zł za każdy procent, a nawet 28 636 zł za te choroby [LISTA]. Ile można dostać w 2026 roku?
04 lut 2026

Choroba zawodowa to problem, który wciąż dotyka tysięcy pracowników w Polsce. Jeśli pogorszenie stanu zdrowia ma bezpośredni związek z warunkami wykonywania pracy, możliwe jest uzyskanie jednorazowego odszkodowania z ZUS. W 2026 roku kwoty świadczeń są ściśle powiązane z procentem uszczerbku na zdrowiu i w określonych przypadkach mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawdzamy, czym dokładnie jest choroba zawodowa, komu przysługuje odszkodowanie, ile wynosi i jak wygląda procedura uzyskania odszkodowania.
Wysokość OC w 2026 r. - podwyżka już w styczniu
04 lut 2026

Jaka jest wysokość OC w 2026 roku? Po ośmiu miesiącach spadku cena ubezpieczenie idzie w górę. Podwyżka nastąpiła już w styczniu 2026 roku. Ile zapłacimy za OC?

REKLAMA

Podatek cyfrowy coraz bliżej. Rząd chce objąć nim globalne giganty technologiczne
04 lut 2026

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje podatek cyfrowy, który może objąć największe firmy technologiczne działające w Polsce. Stawka ma wynieść maksymalnie 3 proc., a nowe przepisy mają zwiększyć kontrolę nad rynkiem cyfrowym i wesprzeć rozwój krajowych technologii. Eksperci przekonują, że globalne koncerny raczej nie opuszczą polskiego rynku.
Dotacja na firmę 2026: do 52 600 zł z PUP. Warunki, procedura i wykluczenia
04 lut 2026

Myślisz o własnym biznesie, ale brakuje Ci kapitału na start? W 2026 roku urząd pracy może przyznać nawet 52 600 zł bezzwrotnego dofinansowania na założenie firmy. To nie pożyczka ani kredyt, lecz realne pieniądze z publicznych środków. Wyjaśniamy, kto może je dostać, jakie warunki trzeba spełnić i dlaczego wielu wnioskodawców odpada jeszcze przed podpisaniem umowy.
Utrata 800 plus jest możliwa. W tych sytuacjach prawo do świadczenia wychowawczego wygasa
04 lut 2026

Choć 800 plus na każde dziecko do pełnoletności wydaje się pewnikiem, w rzeczywistości nie jest przyznawane na zawsze. ZUS ma prawo wstrzymać przelewy w określonych sytuacjach, a zmiany w przepisach mogą zaskoczyć wielu rodziców. Co się zmienia i jakich błędów unikać, aby nie stracić wsparcia? Oto szczegóły.
Książka przychodów i rozchodów 2026: kompletne kompendium zmian w KPiR i księgowości 2026
04 lut 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wszedł w życie pakiet zmian, który całkowicie zmienia sposób prowadzenia książki przychodów i rozchodów 2026. Nowe zasady obejmują obowiązek pełnej elektronizacji, integrację z KSeF oraz nowy wzór KPiR zgodny z JPK_PKPiR. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub obsługujesz klientów w biurze rachunkowym, ten przewodnik pomoże Ci przygotować się do nowych wymogów. Poznaj najważniejsze modyfikacje, jakie przynosi kpir 2026, i sprawdź, jak usprawnić swoją księgowość 2026.

REKLAMA

TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER
04 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że formalne braki dokumentacyjne nie mogą automatycznie pozbawiać podatników prawa do zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Orzeczenie w sprawie FLO VENEER wzmacnia znaczenie materialnych przesłanek transakcji i daje przedsiębiorcom istotny argument w sporach z fiskusem.
Zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?
04 lut 2026

2026 rok nie obfituje w zmiany skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to szczególnie kwot dostępnych świadczeń. Czy zmienią się kryteria? Co z możliwością łączenia różnych form wsparcia? Poniżej kilka odpowiedzi na często zadawane pytania o możliwe nowości w prawie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA