Masz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? O te świadczenia możesz wnioskować w 2026 roku

Masz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? O te świadczenia możesz wnioskować w 2026 roku

05 marca 2026, 10:16
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niepełnosprawność orzeczenie
Masz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? O te świadczenia możesz wnioskować w 2026 roku
Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.

Wsparcie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia w MOPS i PCPR. Wsparcie to obejmuje zasiłki, usługi opiekuńcze oraz dofinansowania z PFRON, które mają na celu ułatwienie codziennego życia i zwiększenie samodzielności.

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest wydawane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie dokumentacji medycznej i wywiadu lekarskiego. Oznacza, że osoba ma:

  • Istotne trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.
  • Potrzebę częściowej pomocy w codziennym życiu (np. przy zakupach, transporcie, higienie).
  • Zdolność do pracy, ale wyłącznie w warunkach dostosowanych do stanu zdrowia (np. praca siedząca, elastyczny czas pracy).

Dostępne świadczenia i usługi

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na realne wsparcie finansowe i organizacyjne:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na dochód, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.
  • Zasiłek stały: do 1229 zł miesięcznie, przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium dochodowe.
  • Zasiłek okresowy: do 823 zł miesięcznie, przyznawany w sytuacjach nagłych problemów finansowych.
  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: obejmujące pomoc w sprzątaniu, zakupach, przygotowywaniu posiłków, transporcie czy higienie osobistej. Można również uzyskać wsparcie psychologa lub terapeuty. Liczba godzin jest ustalana indywidualnie po wywiadzie środowiskowym.

Zgodnie z danymi, w Polsce żyje około 1,5 miliona osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla wielu z nich wsparcie finansowe i usługi opiekuńcze są kluczowe, ponieważ umożliwiają im samodzielne funkcjonowanie.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - najważniejsze informacje

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dawniej znane jako II grupa inwalidzka, jest dokumentem potwierdzającym, że sprawność organizmu danej osoby została naruszona. Posiadanie takiego orzeczenia może oznaczać, że dana osoba nie jest w stanie pracować, może pracować jedynie w warunkach chronionych, albo potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach, np. w domu czy w życiu społecznym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak uzyskać orzeczenie? Aby uzyskać orzeczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, który jest właściwy dla twojego miejsca stałego pobytu. Orzeczenie, które otrzymasz, zawiera informacje o:

  • stopniu niepełnosprawności,
  • przyczynach (maksymalnie trzy symbole),
  • wskazaniach, np. dotyczących zatrudnienia, szkoleń czy sprzętu ortopedycznego.

Orzeczenie może być wydane na czas określony lub na stałe. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją zespołu, masz 14 dni od jej otrzymania na odwołanie się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak:

  • Skrócony czas pracy (maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo).
  • Zakaz pracy w godzinach nocnych i nadgodzin.
  • Dodatkowa, 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.
  • Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni w roku.
  • Możliwość uzyskania zwolnień na turnusy rehabilitacyjne (do 21 dni).
  • Dofinansowanie z PFRON na sprzęt ortopedyczny, adaptację miejsca pracy, turnusy rehabilitacyjne czy środki pielęgnacyjne.
  • Ulgi podatkowe i inne świadczenia socjalne.
  • Możliwość skorzystania z programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością".
  • Możliwość uzyskania karty parkingowej.
  • Ulgi w transporcie publicznym.
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

