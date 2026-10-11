Chcesz mieć 4000 zł emerytury? ZUS ujawnia, ile musisz zarabiać. Kobiety mają znacznie trudniej

ZUS przy wyliczaniu emerytury opiera się na prostym, ale bezwzględnym wzorze: dzieli zebrane składki przez średnie dalsze trwanie życia. Nowe tablice ogłoszone przez Prezesa GUS obowiązują od 1 kwietnia. Ile w takim razie trzeba zarabiać w 2026 roku, aby po latach na konto trafiało co najmniej 4 tys. zł emerytury? Oficjalne wyliczenia kalkulatora ZUS mogą zaskoczyć wielu Polaków.

Tyle trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS. Kwota może zaskoczyć

Pomimo stałego wzrostu świadczeń w Polsce, minimalna emerytura, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto (ok. 1800 zł na rękę), nadal drastycznie różni się od płacy minimalnej. Najniższa krajowa w 2026 roku wzrosła do poziomu 4806 zł brutto (ok. 3576 zł netto). Taka przepaść sprawia, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie gwarantuje seniorom zachowania dotychczasowego standardu życia. Aby po zakończeniu kariery otrzymywać z ZUS przelew w wysokości co najmniej 4000 zł, konieczne jest uzyskiwanie znacznie wyższych dochodów w trakcie aktywności zawodowej.

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Od czego zależy wysokość emerytury?

Ostateczna kwota, jaką wyliczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zależy od kilku kluczowych i powiązanych ze sobą zmiennych:

Wiek przejścia na emeryturę: Każdy rok pracy dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) potężnie zwiększa kwotę bazową.

Zgromadzony kapitał: Łączna suma zwaloryzowanych składek na koncie i subkoncie ZUS oraz kapitału początkowego.

Średnie dalsze trwanie życia: Wskaźnik ogłaszany co roku w marcu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przez który ZUS dzieli zebrany kapitał.

Wskaźniki makroekonomiczne: Poziom inflacji oraz realny wzrost gospodarczy wpływający bezpośrednio na coroczną waloryzację składek i samych świadczeń.

Kalkulator emerytalny ZUS

Chcąc dowiedzieć się, jakiej wysokości świadczenia możemy się spodziewać, warto skorzystać z oficjalnego narzędzia Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Udostępniony tam kalkulator emerytalny pozwala na szybkie oszacowanie przyszłej emerytury. Do przeprowadzenia symulacji wystarczy wprowadzić aktualny wiek, planowany moment zakończenia pracy oraz wysokość ostatnich zarobków.

Tyle musisz zarabiać, żeby otrzymać 4 tys. zł emerytury z ZUS

Zgodnie z aktualnymi symulacjami, osiągnięcie emerytury w wysokości 4000 złotych brutto wymaga obecnie stabilnych zarobków przekraczających 8000 złotych brutto (czyli około 5800 złotych netto). Osoby w wieku około 40 lat powinny planować swoje dochody na tym poziomie przez resztę kariery, by wypracować odpowiedni kapitał początkowy. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w zależności od płci ze względu na obowiązujący algorytm:

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Mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat i statystycznie pobierają świadczenie przez krótszy czas. Dzięki temu, aby otrzymać 4000 zł emerytury, mężczyzna musi zarabiać w trakcie kariery około 8000 zł brutto.

Kobiety kończą aktywność zawodową już w wieku 60 lat. Niższy wiek emerytalny w połączeniu z dłuższą średnią długością życia sprawia, że ich okres pobierania świadczeń jest znacznie dłuższy, a zgromadzony kapitał dzieli się przez większą liczbę miesięcy. Kobieta, która chce zrównoważyć ten mechanizm i otrzymać taką samą kwotę, musi zarabiać niemal 11 000 zł brutto.

Ile trzeba zarabiać na emeryturę 5 tys. zł i 7 tys. zł?

Z analiz ekonomicznych wynika, że dzisiejsi trzydziesto- i czterdziestolatkowie muszą celować w zarobki znacznie przewyższające średnią krajową, jeśli myślą o wyższych świadczeniach:

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Emerytura 5000 zł brutto: Wymaga obecnych, stałych zarobków w przedziale od 6200 do 9200 złotych brutto. Ostateczna kwota zależy od stażu pracy oraz płci ubezpieczonego.

Emerytura 7000 zł brutto: Wymaga wejścia w wyższy próg dochodowy. W tym przypadku obecne zarobki powinny oscylować w granicach od 8700 do aż 13 700 złotych brutto.

Zależność jest bezwzględna: im wyższy standard życia planujemy na starość, tym wyższe składki musimy odprowadzać do systemu już teraz.