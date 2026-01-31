REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz takie orzeczenie o niepełnosprawności? O te świadczenia możesz wnioskować w 2026 roku

Masz takie orzeczenie o niepełnosprawności? O te świadczenia możesz wnioskować w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 stycznia 2026, 16:25
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niepełnosprawność orzeczenie
Masz takie orzeczenie o niepełnosprawności? O te świadczenia możesz wnioskować
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.

Wsparcie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia w MOPS i PCPR. Wsparcie to obejmuje zasiłki, usługi opiekuńcze oraz dofinansowania z PFRON, które mają na celu ułatwienie codziennego życia i zwiększenie samodzielności.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest wydawane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie dokumentacji medycznej i wywiadu lekarskiego. Oznacza, że osoba ma:

  • Istotne trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.
  • Potrzebę częściowej pomocy w codziennym życiu (np. przy zakupach, transporcie, higienie).
  • Zdolność do pracy, ale wyłącznie w warunkach dostosowanych do stanu zdrowia (np. praca siedząca, elastyczny czas pracy).

Dostępne świadczenia i usługi

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na realne wsparcie finansowe i organizacyjne:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na dochód, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.
  • Zasiłek stały: do 1229 zł miesięcznie, przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium dochodowe.
  • Zasiłek okresowy: do 823 zł miesięcznie, przyznawany w sytuacjach nagłych problemów finansowych.
  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: obejmujące pomoc w sprzątaniu, zakupach, przygotowywaniu posiłków, transporcie czy higienie osobistej. Można również uzyskać wsparcie psychologa lub terapeuty. Liczba godzin jest ustalana indywidualnie po wywiadzie środowiskowym.

Zgodnie z danymi, w Polsce żyje około 1,5 miliona osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla wielu z nich wsparcie finansowe i usługi opiekuńcze są kluczowe, ponieważ umożliwiają im samodzielne funkcjonowanie.

REKLAMA

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - najważniejsze informacje

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dawniej znane jako II grupa inwalidzka, jest dokumentem potwierdzającym, że sprawność organizmu danej osoby została naruszona. Posiadanie takiego orzeczenia może oznaczać, że dana osoba nie jest w stanie pracować, może pracować jedynie w warunkach chronionych, albo potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach, np. w domu czy w życiu społecznym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak uzyskać orzeczenie? Aby uzyskać orzeczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, który jest właściwy dla twojego miejsca stałego pobytu. Orzeczenie, które otrzymasz, zawiera informacje o:

  • stopniu niepełnosprawności,
  • przyczynach (maksymalnie trzy symbole),
  • wskazaniach, np. dotyczących zatrudnienia, szkoleń czy sprzętu ortopedycznego.

Orzeczenie może być wydane na czas określony lub na stałe. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją zespołu, masz 14 dni od jej otrzymania na odwołanie się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak:

  • Skrócony czas pracy (maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo).
  • Zakaz pracy w godzinach nocnych i nadgodzin.
  • Dodatkowa, 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy.
  • Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni w roku.
  • Możliwość uzyskania zwolnień na turnusy rehabilitacyjne (do 21 dni).
  • Dofinansowanie z PFRON na sprzęt ortopedyczny, adaptację miejsca pracy, turnusy rehabilitacyjne czy środki pielęgnacyjne.
  • Ulgi podatkowe i inne świadczenia socjalne.
  • Możliwość skorzystania z programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością".
  • Możliwość uzyskania karty parkingowej.
  • Ulgi w transporcie publicznym.
Powiązane
Niepełnosprawność bez komisji? Od września 2025 orzeczenie możesz dostać tylko na podstawie dokumentów
Niepełnosprawność bez komisji? Od września 2025 orzeczenie możesz dostać tylko na podstawie dokumentów
Opiekujesz się chorym rodzicem? ZUS Ci za to zapłaci. Ten zasiłek można otrzymać nie tylko na dziecko
Opiekujesz się chorym rodzicem? ZUS Ci za to zapłaci. Ten zasiłek można otrzymać nie tylko na dziecko
Nowe świadczenie dla osób z chorobami przewlekłymi. ZUS wypłaci nawet 4134 zł miesięcznie od września 2025
Nowe świadczenie dla osób z chorobami przewlekłymi. ZUS wypłaci nawet 4134 zł miesięcznie od września 2025
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W Polsce też będą ograniczenia wiekowe w dostępie do Facebooka i innych social mediów?
31 sty 2026

Informacja prasowa20.01.2026 r.Social media pod kontrolą? Ograniczenia wiekowe zmieniają dziecięcy świat onlineWieczór, telefony w dłoniach, kolejne filmiki przesuwane bez końca. Dla wielu nastolatków na całym świecie to codzienność. W Australii i Danii prawo próbuje ją zmienić – dzieci i młodzież poniżej określonego wieku nie mogą korzystać z mediów społecznościowych.
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 2 lutego 2026 r.? „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
31 sty 2026

Ze względu na trudną sytuację pogodową, która ma obecnie miejsce w wielu częściach kraju (co przekłada się również na trudne warunki komunikacyjne) – w ubiegłym tygodniu, ok. 600 szkół w kilku województwach w kraju, zdecydowało się na odwołanie z tego powodu zajęć lekcyjnych. Prognozy na najbliższy tydzień, nie są jednak bardziej optymistyczne. W jakich okolicznościach – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z powodu niskich temperatur lub intensywnych opadów śniegu?
Do lutowej pensji należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić
31 sty 2026

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Lutowy bilans daje ich sto sześćdziesiąt. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?
Zasady wyceny aktywów i zobowiązań 2026: ważne zmiany w MSSF i MSR
31 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. weszły w życie roczne poprawki do MSSF (m.in. zmiana w MSSF 7 Instrumenty finansowe w zakresie ujawniania informacji) oraz nowelizacje MSSF 19 dotycząca spółek zależnych. Kluczowe zmiany obejmują też usprawnienia w ujawnieniach i ulepszenia standardów. Co ważne: MSSF 18 (nowy standard prezentacji) wymaga danych porównawczych już za 2026 roku.

REKLAMA

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026: ile (stawka), jak uzyskać, jaki jest limit? Od 2 lutego można składać wnioski
30 sty 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Tysiące gotowych mieszkań deweloperskich do wzięcia od ręki. Czy to dobry moment na zakup?
31 sty 2026

W największych miastach jeszcze nigdy – a na pewno w ostatnich sześciu latach – oferta mieszkań gotowych do odbioru nie była tak duża. Na koniec 2025 r. niemal co trzecie mieszkanie oferowane przez deweloperów w Polsce miało status „oddane do użytkowania”. To efekt kumulacji podaży przy słabszym popycie, który w części miast może skłaniać deweloperów do większej elastyczności cenowej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, jak wygląda sytuacja na poszczególnych rynkach i czy zakup gotowego lokalu to dobra decyzja.
Gdzie sens i logika? 23% VAT na wodę w butelkach a 5% VAT na napoje gazowane i dosładzane z 20% dodatkiem soku. Polski system podatkowy preferuje niezdrowe napoje kosztem wody
31 sty 2026

W ocenie ekspertów firmy doradczej EY, polska polityka podatkowa wobec napojów stworzyła paradoks - z jednej strony woda naturalna, rekomendowana przez Ministerstwo Zdrowia jako najzdrowsza, jest objęta 23 proc. VAT, z drugiej - jej substytuty korzystają z preferencji i stawki VAT na poziomie 5 proc.
Czy można wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy, który nie wystawił rachunku? Praktyka nie idzie w parze z przepisami
31 sty 2026

Czy wystawienie rachunku jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonane zlecenie? Ta kwestia często budzi w praktyce wątpliwości. Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy pamiętać, by rozważyć to nie tylko w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego.

REKLAMA

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji komorniczej może być okazją. Jednak czy trzeba z tego tytułu zapłacić podatek?
31 sty 2026

Czy nabycie własności w drodze licytacji komorniczej to sprzedaż, z tytułu której trzeba uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych? Podatnik, który został zobowiązany jego zapłacenia miał co do tego wątpliwości i zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
KSeF już za chwilę: ten jeden brakujący dokument odetnie spółkę od systemu e-fakturowania
31 sty 2026

Zbliżający się termin obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur to dla wielu przedsiębiorców moment weryfikacji nie tylko wiedzy o przepisach, ale przede wszystkim gotowości organizacyjnej i technicznej. W praktyce najwięcej problemów pojawia się nie na etapie wystawiania faktur, lecz przy dostępie do systemu i podziale ról pomiędzy przedsiębiorcę a biuro rachunkowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA