800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy nowy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie? Kiedy?

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50. roku życia za trud wychowania dzieci. Czy nowy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie? Kiedy?

15 marca 2026, 09:43
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nowa propozycja, określana jako 800 plus dla seniora, zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców. Celem tej ulgi jest zapewnienie realnego wsparcia finansowego seniorom, którzy wychowali dzieci w czasach, gdy nie mieli dostępu do podobnej pomocy państwowej. Oto szczegóły.

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata za trud wychowania dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy nowy dodatek za rodzicielstwo dla seniorów wejdzie w życie w 2026 roku?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

800 plus dla seniora - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci.

Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniora a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniora a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Infor.pl
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują. Oto nowe kwoty i przywileje
15 mar 2026

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.
Prezes e-Izby dla Infor.pl: „Dostosowanie firm do OMNIBUS, RODO, DSA kosztuje średnio 159 tys. zł" i to jeszcze nie koniec
15 mar 2026

W związku z nadchodząca publikacją "Białej Księgi Regulacji Cyfrowych" redakcja Infor.pl zadała pytania Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Rozmowa dotyczy tego, czy europejskie i krajowe prawo nadąża za tempem zmian technologicznych, jak nowe regulacje uderzają w przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MSP oraz co w praktyce oznaczają dla konsumentów. Poniżej prezentujemy pełne odpowiedzi.
Nowy podatek od samochodów już obowiązuje. Wielu kierowców zapłaci skarbówce jeszcze więcej
15 mar 2026

Dotkliwe zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych przyniósł ten rok przedsiębiorcom. Nowe przepisy wprowadzają niższe limity podatkowe i mocniej uzależniają je od emisji dwutlenku węgla. W teorii ma to wspierać transformację klimatyczną i promować pojazdy niskoemisyjne. W praktyce, dla wielu firm oznacza wyższe koszty prowadzenia biznesu, szczególnie dla tych, które korzystają z samochodów spalinowych.
Ustawa o OKI i nowy podatek od wartości aktywów od 2027 r. Zwolnienia podatkowe do 25 tys. zł (lokaty, obligacje oszcz.) i do 100 tys. zł (akcje, fundusze inw.)
14 mar 2026

Nowa ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI) wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r., a nie 1 lipca 2026 r. (jak pierwotnie planował Minister Finansów i Gospodarki). Tak wynika ze stanowiska resortu finansów do uwag zgłoszonych do projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.

Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?
Droga do sukcesu: od pomysłu na biznes młodych chłopaków po maturze po prężnie rozwijającą się firmę [WYWIAD]
14 mar 2026

Droga do sukcesu może być bardzo różna. Oto przykład dwóch kolegów, którzy zaraz po maturze zrealizowali swój pomysł na biznes. Zaczęło się od realizacji bluz dla własnej szkoły, ale szybko rozwinęli działalność. Jak doszli do prężnie rozwijającej się firmy? Opowiada Aleksander Paczek, współzałożyciel marki MerchUp.
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne
14 mar 2026

Wraz z marcową waloryzacją wzrosły także dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najczęściej przyznawany dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł i jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń.
Ta roślina to superfood. Uznana za najbardziej odżywcze warzywo świata. Mało kto wie, że można ją siać w gruncie, a nie tylko na parapecie
14 mar 2026

Ta roślina to superfood - rzeżucha. Mało kto wie, że można ją siać w gruncie, a nie tylko na parapecie przed Wielkanocą. W co jest bogata rzeżucha? Kiedy ją wysiewać?

Taki sposób na oszczędzanie pieniędzy robi teraz w Polsce prawdziwą furorę. Zyski przekraczają nawet... 50 procent
15 mar 2026

Miały budować prywatne emerytury i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe na starość. Pracownicze Plany Kapitałowe funkcjonują już od kilku lat, ale praktyka pokazała, że „Polak potrafi”. Zamiast długoterminowego oszczędzania pojawiła się strategia szybkiego… zarabiania. Niektórzy wypłacają pieniądze regularnie, wykorzystując mechanizm dopłat od pracodawcy i państwa.
Nowa ulga podatkowa: Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent rozszerzy zwolnienie na kolejnych rodziców?
15 mar 2026

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Nowa ulga podatkowa ma być skierowana do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już pełnoletnich – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. Od kiedy miałby przysługiwać zerowy PIT dla rodzin 2+2? Czy z ulgi będzie można skorzystać już w 2026 r., w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2025 r. oraz – czy ulga obejmie wyłącznie rodziców na etatach i rozliczających się według skali podatkowej, czy również prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem?
