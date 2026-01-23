REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Mało kto o tym wie. Renta rodzinna może zostać powiększona o ten dodatek. To ponad 650 zł miesięcznie więcej!

Mało kto o tym wie. Renta rodzinna może zostać powiększona o ten dodatek. To ponad 650 zł miesięcznie więcej!

23 stycznia 2026, 11:06
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka
Mało kto o tym wie. Renta rodzinna może zostać powiększona o ten dodatek. To ponad 650 zł miesięcznie więcej!
Mało kto o tym wie, że renta rodzinna może zostać powiększona o dodatek dla sieroty zupełnej. A to ponad 600 zł miesięcznie więcej! Wielu uprawnionych o tym nie wie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać ten dodatek? Oto szczegóły.

Renta rodzinna może zostać powiększona o ten dodatek. A to ponad 600 zł miesięcznie więcej. Mało kto o tym wie

Renta rodzinna z ZUS ma następujące zasady dotyczące wysokości: jeśli do renty rodzinnej jest uprawniona jedna osoba, otrzymuje ona 85 proc. świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu ubezpieczonemu. W przypadku dwóch osób uprawnionych renta wynosi 90 proc. świadczenia, a przy trzech i więcej osobach - 95 proc. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która jest dzielona równo między osoby uprawnione. Minimalna renta rodzinna (od 1 marca 2025 roku) nie może być niższa niż 1878,91 zł brutto, co odpowiada minimalnej emeryturze. Wysokość renty ustalana jest na podstawie świadczeń, jakie zmarły mógł otrzymać, a renta podlega corocznej waloryzacji.

Dodatek dla sieroty zupełnej, wypłacany przez ZUS na podstawie art. 76 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to świadczenie dla osób uprawnionych do renty rodzinnej, które straciły oboje rodziców.

Dodatek dla sieroty zupełnej - kto może otrzymać?

Dodatek jest przeznaczony dla osób, które pobierają rentę rodzinną i jednocześnie są sierotami zupełnymi. Status sieroty zupełnej dotyczy również sytuacji, gdy śmierć matki jest potwierdzona, a ojciec jest nieznany od urodzenia beneficjenta. Prawo do dodatku ustaje wraz z wygaśnięciem prawa do renty rodzinnej.

Można jednak wydłużyć okres pobierania świadczenia poprzez kontynuowanie nauki. Zgodnie z przepisami, renta rodzinna (a co za tym idzie, również dodatek) przysługuje do 25. roku życia, jeśli dziecko uczy się w szkole. Jeśli beneficjent ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty (i dodatku) zostaje przedłużone do końca tego roku akademickiego. Wyjątkiem są dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia – w ich przypadku renta rodzinna przysługuje bez względu na wiek.

Dodatek dla sieroty zupełnej w - kwota

Od marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł. Jest to kwota o 34 zł wyższa niż poprzednio.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej

Aby uzyskać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć odpowiednie dokumenty w ZUS. Wymagane jest:

  • Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej (druk ERRD).
  • Dokumenty potwierdzające datę zgonu obojga rodziców.
  • W przypadku nieznanego ojca – dokument poświadczający datę zgonu matki wraz z aktem urodzenia, który wskazuje na nieznane ojcostwo.

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku od daty jego złożenia. W razie negatywnej decyzji, wnioskodawca ma prawo odwołać się w ciągu miesiąca od otrzymania odmowy. Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna i możliwość odwołania przepada.

Renta rodzinna powiększona o dodatek dla sieroty zupełnej - podsumowanie informacji

Renta rodzinna może zostać powiększona o dodatek dla sieroty zupełnej. Jest to świadczenie przyznawane osobom uprawnionym do renty rodzinnej, które utraciły oboje rodziców lub w przypadku gdy śmierć matki jest potwierdzona, a ojciec jest nieznany od urodzenia. Dodatek ten wynosi 654,48 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji. Prawo do dodatku jest ściśle powiązane z prawem do renty rodzinnej i wygasa jednocześnie z nim, zazwyczaj do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki - do 25. roku życia (a nawet dłużej, jeśli studia kończą się po ukończeniu 25 lat). Dodatek ten jest wypłacany każdemu uprawnionemu sierocie zupełnej i nie dzieli się, nawet jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej sierot zupełnych.

Źródło: INFOR
