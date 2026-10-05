REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50 roku życia za wychowanie dzieci. Czy seniorzy dostaną dodatkowe wsparcie w 2026 roku?

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata dla osób po 50 roku życia za wychowanie dzieci. Czy seniorzy dostaną dodatkowe wsparcie w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 października 2026, 11:06
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
800 plus dla seniorów
Dodatkowe 800 plus dla seniora za wychowanie dzieci? Jest oficjalne stanowisko w sprawie nowego świadczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W sieci zawrzało od doniesień o nowym programie 800 plus dla seniorów, a Polacy po pięćdziesiątce masowo szukają informacji o terminach składania wniosków. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie starszych pokoleń Ministerstwo Rodziny opublikowało oficjalny komunikat dotyczący tego świadczenia. Sprawdzamy, co dokładnie znajduje się w rządowym dokumencie na 2026 rok, kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie i na jakich zasadach ZUS ma wyliczać ten dodatkowy zastrzyk gotówki za trud wychowania dzieci.

rozwiń >

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniorów - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci. Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniorów a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniorów a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

REKLAMA

Przyszłość świadczenia 800 plus dla seniorów: realna pomoc czy postulat?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje obecnie wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Choć koncepcja ta, opierająca się na petycjach kierowanych do władz, zakłada wypłatę dodatku emerytalnego jako rekompensaty za wychowanie dzieci w czasach pozbawionych wsparcia socjalnego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie studzi emocje, wskazując na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu. Głównymi barierami dla przekształcenia tego pomysłu w realną pomoc są olbrzymie koszty budżetowe oraz skomplikowane przeszkody formalno-prawne, w tym zasada niedziałania prawa wstecz czy trudności z weryfikacją kryteriów, takich jak wymóg odprowadzania podatków w Polsce przez dorosłe potomstwo. W rezultacie, zamiast nowego świadczenia, państwo w najbliższej przyszłości skupia się na finansowaniu dotychczasowych instrumentów, takich jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (trzynaste i czternaste emerytury) oraz wdrażaniu nowych programów opiekuńczych typu Bon senioralny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus dla seniorów 2026 - kiedy projekt wejdzie w życie i na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci nie znajduje się w oficjalnym rządowym kalendarzu prac legislacyjnych, ponieważ nie jest projektem Rady Ministrów, a jedynie powracającym postulatem i petycją obywatelską. Pomysł ten zakłada wypłatę od 400 zł do 800 zł miesięcznie dla osób po 50. roku życia lub emerytów, których dorosłe dzieci legalnie pracują i odprowadzają składki w kraju, jako formę rekompensaty za brak dawnego wsparcia socjalnego państwa. Choć petycja ta wywołała szeroką dyskusję medialną i trafiła pod obradowanie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie tonuje nastroje i informuje, że obecnie nie prowadzi żadnych prac nad wdrożeniem takiego świadczenia ze względu na gigantyczne koszty budżetowe oraz brak odpowiednich regulacji w systemie emerytalnym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci jest obowiązującym prawem?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu.

Czy program 800 plus dla seniorów ma datę wejścia w życie w 2026 roku?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

Jakie kwoty zakłada postulat 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci?

Propozycja zakłada 400 zł za każde wychowane dziecko. Gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, czyli 200 zł dla każdego; maksymalnie 800 zł dla rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci.

Jakie warunki miało spełniać dziecko przy świadczeniu 800 plus dla seniorów?

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko pod warunkiem, że dziecko pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Pomysł dotyczy rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus.

Jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnosi się do 800 plus dla seniorów?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie nie prowadzi żadnych prac nad wdrożeniem takiego świadczenia ze względu na gigantyczne koszty budżetowe oraz brak odpowiednich regulacji w systemie emerytalnym.

Powiązane
Niższe świadczenie emerytalne dla części emerytów. Jakie skutki przyniesie Emerytalna Składka Rodzinna?
Niższe świadczenie emerytalne dla części emerytów. Jakie skutki przyniesie Emerytalna Składka Rodzinna?
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Wprowadzili zupełnie nowe świadczenie. trzeba złożyć wniosek
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Wprowadzili zupełnie nowe świadczenie. trzeba złożyć wniosek
Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podnosi wskaźnik z 15 do 25 procent
Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podnosi wskaźnik z 15 do 25 procent
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czy można zawrzeć umowę o dzieło na jeden dzień?
05 paź 2026

Ponad 61% umów o dzieło podpisanych w pierwszym półroczu 2026 roku trwało maksymalnie 9 dni. Czy można zawrzeć umowę o dzieło na jeden dzień? Czy opłaca się składki ZUS? Oto najważniejsze informacje o jednej z umów cywilnoprawnych.
Karta parkingowa. Procedury nadal uniemożliwiają korzystanie z uprawnień
05 paź 2026

Osoby z niepełnosprawnościami wciąż zwracają uwagę na problem ciągłości ważności kart parkingowych. Zdarza się, iż z powodu długich procedur związanych z uzyskaniem nowego dokumentu, przez jakiś czas nie mogą korzystać ze swoich uprawnień.

Koniec z podawaniem pracodawcom wykształcenia "na słowo"? Rząd zajmie się nowymi przepisami
05 paź 2026

Umożliwienie pracodawcom weryfikacji wykształcenia osoby, która ubiega się o pracę – to cel noweli ustawy, którą zajmie się na wtorkowym posiedzeniu rząd. W projekcie zaproponowano, by szkoły wyższe odpłatnie udzielały informacji o danych z dyplomu ukończenia studiów wydanym w postaci papierowej.
UOKiK postawił zarzuty Google. Chodzi o polskich wydawców
05 paź 2026

Prezes UOKiK postawił zarzuty czterem spółkom z grupy kapitałowej Google w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej giganta technologicznego wobec polskich wydawców medialnych - przekazał urząd. Kara za takie działania może wynieść 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. 

REKLAMA

Czym się różni postać od formy elektronicznej dokumentu? Ta różnica jest istotna i dla pracodawców, i dla pracowników
05 paź 2026

Postać a forma elektroniczna. Nie tylko pracownicy, ale też pracodawcy często nie rozumieją na czym polegają zmiany, które zaszły na gruncie prawa pracy na początku 2026 r. Co zrobić, aby móc korzystać z przewidzianej przez ustawodawcę elastyczności i postępować zgodnie z przepisami?
Nowe 2500 plus dla seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia – wnioski o świadczenie można składać już w IV kwartale 2026 r. 30 września 2026 r. weszło w życie rozporządzenie
05 paź 2026

W dniu 30 września 2026 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza nowe świadczenie dla seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Na poczet nowego Programu Bonu Senioralnego (bo o nim mowa), na lata 2026-2028 – jak poinformowała pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz – rząd zamierza przeznaczyć blisko miliard złotych z budżetu państwa. Pierwsze wnioski o zawarcie umowy o realizację bonu senioralnego, będzie można składać już w IV kwartale 2026 r.
Seniorzy osaczeni przez oszustów. Od wyłudzenia pieniędzy po przejęcie nieruchomości
05 paź 2026

Wysokie koszty życia i niskie emerytury to nie jedyne zmartwienia polskich seniorów. Najnowsze badanie ujawnia porażającą prawdę: ponad 60% osób starszych w Polsce padło ofiarą lub otarło się o finansowe oszustwo, a przestępcy coraz częściej polują na ich domy i mieszkania. „Zostali wręcz osaczeni” – alarmują eksperci. Dlaczego aż 7 na 10 emerytów uważa, że państwo zostawiło ich bezbronnych i w jakie pułapki najłatwiej dziś wpaść? Sprawdź szczegóły poruszającego raportu.
Obyczajowy przełom w ZUS i skarbówce. Urzędnicy podjęli historyczne decyzje o wypłatach i podatkach
05 paź 2026

W polskim systemie zabezpieczeń społecznych doszło do cichej rewolucji. Państwowy ubezpieczyciel zaczął oficjalnie honorować prawa osób w związkach jednopłciowych, które zawarły małżeństwo w innym kraju Unii Europejskiej. Dowodem na to są pierwsze zrealizowane przelewy z tytułu opieki nad chorym partnerem. Choć sprawa wywołuje spore emocje, urzędnicy wskazują wprost: musieli dostosować się do nowych realiów prawnych. To kamień milowy, który natychmiast otworzył drogę do kolejnej, jeszcze większej rewolucji - tym razem w podatkach.

REKLAMA

Rusza program profilaktyki raka płuca. Kto może skorzystać?
05 paź 2026

Niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) będzie finansowana przez NFZ. Pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z nowego programu już w drugiej połowie października. Docelowo program ma być dostępny dla pacjentów z całej Polski.
Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę istotnie okrojone. Zrezygnowano z rozwiązań korzystnych dla pracowników
05 paź 2026

W 2025 r. jednymi z najczęściej komentowanych zmian na gruncie prawa pracy, nad którymi toczyły się prace były zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia. Pod koniec 2026 r. nadal nie zostały one uchwalone, a projekt, nad którym toczyły się prace został zgodnie z ustaleniami Stałego Komitetu Rady Ministrów z 19 lutego 2026 r. istotnie zmieniony.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA