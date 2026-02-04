REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie tylko kobiety mogą liczyć na dodatkowe 1017 zł do emerytury z ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?

Nie tylko kobiety mogą liczyć na dodatkowe 1017 zł do emerytury z ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 13:28
[Data aktualizacji 06 lutego 2026, 09:07]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Pieniądze, gotówka
Kobiety mogą liczyć na dodatkowe 1017 zł do emerytury z ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?
ShutterStock

Od marca 2025 roku maksymalna stawka świadczenia, które ZUS wypłaca głównie kobietom w ramach rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, wynosi 1878,91 zł brutto. Jednak nie tylko kobiety mogą się ubiegać o to świadczenie. Kto jeszcze? Oto szczegóły.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli "Mama 4 plus"

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane także jako "Mama 4 plus", to wsparcie finansowe dla osób, które zrezygnowały z pracy lub nie podjęły jej, aby wychować co najmniej czworo dzieci. Przysługuje matkom po ukończeniu 60 lat, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, oraz ojcom po ukończeniu 65 lat, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Świadczenie ma na celu zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom bez dochodów. Wysokość świadczenia jest co najmniej równa najniższej emeryturze. Świadczenie jest corocznie waloryzowane na zasadach emerytur i rent.

Dodatek do emerytury ZUS dla kobiet: średnio 1017 zł

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane potocznie jako "Mama 4 plus", to forma wsparcia finansowego skierowana do rodziców, którzy poświęcili się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci i w rezultacie nie zdołali wypracować nawet minimalnej emerytury. Maksymalna kwota tego dodatku może wynieść do 1878,91 zł. Głównym celem świadczenia, jak tłumaczy ZUS, jest zapewnienie podstawowych środków do życia osobom – w przeważającej mierze matkom – które zrezygnowały z aktywności zawodowej lub jej nie podjęły, aby skupić się na opiece nad liczną rodziną. W konsekwencji ich własne świadczenia emerytalne są bardzo niskie lub nie istnieją wcale.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - kwota

Wysokość dodatku nie jest stała; jest to kwota indywidualnie obliczana przez ZUS jako wyrównanie do obowiązującego progu minimalnej emerytury. Oznacza to, że ZUS dopłaca różnicę między świadczeniem danej osoby a emeryturą minimalną, nawet jeśli ktoś nie ma żadnych własnych środków emerytalnych. Obserwuje się znaczący wzrost średniej wartości wypłacanego dodatku: w 2023 roku było to przeciętnie 740 zł, natomiast najnowsze dane z czerwca wskazują na średnią wypłatę w wysokości 1017 zł. Warto dodać, że świadczenie podlega opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie zdrowotne, a osoba otrzymująca je ma obowiązek informować o wszelkich zmianach wpływających na prawo do tego wsparcia, jak np. podjęcie pracy czy uzyskanie innych dochodów, które mogą spowodować zakończenie wypłat.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać świadczenie, należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj centrum interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia. Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym osoba spełniająca kryteria osiągnęła wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i została wydana decyzja administracyjna przez ZUS lub KRUS.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające także dla ojców

Chociaż świadczenie jest kojarzone głównie z kobietami, mogą o nie ubiegać się również ojcowie. Według czerwcowych danych ZUS, z dodatku korzystało łącznie 59,6 tysiąca osób. Mężczyzna może otrzymać to wsparcie po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat) w ściśle określonych sytuacjach:

  • gdy matka dzieci zmarła,
  • gdy matka porzuciła rodzinę. Warunkiem jest, aby w takich okolicznościach ojciec przejął wyłączną opiekę nad dziećmi i, podobnie jak matki, nie wypracował minimalnej emerytury.

Czy dodatek "Mama 4 plus" jest przyznawany automatycznie?

Należy pamiętać, że dodatek "Mama 4 plus" nie jest przyznawany automatycznie – wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w ZUS. Wniosek składa się w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dołączając dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, majątkową i materialną oraz numery PESEL dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzega również, że świadczenie może zostać wstrzymane lub odebrane. Każdy beneficjent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania ZUS o podjęciu pracy zarobkowej lub uzyskaniu prawa do innego świadczenia. Zatajenie tych faktów może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy za okres, w którym osoba posiadała inne źródła dochodu.

Źródło: INFOR
