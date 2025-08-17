REKLAMA

Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków w 2025 roku. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać?

Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków w 2025 roku. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać?

17 sierpnia 2025, 09:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zasiłek, cukrzyk, cukrzyca typu 1, zasiłek pielęgnacyjny dla osób z cukrzycą
Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków w 2025 roku. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać?
Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że osoby chorujące na cukrzycę typu 1, mogą starać się o zasiłek pielęgnacyjny. Obecnie jest to dodatkowe świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ten zasiłek? Oto szczegóły.

Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków w 2025 roku. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać?

Zasiłek pielęgnacyjny adresowany jest do osób o specjalnych potrzebach i ma częściowo pokrywać wydatki związane czy to z rehabilitacją, czy z koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich, czy z zakupami lekarstw. Zasiłek ma na celu wsparcie osób zmagających się także z chorobą, jaką jest cukrzyca typu 1, w pokrywaniu dodatkowych kosztów związanych z leczeniem i codziennym zarządzaniem chorobą.

Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się występowaniem hiperglikemii, czyli podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Codzienna kontrola poziomu cukru oraz stosowanie odpowiednich środków farmaceutycznych i żywieniowych generują stałe koszty. Wprowadzenie zasiłku pielęgnacyjnego ma na celu odciążenie osób chorych oraz ich rodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny - dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnym dzieciom, osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, oraz osobom powyżej 75. roku życia. Co ważne zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z cukrzycy typu 1. Pieniądze są przyznawane jedynie osobom, które z powodu cukrzycy zmagają się z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu i wymagają regularnej opieki medycznej.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku - ile wynosi? Ile mogą dostać osoby cierpiące na cukrzycę typu 1?

Cukrzyca typu 1 jest jedną z chorób, które kwalifikują do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie wysokość tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Wysokość świadczenia nie zależy od dochodów. Kwota zasiłku nie uległa zmianie i pozostanie na tym samym poziomie najprawdopodobniej do 2027 roku. Zasiłek pielęgnacyjny jest zazwyczaj przyznawany na czas nieokreślony. Jednak, gdy wydane zostanie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, wtedy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, kiedy upływa termin ważności tego orzeczenia.

Dodatek pielęgnacyjny - komu nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przyznawany, jeśli osoba: posiada prawo do dodatku pielęgnacyjnego, przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie bezpłatnie, a członek rodziny otrzymuje świadczenie za granicą na pokrycie kosztów związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy stanowią inaczej

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów w lokalnym oddziale MOPS lub GOPS. Wymagane dokumenty to: orzeczenie o niepełnosprawności – dokument potwierdzający stan zdrowia oraz fakt, że cukrzyca wpływa na codzienne funkcjonowanie; zaświadczenie lekarskie – od lekarza specjalisty, który prowadzi leczenie pacjenta oraz wniosek o przyznanie dodatku, który można pobrać w urzędzie lub na stronie internetowej odpowiedniej instytucji.

Aby otrzymać zasiłek, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o niepełnosprawności. Oprócz miesięcznego dodatku, pacjenci z cukrzycą typu 1 zyskują również dodatkowe korzyści, takie jak uprawnienia pracownicze, świadczenia z pomocy społecznej, dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne oraz wsparcie finansowe na zakup różnych rodzajów sprzętu medycznego.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane, a wniosek o zasiłek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od tego czasu, zasiłek będzie przyznany wstecznie od miesiąca, w którym złożono wniosek o orzeczenie. W przypadku złożenia wniosku o zasiłek po trzech miesiącach od wydania orzeczenia o niepełnosprawności zasiłek będzie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Źródło: INFOR
