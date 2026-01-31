Masz takie orzeczenie o niepełnosprawności? O te świadczenia możesz wnioskować w 2026 roku

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.

Wsparcie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia w MOPS i PCPR. Wsparcie to obejmuje zasiłki, usługi opiekuńcze oraz dofinansowania z PFRON, które mają na celu ułatwienie codziennego życia i zwiększenie samodzielności.

Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest wydawane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie dokumentacji medycznej i wywiadu lekarskiego. Oznacza, że osoba ma:

Istotne trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.

Potrzebę częściowej pomocy w codziennym życiu (np. przy zakupach, transporcie, higienie).

Zdolność do pracy, ale wyłącznie w warunkach dostosowanych do stanu zdrowia (np. praca siedząca, elastyczny czas pracy).

Dostępne świadczenia i usługi

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą liczyć na realne wsparcie finansowe i organizacyjne:

Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie, przysługuje bez względu na dochód, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.

Zasiłek stały: do 1229 zł miesięcznie, przeznaczony dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium dochodowe.

Zasiłek okresowy: do 823 zł miesięcznie, przyznawany w sytuacjach nagłych problemów finansowych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: obejmujące pomoc w sprzątaniu, zakupach, przygotowywaniu posiłków, transporcie czy higienie osobistej. Można również uzyskać wsparcie psychologa lub terapeuty. Liczba godzin jest ustalana indywidualnie po wywiadzie środowiskowym.

Zgodnie z danymi, w Polsce żyje około 1,5 miliona osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla wielu z nich wsparcie finansowe i usługi opiekuńcze są kluczowe, ponieważ umożliwiają im samodzielne funkcjonowanie.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - najważniejsze informacje

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dawniej znane jako II grupa inwalidzka, jest dokumentem potwierdzającym, że sprawność organizmu danej osoby została naruszona. Posiadanie takiego orzeczenia może oznaczać, że dana osoba nie jest w stanie pracować, może pracować jedynie w warunkach chronionych, albo potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach, np. w domu czy w życiu społecznym.

Jak uzyskać orzeczenie? Aby uzyskać orzeczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, który jest właściwy dla twojego miejsca stałego pobytu. Orzeczenie, które otrzymasz, zawiera informacje o:

stopniu niepełnosprawności,

przyczynach (maksymalnie trzy symbole),

wskazaniach, np. dotyczących zatrudnienia, szkoleń czy sprzętu ortopedycznego.

Orzeczenie może być wydane na czas określony lub na stałe. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją zespołu, masz 14 dni od jej otrzymania na odwołanie się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak: