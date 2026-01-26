REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Mało kto wie o tym zasiłku z MOPS. A mogą się o niego ubiegać także osoby z wyższymi dochodami

Mało kto wie o tym zasiłku z MOPS. A mogą się o niego ubiegać także osoby z wyższymi dochodami

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 09:04
[Data aktualizacji 27 stycznia 2026, 09:22]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zasiłek, MOPS, pieniądze, gotówka
O tym ważnym zasiłku nie mówi się głośno. Mogą się o niego ubiegać także osoby z wyższymi dochodami
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W Polsce niektóre formy pomocy społecznej nie są uzależnione od kryterium dochodowego. Przykładowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) może przyznać specjalny zasiłek zwrotny, który jest dostępny również dla osób o wyższych zarobkach, pod warunkiem, że ich rodzina nagle znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

Zasiłek zwrotny z MOPS: pomoc dla rodzin w nagłych wypadkach

Nie wszystkie formy pomocy społecznej w Polsce zależą od dochodu. Jednym z wyjątków jest zasiłek zwrotny oferowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Jest on przeznaczony również dla osób o wyższych dochodach, które znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu choroby, wypadku, utraty pracy lub poważnej awarii w domu. Chociaż co do zasady zasiłek ten trzeba zwrócić, to w szczególnych przypadkach MOPS może umorzyć całą należność.

REKLAMA

REKLAMA

Nie tylko zasiłek zwrotny. Oto inne formy wsparcia finansowego oferowane przez MOPS

MOPS dostosowuje swoje świadczenia do potrzeb rodzin i osób w trudnej sytuacji. Oprócz zasiłku zwrotnego, najczęściej przyznawane są:

  • zasiłek stały — dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • zasiłek okresowy — tymczasowa pomoc dla osób, które straciły pracę,
  • zasiłek celowy — na konkretne wydatki, np. leki, opał lub koszty pogrzebu.

Większość świadczeń socjalnych w Polsce jest uzależniona od dochodu. Obecnie progi te wynoszą 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Nawet niewielkie przekroczenie tych limitów może pozbawić prawa do wsparcia. W dobie inflacji i rosnących kosztów życia, wiele rodzin, mimo formalnie "zbyt wysokich" dochodów, boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi.

Jak ubiegać się o zasiłek zwrotny w MOPS?

Aby otrzymać zasiłek zwrotny, należy złożyć wniosek w MOPS, dołączając dokumenty potwierdzające dochody oraz szczegółowy opis sytuacji, w której znalazła się rodzina. Niezbędny jest również wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Na tej podstawie MOPS podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy, a także ustala warunki spłaty lub ewentualnego umorzenia należności.

REKLAMA

Zasiłek zwrotny z MOPS - najważniejsze informacje o świadczeniu

MOPS może przyznać zasiłek zwrotny, który różni się od innych form pomocy tym, że nie ma górnego limitu dochodów, co czyni go dostępnym również dla osób, które normalnie nie kwalifikują się do wsparcia socjalnego. Pomoc ta jest przeznaczona dla osób, które znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji finansowej, na przykład z powodu utraty pracy, choroby, wypadku czy awarii w domu. Chociaż zasadą jest zwrot przyznanej kwoty, MOPS może zdecydować o umorzeniu długu w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce kwota zasiłku jest elastyczna, nie ma górnego limitu, ale musi być odpowiednio uzasadniona. Typowo kwoty wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych i są przeznaczone na konkretne cele, takie jak koszty leczenia, nagłe wydatki po wypadku, koszty pogrzebu czy opieka nad bliskimi. Wniosek o wsparcie może złożyć każda osoba, która znalazła się w kryzysowej sytuacji finansowej, niezależnie od poziomu dochodów.

Proces uzyskania pomocy wymaga złożenia wniosku w MOPS-ie (w formie pisemnej lub ustnej), przedstawienia dokumentów finansowych i uzasadnienia potrzeby wsparcia. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, a decyzja zapada w ciągu 30 dni. Zwrot zasiłku odbywa się w terminie uzgodnionym z MOPS-em, z możliwością rozłożenia na raty. W uzasadnionych przypadkach, na przykład w razie pogorszenia się sytuacji finansowej wnioskodawcy, MOPS może umorzyć część lub całość długu. W skrócie, jest to elastyczna forma pomocy finansowej w nagłych sytuacjach, dostępna niezależnie od dochodów, choć w zasadzie zwrotna.

Powiązane
Szokujące informacje z ZUS dla milionów Polaków. Ludzie nie dowierzają
Szokujące informacje z ZUS dla milionów Polaków. Ludzie nie dowierzają
Uwaga emeryci! ZUS może obciąć emeryturę nawet o 939 zł. Oto nowe zasady dorabiania
Uwaga emeryci! ZUS może obciąć emeryturę nawet o 939 zł. Oto nowe zasady dorabiania
Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
PKO BP ukarany przez UOKiK za stosowanie klauzul blankietowych. To nie był wypadek przy pracy, tylko problem znany od lat
27 sty 2026

Prezes UOKiK uznał klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego za niedozwolone i zakazał ich stosowania. UOKiK wyjaśnia, że niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne z mocy prawa i nie wiążą konsumentów. Ta decyzja może pomóc konsumentom w dochodzeniu roszczeń od banku. Sprawa dotyczy setek tysięcy umów kredytu gotówkowego i konsumenckiego.
Cudzoziemcy coraz częściej zakładają JDG w Polsce. Ukraińcy zdecydowanie na czele
27 sty 2026

Co siódma nowa jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce została założona przez osobę bez wyłącznego obywatelstwa polskiego. Dane z CEIDG za 2025 rok pokazują stabilny trend, w którym kluczową rolę odgrywają Ukraińcy, a eksperci wskazują na instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania sprzyjające przedsiębiorczości migracyjnej.
Zmiana terminu składania formularza ZUS IWA. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć
27 sty 2026

Formularz ZUS IWA jest dokumentem, który zawiera informacje o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zwykle płatnicy składek składają ZUS IWA do 31 stycznia, jednak w tym roku termin uległ zmianie.
Powiększenie lokalu kosztem korytarza: to nie będzie łatwe?
26 sty 2026

Niektóre osoby mogą mieć pomysł na powiększenie swojego mieszkania poprzez włączenie do niego części korytarza. Taka zmiana bez zgody sąsiadów kończy się źle.

REKLAMA

WSA: Gmina nie może odmawiać dowozu tylko dlatego, że szkoła jest „najbliżej”. Liczą się realne potrzeby dziecka
26 sty 2026

Czy gmina może odmówić zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka, bo „jest bliższa szkoła”? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ma wątpliwości: odległość to za mało. Jeśli placówka nie realizuje zaleceń z orzeczenia, odmowa jest bezprawna — nawet gdy szkoła leży tuż obok domu.
Ważny wyrok NSA. Tysiące opiekunów może wrócić do starych zasad świadczenia pielęgnacyjnego
26 sty 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, na który czekały tysiące opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o świadczenie pielęgnacyjne i możliwość ubiegania się o nie na starych, korzystniejszych zasadach. Sąd uznał, że liczy się nie tylko data złożenia wniosku. Jest jeszcze jeden kluczowy warunek.
21 czy może 31 dni dodatkowego wolnego w roku? Nie tylko nauczyciele mogą skorzystać z przerwy w pracy by zadbać o swoje zdrowie
26 sty 2026

Urlop zdrowotny to szczególne uprawnienie, które przysługuje tylko niektórym pracownikom. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o nauczycieli. Kto jeszcze ma możliwość skorzystania z przerwy w pracy by zadbać o własne zdrowie?
Tryb offline i certyfikat typu 2 - jak fakturować w czasie awarii KSeF lub braku dostępu do sieci
27 sty 2026

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur 1 lutego 2026 roku zmienia sposób dokumentowania obrotu, ale nie pozbawia podatników prawa do wystawiania faktur w sytuacjach kryzysowych. Jak podkreślają eksperci fillup k24, ustawodawca przewidział mechanizmy pozwalające na zachowanie ciągłości sprzedaży nawet przy braku połączenia z siecią lub awarii systemu KSeF.

REKLAMA

Pracownicy są zaskoczeni kosztami tego wolnego. Tracą więcej niż połowę wynagrodzenia, bo skutki widać również przy wypłacie trzynastki
26 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej to uprawienie, z którego pracownicy chętnie korzystają w kryzysowych sytuacjach. Często przy tym zapominają, że może to mieć również długofalowe skutki, które odczują dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego.
Zimą wychodzi prawda o pompach ciepła. Ta temperatura wszystko weryfikuje – i nie chodzi o siarczysty mróz
26 sty 2026

Pierwsze zimne noce zawsze wyglądają podobnie. Temperatura spada poniżej zera, instalacja grzewcza przechodzi z trybu komfortowego w tryb ciągłej pracy, a pompa ciepła po tygodniach spokojnego modulowania zaczyna pokazywać swój prawdziwy charakter. Nie w styczniowym mrozie rzędu –20°C, który pojawia się na chwilę i równie szybko znika, lecz przy około –7°C. To wtedy urządzenie pracuje długo, intensywnie i bez taryfy ulgowej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA