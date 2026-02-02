REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie w 2026 roku?

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 09:25
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, 800 plus dla seniora
800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie w 2026 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowa propozycja, określana jako 800 plus dla seniora, zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców. Celem tej ulgi jest zapewnienie realnego wsparcia finansowego seniorom, którzy wychowali dzieci w czasach, gdy nie mieli dostępu do podobnej pomocy państwowej. Oto szczegóły.

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniora - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci.

Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniora a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

REKLAMA

800 plus dla seniora a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

Powiązane
ZUS apeluje do osób pracujących przed 1999 rokiem. Sprawdź swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
ZUS apeluje do osób pracujących przed 1999 rokiem. Sprawdź swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
Kiedy komisja może wydać stałe orzeczenie o niepełnosprawności — przegląd zasad
Kiedy komisja może wydać stałe orzeczenie o niepełnosprawności — przegląd zasad
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSeF 2.0 wystartował. Ministerstwo Finansów podało pierwsze dane
02 lut 2026

Krajowy System e-Faktur 2.0 został uruchomiony 1 lutego zgodnie z harmonogramem. Ministerstwo Finansów podkreśla, że start przebiegł sprawnie, a pierwsze dane pokazują stabilne działanie systemu. Od momentu uruchomienia do KSeF wpłynęło już ponad 50 tys. faktur.
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze startuje. Do kiedy składać wnioski i ile można odzyskać?
02 lut 2026

Od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku zwrot wyniesie 1,48 zł do litra zakupionego paliwa.
Wyższe ceny mieszkań nie zachęcają do kupna. Ile kosztuje metr kwadratowy? [RAPORT]
02 lut 2026

W styczniu ceny mieszkań wzrosły we wszystkich z dziesięciu analizowanych miast, ale jednocześnie ich sprzedaż spadła o 10 proc. w porównaniu do grudnia - wynika z danych Tabelaofert.pl. W ujęciu rok do roku, ceny mieszkań w Polsce były o niecałe 2 proc. wyższe.
Co w lutym na rynku pracy? Rekordowy styczeń: liczba aplikacji kandydatów wzrosła o 1/3
02 lut 2026

Styczeń 2026 roku przyniósł rekordową aktywność kandydatów na polskim rynku pracy. Na portalach justjoin.it oraz rocketjobs.pl odnotowano historycznie najwięcej aplikacji – o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dane odzwierciedlają narastającą presję na rynku pracy i rosnącą determinację osób poszukujących zatrudnienia.

REKLAMA

Koniec złotych czasów motoryzacji? 100 tys. miejsc pracy zniknęło w dwa lata
02 lut 2026

Słaby popyt, wysokie koszty, a także niepewność dot. regulacji sprawiają, że liczba miejsc pracy w europejskim przemyśle motoryzacyjnym stopniała w ciągu 2 lat o ponad 100 tys. - wskazał w rozmowie z PAP szef stowarzyszenia producentów części Tomasz Bęben. Kryzys ogarnął również polskie zakłady.
Tysiące dzieci na wyjazdach i półkoloniach. Najpopularniejsze kierunki zagraniczne
02 lut 2026

Kuratorzy zatwierdzili 8,2 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich blisko 300 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano MEN.
Popularne świadczenie w 2026 r. nie tylko dla rodziców trojga, ale również – dwojga dzieci i to niezależnie od dochodów. Spełnienie warunków programu w sposób, o którym wie niewiele osób
02 lut 2026

Rodzicom co najmniej trojga dzieci – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Okazuje się jednak, że z popularnego świadczenia, jaką jest Karta Dużej Rodziny (bo o niej mowa) – mogą, w określonych przypadkach, skorzystać również rodzice, którzy utrzymują obecnie wyłącznie dwoje dzieci.
Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają
02 lut 2026

W kolejnych tygodniach ferii w dalszym ciągu będą napływać do Polski dość mroźne masy powietrza, przez co dominować będzie bardzo chłodna pogoda - powiedział PAP Piotr Szuster z IMGW. Dodał, że ocieplenie nadejdzie, ale potrwa bardzo krótko i znów pojawią się arktyczne masy powietrza.

REKLAMA

Sprzedaż mieszkania po podziale majątku źródłem problemów. Czy rozwiedziony małżonek musi zapłacić podatek?
02 lut 2026

Czy małżonek, który po rozwodzie chce zacząć od nowa i sprzedaje wspólne mieszkanie, musi zapłacić podatek dochodowym od osób fizycznych? Konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości nie zawsze łatwo określić.
Jak udokumentować staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia?
02 lut 2026

Już ponad miesiąc obowiązują nowe przepisy dotyczące stażu pracy. ZUS jest zasypany wnioskami o zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia, ale w tysiącach przypadków odmawia jego wydania. Jak udokumentować wyższy staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA