Czy krótki staż małżeński może skutkować utratą renty rodzinnej? Czy tydzień po ślubie wystarczy, aby otrzymać pieniądze z ZUS? Tyle musi trwać małżeństwo, aby ZUS wypłacił świadczenie

Czy krótki staż małżeński może skutkować utratą przez wdowę lub wdowca prawa do renty rodzinnej? Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, a decydujące znaczenie ma formalny status małżeński w chwili śmierci współmałżonka. Jakie dokładnie wymogi należy spełnić i czy zdarzają się sytuacje, gdy krótki staż małżeński staje się przedmiotem wątpliwości? Oto szczegóły.

Czy staż małżeński ma znaczenie?

Zgodnie z polskimi przepisami, nie ma określonego minimalnego okresu trwania małżeństwa, aby wdowa lub wdowiec nabyli prawo do renty rodzinnej. Kluczowe jest, aby w momencie śmierci współmałżonka związek małżeński był formalnie ważny i istniała tzw. wspólność małżeńska. Długość trwania związku - czy był to tydzień, miesiąc czy wiele lat - nie ma wpływu na uprawnienia. Uwaga: W sytuacjach, gdy małżeństwo zawarto w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia (np. na łożu śmierci), ZUS może zbadać, czy nie było ono fikcyjne, jednak sam krótki staż nie jest podstawą do odmowy świadczenia.

Warunki przyznania renty rodzinnej

Prawo do renty przysługuje, gdy spełnione są następujące kryteria:

Uprawnienia zmarłego: Osoba zmarła musiała w chwili śmierci mieć ustalone prawo do emerytury/renty lub spełniać warunki do ich uzyskania.

Wiek lub sytuacja życiowa: Wdowa/wdowiec musi w chwili śmierci małżonka:

mieć ukończone 50 lat (lub osiągnąć ten wiek w ciągu 5 lat od śmierci małżonka/ustania opieki nad dziećmi), LUB być niezdolnym do pracy, LUB wychowywać co najmniej jedno dziecko uprawnione do renty rodzinnej (do 16. lub 18. roku życia, a w przypadku nauki - do 25. roku życia).

Wspólność małżeńska: Małżeństwo nie mogło być rozwiązane przez rozwód lub separację (chyba że wdowa/wdowiec mieli zasądzone alimenty od zmarłego).

Ile wynosi renta rodzinna w marcu 2026?

Wysokość renty zależy od liczby osób uprawnionych i wynosi:

85 proc. świadczenia zmarłego - dla 1 osoby,

90 proc. - dla 2 osób,

95 proc. - dla 3 i więcej osób.

Od 1 marca 2026 roku, po uwzględnieniu waloryzacji, najniższa gwarantowana renta rodzinna wynosi ok. 1960 zł brutto (szacunkowa kwota zależna od ostatecznego wskaźnika inflacji).

Nowe zasady - łączenie świadczeń

Od 2025 roku obowiązują przepisy pozwalające seniorom na łączenie własnej emerytury z rentą po małżonku. W marcu 2026 roku obowiązują następujące zasady:

Model wypłaty: Można pobierać 100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej (lub odwrotnie).

Warunek wieku: Prawo do renty rodzinnej musiało zostać nabyte po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Limit wypłaty: Suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (w marcu 2026 r. jest to kwota ok. 5880 zł brutto). Przekroczenie tego limitu skutkuje pomniejszeniem wypłaty.

Brak nowego związku: Ponowne wyjście za mąż/ożenek odbiera prawo do korzystania z modelu łączenia świadczeń.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składa się na formularzu ZUS ER-3 (lub online przez PUE ZUS). Należy dołączyć: