REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nadchodzi 800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci? Czy seniorzy dostaną dodatkowe wsparcie?

Nadchodzi 800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci? Czy seniorzy dostaną dodatkowe wsparcie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2026, 14:46
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
800 plus dla seniorów
Dodatkowe 800 plus dla seniora za wychowanie dzieci? Jest oficjalne stanowisko w sprawie nowego świadczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W sieci zawrzało od doniesień o nowym programie 800 plus dla seniorów, a Polacy po pięćdziesiątce masowo szukają informacji o terminach składania wniosków. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie starszych pokoleń Ministerstwo Rodziny opublikowało oficjalny komunikat dotyczący tego świadczenia. Sprawdzamy, co dokładnie znajduje się w rządowym dokumencie na 2026 rok, kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie i na jakich zasadach ZUS ma wyliczać ten dodatkowy zastrzyk gotówki za trud wychowania dzieci.

rozwiń >

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniorów - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci. Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniorów a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniorów a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

REKLAMA

Przyszłość świadczenia 800 plus dla seniorów: realna pomoc czy postulat?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje obecnie wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Choć koncepcja ta, opierająca się na petycjach kierowanych do władz, zakłada wypłatę dodatku emerytalnego jako rekompensaty za wychowanie dzieci w czasach pozbawionych wsparcia socjalnego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie studzi emocje, wskazując na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu. Głównymi barierami dla przekształcenia tego pomysłu w realną pomoc są olbrzymie koszty budżetowe oraz skomplikowane przeszkody formalno-prawne, w tym zasada niedziałania prawa wstecz czy trudności z weryfikacją kryteriów, takich jak wymóg odprowadzania podatków w Polsce przez dorosłe potomstwo. W rezultacie, zamiast nowego świadczenia, państwo w najbliższej przyszłości skupia się na finansowaniu dotychczasowych instrumentów, takich jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (trzynaste i czternaste emerytury) oraz wdrażaniu nowych programów opiekuńczych typu Bon senioralny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus dla seniorów 2026 - kiedy projekt wejdzie w życie i na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci nie znajduje się w oficjalnym rządowym kalendarzu prac legislacyjnych, ponieważ nie jest projektem Rady Ministrów, a jedynie powracającym postulatem i petycją obywatelską. Pomysł ten zakłada wypłatę od 400 zł do 800 zł miesięcznie dla osób po 50. roku życia lub emerytów, których dorosłe dzieci legalnie pracują i odprowadzają składki w kraju, jako formę rekompensaty za brak dawnego wsparcia socjalnego państwa. Choć petycja ta wywołała szeroką dyskusję medialną i trafiła pod obradowanie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie tonuje nastroje i informuje, że obecnie nie prowadzi żadnych prac nad wdrożeniem takiego świadczenia ze względu na gigantyczne koszty budżetowe oraz brak odpowiednich regulacji w systemie emerytalnym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci jest obowiązującym prawem?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu.

Czy program 800 plus dla seniorów ma datę wejścia w życie w 2026 roku?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

Jakie kwoty zakłada postulat 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci?

Propozycja zakłada 400 zł za każde wychowane dziecko. Gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, czyli 200 zł dla każdego; maksymalnie 800 zł dla rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci.

Jakie warunki miało spełniać dziecko przy świadczeniu 800 plus dla seniorów?

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko pod warunkiem, że dziecko pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Pomysł dotyczy rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus.

Jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnosi się do 800 plus dla seniorów?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie nie prowadzi żadnych prac nad wdrożeniem takiego świadczenia ze względu na gigantyczne koszty budżetowe oraz brak odpowiednich regulacji w systemie emerytalnym.

Powiązane
Niższe świadczenie emerytalne dla części emerytów. Jakie skutki przyniesie Emerytalna Składka Rodzinna?
Niższe świadczenie emerytalne dla części emerytów. Jakie skutki przyniesie Emerytalna Składka Rodzinna?
Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podnosi wskaźnik z 15 do 25 procent
Renta wdowia od stycznia mocno w górę. ZUS podnosi wskaźnik z 15 do 25 procent
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Wprowadzili zupełnie nowe świadczenie. trzeba złożyć wniosek
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Wprowadzili zupełnie nowe świadczenie. trzeba złożyć wniosek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
VAT 2027: nie będzie kar za błędy i niestosowanie KSeF ale KAS sprawdzi rzetelność firm, które ominą system. Cały czas istnieje ryzyko wysłania "pustej faktury"
25 wrz 2026

W dniu 23 września 2026 r. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o VAT dot. KSeF. Potwierdza on zapowiedzi Ministerstwa Finansów o przesunięciu sankcji pieniężnych za błędy w KSeF do 1 stycznia 2028 roku. Odroczenie kar nie oznacza jednak pełnej pobłażliwości dla firm ignorujących system. Zamiast automatycznych mandatów Krajowa Administracja Skarbowa wdroży procedurę przypomnień, a w przypadku braku reakcji – czynności sprawdzające i kontrolę rozliczeń podatku.
Wybory w Krakowie 2026: kandydaci i sondaże. Kiedy będzie druga tura?
25 wrz 2026

Wybory w Krakowie już w najbliższą niedzielę 27 września 2026 r.: na liście będzie ośmiu kandydatów, ale Jan Hoggman wycofał się z wyborów. Co mówią sondaże? Politolog ocenia, kto ma największe szanse na wygraną. Kiedy będzie druga tura wyborów na prezydenta miasta Krakowa?
Likwidacja obowiązku wysyłania PIT-11 pracownikom. Doradca podatkowy: to będzie dla ludzi cyfrowa pułapka przy logowaniu do e-Urzędu Skarbowego
25 wrz 2026

Planowana przez rząd deregulacja podatkowa ma znieść obowiązek przesyłania pracownikom formularzy PIT-11 przez firmy. Resort finansów zakłada, że podatnicy mają dostęp do swoich dokumentów na portalu e-Urząd Skarbowy. Jak ostrzega Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity, dla części obywateli brak PIT-11 od pracodawcy całkowicie zablokuje możliwość zalogowania się do rządowego serwisu.
Nowe obowiązki z CRA już od września 2026 r. Unia dopłaci firmom do 30 tys. euro
25 wrz 2026

W dniu 11 września 2026 r. weszły w życie pierwsze obowiązki raportowe wynikające z Cyber Resilience Act (CRA). Producenci produktów z elementami cyfrowymi mają teraz ustawowe, bardzo krótkie terminy na zgłaszanie podatności i incydentów bezpieczeństwa – i to niezależnie od wielkości firmy. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to konieczność szybkiego uporządkowania procesów, a dla części z nich - szansę na pozyskanie dofinansowania z unijnego programu SECURE.

REKLAMA

Przeciętny dochód z hektara wzrósł, rolnicy mogą stracić na świadczeniach
25 wrz 2026

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego znowu wzrósł. I choć nie odzwierciedla on rzeczywistego dochodu poszczególnych rolników, to przełoży się na ich prawo do szeregu świadczeń.
"Renta alkoholowa" z ZUS. Kto ma szansę na pieniądze, a kto odejdzie z kwitkiem?
25 wrz 2026

Wokół tak zwanej "renty alkoholowej" w Polsce narosło wiele mitów. ZUS stawia jednak sprawę jasno: samo nadużywanie procentów nie jest podstawą do wypłaty ani jednej złotówki. W przepisach prawa nie ma zapisu o świadczeniu dedykowanym osobom zmagającym się z chorobą alkoholową. Nazwa ta jest wyłącznie potoczna i może wprowadzać w błąd, ponieważ w rzeczywistości chodzi o standardową rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Data Act w praktyce: czym jest akt w sprawie danych, kogo dotyczy i jak wpływa na zamówienia publiczne
25 wrz 2026

Data Act, czyli unijny akt w sprawie danych, obowiązuje od 12 września 2025 r. i wprowadza nowe zasady dotyczące tego, kto może uzyskać dostęp do danych, na jakich warunkach można je wykorzystywać oraz kiedy posiadacz danych musi je udostępnić użytkownikowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Regulacja ma znaczenie nie tylko dla producentów urządzeń IoT i dostawców usług chmurowych, ale także dla firm startujących w przetargach, zamawiających publicznych oraz podmiotów korzystających z produktów skomunikowanych i usług powiązanych.
Studia powoli stają się luksusem. Portfel studenta przekroczył 4 tys. zł miesięcznie [Gość INFOR.PL]
25 wrz 2026

Koszt utrzymania studenta po raz pierwszy przekroczył 4 tys. zł miesięcznie. Jeszcze w roku akademickim 2021/2022 było to nieco ponad 2,8 tys. zł. Najszybciej rosną wydatki na zakwaterowanie, żywność i transport, a część młodych ludzi z powodów finansowych rezygnuje z nauki. – Studia stają się trochę powoli luksusem – mówi dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

REKLAMA

Wojna na Ukrainie - Polska musi przygotować się na kryzys. Grabiec: Musimy być gotowi w ciągu kilku tygodni, najbliższych miesięcy
25 wrz 2026

Podczas konferencji „Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich?” podkreślano rolę samorządów w przygotowaniach do funkcjonowania w warunkach wojny. Szef KPRM Jan Grabiec ostrzegł, że musimy być gotowi do tych najpoważniejszych wyzwań w ciągu kilku tygodni, najbliższych miesięcy.
Sąd: ZUS zabrał 11 emerytur kobiecie przez podpis życia. Kłopoty przez zmianę adresu zamieszkania
25 wrz 2026

Pomimo że ZUS po uzyskaniu „poświadczenia życia” wznowił wypłatę emerytury, to uczynił do dopiero od daty złożenia wniosku przez ubezpieczoną, nie zaś od daty faktycznego wstrzymania świadczenia. Emeryt jest pozbawiony przez ZUS emerytury za okres, w którym prawo do jej otrzymywania bez wątpienia mu przysługiwało.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA