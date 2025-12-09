REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowa inicjatywa rekompensaty za lata wychowywania dzieci dla osób po 50 roku życia, czyli 800 plus dla seniora. Kiedy i czy w ogóle nowe świadczenie dla seniorów wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa rekompensaty za lata wychowywania dzieci dla osób po 50 roku życia, czyli 800 plus dla seniora. Kiedy i czy w ogóle nowe świadczenie dla seniorów wejdzie w życie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 10:43
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorzy, starsi ludzie
Nowa inicjatywa rekompensaty za lata wychowywania dzieci dla osób po 50 roku życia, czyli 800 plus dla seniora. Kiedy i czy w ogóle nowe świadczenie dla seniorów wejdzie w życie?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z petycją skierowaną do Kancelarii Prezydenta, powraca pomysł wprowadzenia 800 plus dla seniora. Miałoby ono stanowić rekompensatę za wychowywanie dzieci w czasach, gdy państwo nie zapewniało wsparcia. Autorzy petycji argumentują, że seniorzy, którzy wychowali obecnych podatników, czują się pominięci, ponieważ państwo hojnie wspiera młodsze pokolenia, ale zapomina o ich zasługach.

800 plus dla seniora. Nowa inicjatywa rekompensaty za lata wychowywania dzieci. Kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?

800 plus dla seniora to propozycja świadczenia mającego na celu dodatkowe wsparcie finansowe dla osób starszych, które wychowały dzieci. Pomysł zakłada, że seniorzy mieliby otrzymywać 800 zł miesięcznie za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. W przypadku małżeństw, jeśli wychowano jedno dziecko, dodatek ten byłby dzielony na pół, czyli po 400 zł dla każdego z małżonków. Idea tego świadczenia wynika z przekonania, że seniorzy zasługują na rekompensatę za lata poświęcone na wychowanie dzieci, zwłaszcza że wcześniejsze systemy wsparcia nie obejmowały ich takimi dodatkami. Propozycja ta ma również aspekt sprawiedliwości międzypokoleniowej i próbę wyrównania historycznych nierówności w systemie wsparcia emerytalnego.

REKLAMA

REKLAMA

Petycja o 800 plus dla seniora i jej uzasadnienie

Petycja z czerwca 2025 roku dotycząca wprowadzenia świadczenia 800 plus dla seniora opiera się na wyliczeniach, które mają zrekompensować straty finansowe poniesione przez starsze pokolenia. Zgodnie z nimi, rodziny w przeszłości nie korzystały ze wsparcia, które obecnie przysługuje beneficjentom programu 800 plus. Autorzy petycji wyliczają, że za każde wychowane dziecko, które obecnie pracuje i odprowadza podatki w Polsce, rodzice powinni otrzymać 172,8 tys. zł rekompensaty, co odpowiada kwocie, jaką przez 12 lat otrzymywałaby współczesna rodzina z programu 800 plus. W przypadku rodzin z dwójką dzieci, kwota ta przekroczyłaby 345 tys. zł.

800 plus dla seniorów. Poczucie niesprawiedliwości i propozycja finansowania

Propozycja dotyczy nie tylko obecnych seniorów, którzy wychowywali dzieci w PRL-u, ale również osób po pięćdziesiątce, których dzieci były już dorosłe, gdy wprowadzono program 500 plus. Uzasadnieniem jest poczucie niesprawiedliwości, ponieważ to oni przez lata kształtowali gospodarkę i wychowali pokolenie, które dziś zasila państwowy budżet, a obecnie czują się pominięci i często mają niskie emerytury. Autorzy petycji proponują, aby każdy rodzic otrzymywał 400 zł miesięcznie za każde pracujące w Polsce dziecko, a jeśli dzieci jest co najmniej dwoje, świadczenie wzrosłoby do 800 zł na każde z nich. To rozwiązanie odwołuje się do idei, że "wychowanie podatnika" powinno być traktowane jako inwestycja, która zasila przyszły budżet państwa.

800 plus dla seniora. Reakcja rządu i koszty

Warto wspomnieć, że obecnie jest to inicjatywa w formie petycji i pomysł, który budzi dyskusje i emocje w przestrzeni publicznej. Nie został jeszcze formalnie wprowadzony do prawa, ale temat jest nadal aktualny i może w przyszłości zostać rozważony przez odpowiednie instytucje. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do tej pory nie wyraziło zainteresowania tą propozycją, argumentując, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje dodatków emerytalnych. W ten sposób dyskusja na poziomie ministerialnym została zamknięta. Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami, roczny koszt wprowadzenia 800 plus dla seniora wyniósłby ponad 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus kosztował budżet państwa około 64 mld zł w 2024 roku.

REKLAMA

500 plus dla seniora

Warto również wspomnieć, że obecnie istnieje inny dodatek nazywany potocznie 500 plus dla seniora, ale dotyczy on osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i jest świadczeniem uzupełniającym, który może wynosić do 500 zł miesięcznie w zależności od dochodu i stopnia niezdolności do samodzielności.

Powiązane
Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
To ważny zasiłek, o którym nie mówi się głośno. A szkoda, bo dostępny jest także dla osób z wyższymi dochodami
To ważny zasiłek, o którym nie mówi się głośno. A szkoda, bo dostępny jest także dla osób z wyższymi dochodami
Szokujące informacje z ZUS dla milionów Polaków. Ludzie nie dowierzają
Szokujące informacje z ZUS dla milionów Polaków. Ludzie nie dowierzają
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Polacy ujawniają, ile wydadzą na święta 2025. Najczęściej wybieramy budżet 200–500 zł na osobę
09 gru 2025

Ile Polacy przeznaczą na świąteczne zakupy, prezenty, dekoracje czy wyjazdy? Badanie pokazuje wyraźnie, że większość rodaków planuje wydać na obchody Wigilii i Bożego Narodzenia 200–300 zł lub 400–500 zł na osobę. Planowane kwoty obejmują żywność, prezenty, spotkania z rodziną, dekoracje czy podróże. Najrzadziej wskazywanym wydatkiem jest przedział 800–900 zł – tylko 2,6% ankietowanych. Tyle samo osób deklaruje, że nie wyda nic, np. ponieważ nie obchodzi świąt.
Wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw [Aktualne informacje]
09 gru 2025

Aż 200 tys. emerytów może mieć wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Jednak korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Podajemy aktualne informacje w sprawie.
5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.
09 gru 2025

5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r. W obliczu globalnej niepewności Polska inwestuje w swoją stabilność i przyszłość – zarówno militarną ale i społeczną. Wzrost dochodów podatkowych, wprowadzenie nowych instrumentów finansowych oraz silne wsparcie sektorów kluczowych dla życia obywateli mają na celu wzmocnienie państwa i podtrzymanie jego rozwoju w nadchodzących latach.
Nowy kierunek studiów: Ochrona ludności i obrona cywilna. Trzy uczelnie łączą siły, by kształcić ekspertów od bezpieczeństwa
09 gru 2025

Już wkrótce ruszy nowy kierunek studiów licencjackich – ochrona ludności i obrona cywilna – tworzony wspólnie przez Akademię Sztuki Wojennej, Akademię Pożarniczą oraz Akademię Policji w Szczytnie. To pierwsza w Polsce tak szeroka międzyuczelniana inicjatywa, której celem jest przygotowanie profesjonalnych kadr do zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

REKLAMA

Większość Polaków nie wie, że przysługują im te pieniądze z ZUS, a wniosek o wypłatę można złożyć w każdym czasie - nie ma przedawnienia, a to istotne nie tylko dla seniorów
09 gru 2025

Miliony Polaków mają w ZUS specjalne konto, o którym często nie wiedzą. Gromadzą się na nim pieniądze, które można dziedziczyć, a w przypadku rozwodu czy podziału majątku – dzielić. Co więcej, decyzja dotycząca tych środków nie jest ostateczna. Sprawdź, czym jest subkonto w ZUS i dlaczego powinieneś się nim zainteresować już teraz.
Opodatkowanie bitcoina a zmiana rezydencji. Blockchain pamięta wszystko
09 gru 2025

Opodatkowanie bitcoina a zmiana rezydencji podatkowej – czy starania o drugi paszport mogą uchronić kryptowaluty przed zapłatą podatku? Takie działania podjął Roger Ver, mający w swoim portfelu ponad 130 tys. bitocinów, nie chcąc się dzielić z amerykańską skarbówką.
Najnowsze zmiany w prawie pracy dot. układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Nie tylko dla etatowców. Układem mogą być objęci nawet emeryci i renciści
09 gru 2025

Najnowsze zmiany w prawie pracy zostały podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego jeszcze w listopadzie 2025 r. Dotyczą układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Kto może być objęty układem zbiorowym pracy? Nie tylko etatowcy, a nawet emeryci i renciści.
Unia podjęła już decyzję. Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych
09 gru 2025

Unia Europejska wprowadza nowe zasady, które zmienią sposób, w jaki ogrzewamy nasze domy. Od 2025 roku znikają dotacje do kotłów gazowych, a od 2030 r. nowe budynki będą musiały spełniać standard „zero emisji”. Co ważne – nikt nie zakaże używania pieców gazowych, ale ich rola i sposób zasilania ulegną dużym zmianom.

REKLAMA

Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Prognoza zatrudnienia netto
09 gru 2025

Czy firmy zamierzają zatrudniać nowych pracowników na początku 2026 roku? Gdzie będzie najwięcej rekrutacji? Jaka jest prognoza zatrudnienia netto? Oto wyniki raportu ManpowerGroup.
Wezwania na 9,3 tys. zł trafiają do kierowców. Powód? Nikt się tego nie spodziewał
09 gru 2025

Wystarczy błąd przy zakupie auta, niedopilnowana rata albo drobna luka w danych, by w skrzynce znaleźć pismo z kwotą, która potrafi zrujnować domowy budżet. Coraz więcej kierowców odbiera wezwania opiewające nawet na 9330 zł, wysyłane automatycznie, bez kontroli drogowej i bez wcześniejszego ostrzeżenia. O co chodzi i jak się przed takim wezwaniem do zapłaty ustrzec?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA