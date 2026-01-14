REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób chorujących na cukrzycę typu 1. Tyle wynosi zasiłek dla cukrzyków w 2026 roku. Jak można się o niego ubiegać?

Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób chorujących na cukrzycę typu 1. Tyle wynosi zasiłek dla cukrzyków w 2026 roku. Jak można się o niego ubiegać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 15:10
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Cukrzyk cukrzyca
Dodatkowe wsparcie finansowe dla osób chorujących na cukrzycę typu 1. Tyle wynosi zasiłek dla cukrzyków w 2026 roku. Jak można się o niego ubiegać?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że osoby chorujące na cukrzycę typu 1, mogą starać się o zasiłek pielęgnacyjny. Obecnie jest to dodatkowe świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ten zasiłek? Oto szczegóły.

Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny adresowany jest do osób o specjalnych potrzebach i ma częściowo pokrywać wydatki związane czy to z rehabilitacją, czy z koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich, czy z zakupami lekarstw. Zasiłek ma na celu wsparcie osób zmagających się także z chorobą, jaką jest cukrzyca typu 1, w pokrywaniu dodatkowych kosztów związanych z leczeniem i codziennym zarządzaniem chorobą.

REKLAMA

REKLAMA

Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się występowaniem hiperglikemii, czyli podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Codzienna kontrola poziomu cukru oraz stosowanie odpowiednich środków farmaceutycznych i żywieniowych generują stałe koszty. Wprowadzenie zasiłku pielęgnacyjnego ma na celu odciążenie osób chorych oraz ich rodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny - dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnym dzieciom, osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, oraz osobom powyżej 75. roku życia. Co ważne zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z cukrzycy typu 1. Pieniądze są przyznawane jedynie osobom, które z powodu cukrzycy zmagają się z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu i wymagają regularnej opieki medycznej.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku - ile wynosi? Ile mogą dostać osoby cierpiące na cukrzycę typu 1?

Cukrzyca typu 1 jest jedną z chorób, które kwalifikują do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie wysokość tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Wysokość świadczenia nie zależy od dochodów. Kwota zasiłku nie uległa zmianie i pozostanie na tym samym poziomie najprawdopodobniej do 2027 roku. Zasiłek pielęgnacyjny jest zazwyczaj przyznawany na czas nieokreślony. Jednak, gdy wydane zostanie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, wtedy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, kiedy upływa termin ważności tego orzeczenia. Od 1 listopada 2019 roku wysokość świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i taka sama kwota obowiązuje również w 2026 roku. Co ważne, zasiłek nie podlega corocznej waloryzacji. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2019 roku i od tamtej pory kwota pozostaje niezmienna.

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny - komu nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przyznawany, jeśli osoba: posiada prawo do dodatku pielęgnacyjnego, przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie bezpłatnie, a członek rodziny otrzymuje świadczenie za granicą na pokrycie kosztów związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy stanowią inaczej

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów w lokalnym oddziale MOPS lub GOPS. Wymagane dokumenty to: orzeczenie o niepełnosprawności – dokument potwierdzający stan zdrowia oraz fakt, że cukrzyca wpływa na codzienne funkcjonowanie; zaświadczenie lekarskie – od lekarza specjalisty, który prowadzi leczenie pacjenta oraz wniosek o przyznanie dodatku, który można pobrać w urzędzie lub na stronie internetowej odpowiedniej instytucji.

Aby otrzymać zasiłek, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o niepełnosprawności. Oprócz miesięcznego dodatku, pacjenci z cukrzycą typu 1 zyskują również dodatkowe korzyści, takie jak uprawnienia pracownicze, świadczenia z pomocy społecznej, dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne oraz wsparcie finansowe na zakup różnych rodzajów sprzętu medycznego.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane, a wniosek o zasiłek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od tego czasu, zasiłek będzie przyznany wstecznie od miesiąca, w którym złożono wniosek o orzeczenie. W przypadku złożenia wniosku o zasiłek po trzech miesiącach od wydania orzeczenia o niepełnosprawności zasiłek będzie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Powiązane
Renta z tytułu niezdolności do pracy. Kompletny przewodnik 2026 po procedurach, dokumentach i terminach ZUS
Renta z tytułu niezdolności do pracy. Kompletny przewodnik 2026 po procedurach, dokumentach i terminach ZUS
Ukryty kapitał z lat młodości. Sprawdź, czy Twoja emerytura z ZUS nie została zaniżona
Ukryty kapitał z lat młodości. Sprawdź, czy Twoja emerytura z ZUS nie została zaniżona
Osoby po 75. roku życia mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Wniosek nie będzie potrzebny
Osoby po 75. roku życia mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Wniosek nie będzie potrzebny
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Młodego ojca nie można zwolnić przez 12 miesięcy. Jednak od tej zasady jest wyjątek. Wskazał na niego Sąd Najwyższy
14 sty 2026

Nie tylko matki, ale również ojcowie podlegają na gruncie prawa pracy ochronie związanej z rodzicielstwem. Jednym z jej przejawów, jest ochrona trwałości stosunku pracy. Jednak istnieją przypadki, w których pracodawca ma prawo odmówić rodzicom ochrony. Dlaczego?
Jaka polisa na ferie? Coraz więcej Polaków kupuje ubezpieczenie turystyczne
14 sty 2026

Wkrótce w szkołach zaczną się ferie zimowe. W 2026 roku po raz pierwszy będą podzielone na trzy tury. Całe rodziny planują wyjazdy krajowe i zagraniczne. Jednak ferie to jeden z najbardziej „ryzykownych” okresów w roku. Czy warto się ubezpieczyć?
Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]
14 sty 2026

Weryfikacja urlopów na początku roku to jeden z najważniejszych procesów kadrowych, który pozwala na uniknięcie spiętrzenia nieobecności w okresie letnim oraz minimalizuje ryzyko prawne związane z zaległymi urlopami. Jest istotne dla planowania i zachowania ciągłości wykonywanych zadań, uwzględnia sezonowość prac i dostosowuje potrzeby pracowników do możliwości personalnych firmy. O czym warto pamiętać w styczniu 2026 r.? Oto 10 obowiązków działu kadr i płac.
Unia Europejska ma ok. 940 mld euro długów i nawet nie zaczęła ich spłacać. Komisja Europejska proponuje nowe opłaty i podatki
14 sty 2026

W Parlamencie Europejskim w Brukseli eksperci ostrzegali 14 stycznia 2026 r. przed kryzysem związanym z liczącym setki miliardów euro zadłużeniem UE. – Mamy zobowiązania do spłaty długu, ale jeszcze go nie zaczęliśmy spłacać. Mamy też inne wyzwania: demograficzne, polityczne - powiedział hiszpański ekonomista Daniel Lacalle.

REKLAMA

Skarbówka jasno o uldze prorodzinnej przy opiece naprzemiennej po rozwodzie: próg dochodowy, porozumienie rodziców i granice samodzielnego rozliczenia
14 sty 2026

Rozwód, opieka naprzemienna i podatki coraz częściej spotykają się w jednym punkcie. Skarbówka regularnie dostaje pytania od rodziców, którzy po rozstaniu nadal wspólnie wychowują dzieci, dzielą koszty i próbują zrozumieć, jak w takiej rzeczywistości działa ulga prorodzinna.
Dofinansowanie do mieszkania w 2026 roku. Kto dostanie nawet 1 800 zł miesięcznie, a komu przysługuje niższa dopłata?
14 sty 2026

W 2026 roku system wsparcia mieszkaniowego w Polsce opiera się na kilku konkretnych, obowiązujących mechanizmach. Nie ma jednej uniwersalnej dopłaty dla wszystkich. Są za to programy skierowane do określonych grup, najemców mieszkań czynszowych, osób kupujących pierwsze mieszkanie oraz, konkretnych grup zawodowych, a nawet właścicieli budynków wymagających modernizacji. Poniżej omawiamy wyłącznie programy, które realnie funkcjonują w 2026 roku, bez zapowiedzi i projektów.
WSA orzekł nieważność niektórych postanowień uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie
14 sty 2026

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 14 stycznia 2026 r. orzekł nieważność zapisów uchwały o strefie czystego transportu w Krakowie, które odnoszą się do przyjętej przez radnych miasta definicji mieszkańca oraz nieuwzględnienia prywatnych placówek medycznych przy zwalnianiu z opłat.
ZUS wypłaca tej grupie seniorów 1024 zł ekstra. I tak co miesiąc. Oto harmonogram wypłat dodatkowej emerytury
14 sty 2026

ZUS przygotowuje się do wypłaty specjalnego dodatku, który jeszcze w tym miesiącu trafi do dziesiątek tysięcy seniorów (przede wszystkim kobiet). Choć najwyższa możliwa kwota świadczenia to 1878,91 zł, przeciętny przelew opiewa na 1024,39 zł. W naszym artykule znajdziesz szczegóły dotyczące zasad przyznawania tych środków oraz harmonogram wypłat.

REKLAMA

Phishing i ransomware – zagrożenia w świecie cyfrowym
14 sty 2026

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych sprawił, że internet stał się nieodłączną częścią codziennego życia. Niestety, wraz z tym rozwojem pojawiają się coraz bardziej zaawansowane zagrożenia cybernetyczne. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują phishing oraz ransomware, które należą do najczęściej stosowanych i najbardziej szkodliwych metod ataków cyberprzestępców. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, na czym polegają i jak się przed nimi ochronić.
TSUE: Reklamy i ogłoszenia w internecie z danymi wrażliwymi muszą być weryfikowane przez operatorów stron www
14 sty 2026

Administratorem danych osobowych w ogłoszeniach publikowanych na stronie WWW jest jej właściciel. Dlatego też operatorzy stron internetowych powinni w szczególności zidentyfikować, przed ich opublikowaniem, ogłoszenia zawierające dane wrażliwe i zweryfikować, czy reklamodawca jest rzeczywiście osobą, której dane znajdują się w takim ogłoszeniu lub czy posiada wyraźną zgodę tej osoby - informuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA