REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ten zasiłek przysługuje bez kryterium dochodowego. Można zyskać od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych z MOPS

Ten zasiłek przysługuje bez kryterium dochodowego. Można zyskać od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych z MOPS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 lutego 2026, 11:02
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze banknoty waluta
Ten zasiłek przysługuje bez kryterium dochodowego. Można zyskać od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych z MOPS
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Większość świadczeń z MOPS uzależniona jest od spełnienia kryterium dochodowego. Aby otrzymać wsparcie, dochód nie może przekraczać ustalonej kwoty na osobę w rodzinie. Z tego powodu wiele osób nie kwalifikuje się do otrzymania pomocy. Istnieje jednak jedno wyjątkowe świadczenie, które nie wymaga spełnienia kryterium dochodowego, a wielu Polaków wciąż nie wie o jego istnieniu.

rozwiń >

Jakie wsparcie oferuje MOPS?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) oferuje różne formy wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej, z których najważniejsze to zasiłki pieniężne. Są one przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a ich rodzaj zależy od potrzeb i sytuacji beneficjenta. Najczęściej wypłacane zasiłki pieniężne:

REKLAMA

REKLAMA

  • Zasiłek stały: przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
  • Zasiłek okresowy: tymczasowa pomoc dla osób borykających się z przejściowymi problemami, np. po utracie pracy lub w czasie choroby.
  • Zasiłek celowy: jednorazowe wsparcie finansowe na konkretny wydatek, np. zakup leków, jedzenia, opału, czy pokrycie kosztów pogrzebu.

Kryterium dochodowe – przeszkoda w dostępie do pomocy z MOPS

Większość świadczeń z pomocy społecznej, w tym wymienione zasiłki, wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Aby otrzymać pomoc, Twój dochód nie może przekraczać:

  • 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
  • 823 zł na osobę w rodzinie.

Problem w tym, że dla wielu osób, których dochody są nieznacznie wyższe od tych progów, uzyskanie pomocy jest niemożliwe. Kryterium dochodowe nie zawsze odzwierciedla realną sytuację finansową. Wysokie koszty życia, rosnąca inflacja i ceny podstawowych produktów sprawiają, że nawet przy dochodzie przekraczającym próg, wiele rodzin ledwo wiąże koniec z końcem.

Zobacz również:

Alternatywne formy wsparcia i jeden zasiłek z MOPS bez kryterium dochodowego

Nawet jeśli nie spełniasz kryterium dochodowego, MOPS może zaoferować Ci inną formę wsparcia. Chociaż nie zawsze jest to pomoc finansowa, może ona znacznie odciążyć domowy budżet. Przykładowe formy wsparcia niefinansowego:

REKLAMA

  • Pomoc rzeczowa: paczki żywnościowe, odzież, środki higieniczne.
  • Dofinansowanie usług opiekuńczych: pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, które potrzebują codziennej opieki.
  • Dożywianie: darmowe posiłki w szkołach dla dzieci lub obiady w jadłodajniach.
  • Poradnictwo: doradztwo finansowe, zdrowotne czy wsparcie w poszukiwaniu pracy.

Zasiłek zwrotny – wsparcie dla osób o wyższych dochodach

Wiele osób nie wie, że istnieje jeden rodzaj zasiłku, który można otrzymać niezależnie od dochodu – to zasiłek zwrotny. Jest to jednorazowe wsparcie przeznaczone dla osób i rodzin, które formalnie nie spełniają kryterium dochodowego, ale znalazły się w nagłej, kryzysowej sytuacji finansowej, np. w wyniku utraty pracy, wypadku, choroby czy innego zdarzenia losowego. Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj wsparcia należy spłacić. W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku przewlekłej choroby), MOPS może odstąpić od żądania zwrotu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak ubiegać się o zasiłek zwrotny?

Procedura jest podobna do ubiegania się o inne świadczenia. Należy złożyć wniosek w MOPS-ie, przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów oraz cel, na jaki ma zostać przeznaczone wsparcie. Konieczny jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, który oceni Twoją realną sytuację życiową.

Zasiłek zwrotny - podsumowanie najważniejszych informacji

Zasiłek zwrotny z MOPS to forma pomocy celowej lub okresowej przeznaczona dla osób, które przekraczają standardowe kryteria dochodowe, ale znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu choroby, utraty pracy lub nagłej awarii w domu. W 2025 roku kryterium dochodowe wynosi 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek ten jest wypłacany pod warunkiem późniejszego zwrotu, choć w uzasadnionych przypadkach MOPS może odstąpić od żądania zwrotu, jeśli byłoby to nadmierne obciążenie finansowe dla wnioskodawcy. Procedura przyznawania obejmuje złożenie podania, udokumentowanie dochodów i sytuacji, a także rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Zasiłek zwrotny może być wypłacany przelewem lub przekazem pocztowym. Kluczowe informacje o zasiłku zwrotnym MOPS:

  • Przeznaczony dla osób przekraczających kryteria dochodowe, ale w trudnej sytuacji losowej.
  • Wymaga zwrotu, lecz możliwe jest odstąpienie od zwrotu.
  • Kryterium dochodowe w 2025 roku: 1010 zł (osoba samotna), 823 zł (na osobę w rodzinie).
  • Wymagane dokumenty: podanie, potwierdzenie dochodów, ewentualne zaświadczenia o stanie zdrowia.
  • Procedura obejmuje wywiad środowiskowy.
  • Świadczenie jest wypłacane często z możliwością rozłożenia zwrotu na raty lub umorzenia.
  • Dzięki zasiłkowi zwrotnemu MOPS może pomóc również osobom, które formalnie nie kwalifikują się do innych form pomocy z powodu zbyt wysokich dochodów, ale które znalazły się w nagłej i trudnej sytuacji życiowej.
Powiązane
ZUS wypłaca rentę na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie świadczenie w wysokości 1900 zł miesięcznie?
ZUS wypłaca rentę na leczenie. Kto i za jakie choroby dostanie świadczenie w wysokości 1900 zł miesięcznie?
Seniorzy po 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę do prądu i ogrzewania w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?
Seniorzy po 65. roku życia mogą otrzymać dopłatę do prądu i ogrzewania w wysokości 1200 zł! Kiedy ruszą wypłaty i jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać to wsparcie finansowe?
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
Ile wynosi emerytura z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy? Oto kwota
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]
15 lut 2026

Można dostać nie małe pieniądze od ZUSu. Dlaczego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. Sprawa bezpośrednio dotyczy więc zatrudnionych i zatrudniających. Sprawdź warunki konkursu.
A jednak koniec z darmową pracą dla gminy? Sąd Najwyższy bierze się za absurdalne przepisy o odśnieżaniu chodników, sprawa trafi do TK - to już przesądzone
15 lut 2026

Szykuje się trzęsienie ziemi w przepisach porządkowych. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, zapowiedziała walkę z kontrowersyjnym obowiązkiem odśnieżania miejskich chodników przez prywatnych właścicieli posesji. Sprawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli sędziowie TK podzielą jej wątpliwości, gminy stracą darmową siłę roboczą, a obywatele zyskają spokój.
Umowę o dożywocie senior będzie mógł zawrzeć z gminą i nadal pozostać w swoim mieszkaniu – koniec z wyłudzaniem mieszkań od osób starszych i umieszczaniem ich w DPS-ach
15 lut 2026

Projekt ustawy autorstwa grupy posłów Lewicy, który jest aktualnie procedowany w Sejmie – stanowi odpowiedź na poważny problem wyłudzania mieszkań od seniorów przez nieuczciwe osoby, w ramach tzw. umów o dożywocie. Wprowadzenie możliwości zawarcia przez seniora, takiej „umowy o dożywocie”, z gminą (niezależnie od osiąganych dochodów, statusu majątkowego i powierzchni posiadanej nieruchomości) z gwarancją zachowania prawa do dalszego zamieszkiwania w „swoim” mieszkaniu – ma zapobiec dramatycznym przypadkom utraty dachu nad głową przez osoby starsze i jednocześnie zapobiec ich ubóstwie w „jesieni życia”, z powodu posiadania niskich świadczeń emerytalno-rentowych. Rozwiązanie proponowane przez Lewicę – ma stanowić dla seniorów „bezpieczne źródło dodatkowych środków bez ryzyka oszustwa”.
Jak uzyskać polskie obywatelstwo poprzez naturalizację w 2026 r. – poradnik dla imigrantów
14 lut 2026

Według danych MSWiA liczba polskich obywatelstw nadanych cudzoziemcom wzrasta z każdym rokiem. W roku 2024 nadano je 16 647 osobom (w porównaniu: w roku 2023 było to 12 166 osób). Jak krok po kroku przejść proces naturalizacji, czyli uznania za obywatela polskiego w 2026 r.? Kto może ubiegać się o obywatelstwo, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty przygotować oraz jak wygląda procedura?

REKLAMA

Kominki i piece na drewno zalecane w Poradniku Bezpieczeństwa MSWiA i MON na sytuacje kryzysowe. Czy zmieni się prawo co do stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe?
14 lut 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wydało niedawno Poradnik Bezpieczeństwa. Publikacja dotarła do wszystkich domów i mieszkań w Polsce i od razu stała się przedmiotem analiz i debaty ale też krytyki, kpin, i żartów. Nie będziemy znęcać się nad wyrwanymi z kontekstu fragmentami Poradnika ale spróbujemy przeanalizować jak jego zapisy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego można odnieść do takich urządzeń grzewczych na drewno, jakimi są kominki i piece.
MF: Można już zalogować się do KSeF za pomocą mObywatela, bankowości elektronicznej, e-dowodu, profilu zaufanego
14 lut 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 14 lutego Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). Dzięki temu użytkownicy KSeF mogą uwierzytelnić się w systemie za pomocą aplikacji mObywatel, mojeID - bankowości elektronicznej, e-dowodu i profilu zaufanego. Integracja umożliwia szybkie i wygodne potwierdzanie tożsamości, daje większą swobodę w wyborze metody uwierzytelnienia oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi logowania.
Rozliczenie PIT za 2025 rok: terminy, formularze, ulgi podatkowe i 1,5% podatku dla OPP. Kiedy urząd skarbowy wypłaci zwrot podatku?
14 lut 2026

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że 15 lutego 2026 r. rozpocznie się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Z usługi Twój e-PIT od tego dnia mogą korzystać wszyscy podatnicy, w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. W 2026 roku kolejny raz usługa Twój e-PIT będzie dostępna także w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy (e-US).
W tym roku, zmiana czasu zimowego na letni, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i czy osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają niższe wynagrodzenia? [czas letni 2026]
15 lut 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego, na czas letni. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę krócej, ale zyskamy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu zimowego na letni, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.

REKLAMA

Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
13 lut 2026

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?
Ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko prowadzące działalność gospodarczą
14 lut 2026

Czy rodzic może skorzystać z ulgi na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko, które prowadziło działalność gospodarczą jedynie przez dwa miesiące w roku? Dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie kluczowe są szczegółowe okoliczności sprawy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA