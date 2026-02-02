REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dają 300 złotych dopłaty do prądu i to co miesiąc. Te pieniądze należą się bez względu na dochody. O takim dodatku z ZUS wielu Polaków nie ma pojęcia. Jak to załatwić?

Dają 300 złotych dopłaty do prądu i to co miesiąc. Te pieniądze należą się bez względu na dochody. O takim dodatku z ZUS wielu Polaków nie ma pojęcia. Jak to załatwić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 07:15
Maja Retman
Maja Retman
Ceny energii w Polsce osiągają kosmiczny poziom. Było drogo, jest jeszcze drożej. Od lipca na nasze rachunki za energię decyzją rządu wróciła opłata mocowa. To grozi ruiną niejednemu rodzinnemu budżetowi. ZUS rzuca finansowe koło ratunkowe, o którym nie wszyscy wiedzą
Co miesiąc 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ceny energii w Polsce osiągają kosmiczny poziom. Było drogo, jest jeszcze drożej. Od lipca na nasze rachunki za energię decyzją rządu wróciła opłata mocowa. To grozi ruiną niejednemu rodzinnemu budżetowi. ZUS rzuca finansowe koło ratunkowe, o którym nie wszyscy wiedzą. Co miesiąc można dostać ponad 300 złotych dodatku na opłatę za energię elektryczną i to bez względu na dochody. Żeby pieniądze otrzymać trzeba spełnić określone warunki.

Płaczemy i za prąd płacimy. Było drogo, a od stycznia jest jeszcze drożej, bo od lipca rokiem w rachunkach gospodarstw domowych ponownie pojawiła się tak zwana opłata mocowa.

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość opłaty mocowej

Jej wysokość zależy od rocznego poziomu energii pobranej i ustalana jest przez Urząd Regulacji Energetyki – przypomina samorządowy serwis. Gospodarstwa domowe, które w ciągu roku wykorzystują do 500 kilowatogodzin, zapłacą miesięcznie 2,86 zł. Te, których roczne zużycie mieści się w przedziale od 500 do 1200 kilowatogodzin, będą płacić 6,86 zł miesięcznie. W przypadku gospodarstw, które pobierają od 1200 do 2800 kilowatogodzin rocznie, opłata wyniesie 11,14 zł miesięcznie, a dla tych, których roczne zużycie przekracza 2800 kilowatogodzin, stawka wynosi 16,01 zł. Przeciętne polskie gospodarstwo pobiera rocznie od 2000 do 2500 kilowatogodzin, co oznacza, że większość odbiorców znajdzie się w trzeciej grupie taryfowej, a w skali roku daje to około 130 złotych.

Zobacz również:

Ryczałt energetyczny. To sposób na obniżenie rachunków za prąd

Istnieje sposób na to, żeby rachunki za prąd były niższe nawet o kilkaset złotych. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek. Chodzi o ryczałt energetyczny czyli dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma pomóc w pokryciu kosztów zużycia energii, gazu czy ogrzewania.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny

Mogą z niego skorzystać emeryci i renciści, którzy spełniają określone kryteria. To kombatanci lub ci, którzy działali na rzecz niepodległości Polski lub byli ofiarami represji. Na liście uprawnionych są też żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych.

REKLAMA

Wysokość ryczałtu energetycznego podlega corocznej waloryzacji. Obecnie to 312,71 zł miesięcznie. W skali roku daje to pokaźną sumę 3758,52 zł. Jego kwota jest ogłaszana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7 lutego każdego roku, a nowa stawka weszła w życie od 1 marca. Świadczenie jest wypłacane w formie dodatku do emerytury. Co ważne, w przypadku śmierci osoby uprawnionej, jej bliscy mogą odziedziczyć prawo do ryczałtu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Ryczałt energetyczny. Jak złożyć wniosek? Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby uzyskać ryczałt energetyczny, należy złożyć odpowiedni wniosek dostępny w placówkach ZUS lub na stronie www.zus.pl. Chodzi o formularz ZUS-ERK. Konieczne jest też załączenie dokumentów potwierdzających uprawnienia. Na tej liście jest decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca działalność kombatancką, represje lub status członka rodziny po kombatancie, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień dotyczące przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej, dokumenty potwierdzające status wdowy po żołnierzu przymusowo zatrudnianym. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Powiązane
Tyle teraz zarabia dobry fachowiec. Zatrudniają ich na pniu
Tyle teraz zarabia dobry fachowiec. Zatrudniają ich na pniu
Tak można podwyższyć emeryturę nawet o kilkaset złotych. Trzeba tylko dostarczyć do ZUS ten dokument
Tak można podwyższyć emeryturę nawet o kilkaset złotych. Trzeba tylko dostarczyć do ZUS ten dokument
Dodatek za pracę w nocy w październiku. Takie są stawki
Dodatek za pracę w nocy w październiku. Takie są stawki
Źródło: forsal.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Sprzedaż mieszkania po podziale majątku źródłem problemów. Czy rozwiedziony małżonek musi zapłacić podatek?
02 lut 2026

Czy małżonek, który po rozwodzie chce zacząć od nowa i sprzedaje wspólne mieszkanie, musi zapłacić podatek dochodowym od osób fizycznych? Konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości nie zawsze łatwo określić.
Jak udokumentować staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia?
02 lut 2026

Już ponad miesiąc obowiązują nowe przepisy dotyczące stażu pracy. ZUS jest zasypany wnioskami o zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia, ale w tysiącach przypadków odmawia jego wydania. Jak udokumentować wyższy staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych?
Od 1 lutego 2026 nie wpuszczą cię tam w nocy - sprawdź, co to za miejsce i czy zakaz dotyczy ciebie. Obowiązuje od 22:00 do 5:00
02 lut 2026

Lepiej sprawdź najnowsze wytyczne, bo od minionej niedzieli w jednym z najchętniej odwiedzanych regionów Polski obowiązują zupełnie nowe, surowe zasady. Władze postanowiły zamknąć dostęp w określonych godzinach, by chronić to, co najcenniejsze. Decyzja o tym zakazie poruszania się już jest wiążąca i dotyczy każdego. Gdzie nie wejdziesz nocą?
Uderzyli w nas zupełnie nowym podatkiem. Teraz trzeba płacić skarbówce jeszcze więcej
02 lut 2026

Bolesną zmianę przyniósł ten rok przedsiębiorcom za kółkiem. Rząd zmienił zasady rozliczania samochodów firmowych i obciął podatkowe limity. Nowe regulacje zostały podyktowane wymogami unijnej „zielonej transformacji”. W praktyce najbardziej tracą właściciele aut spalinowych, bo to one mają najwyższą emisję i najsłabiej mieszczą się w nowych przepisach.

REKLAMA

Co z kredytem po likwidacji WIBOR-u? Jak brak klauzul awaryjnych ujawnia konstrukcyjną wadę umów bankowych
02 lut 2026

Problem klauzul awaryjnych nie jest marginalny ani techniczny. Dotyczy samego rdzenia umowy kredytowej – sposobu ustalania ceny. Brak odniesienia do zaprzestania publikacji WIBOR-u należy traktować jako dowód na to, że mechanizm zmiennego oprocentowania nie został prawidłowo uzgodniony.
Kredyty z WIBOR przed TSUE: dlaczego „sprawa jest zamknięta” to narracja, nie analiza
01 lut 2026

W polskiej debacie o WIBOR od miesięcy dominuje jedna wygodna konstrukcja: wskaźnik jest legalny, nadzorowany, kluczowy, a sądy wydały ponad 150 prawomocnych wyroków – więc nie ma o czym rozmawiać. Do tego dochodzi sugestia, że wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. „przywróci racjonalność” i potwierdzi tę linię. Problem polega na tym, że ta opowieść jest w dużej części komunikatem uspokajającym, a nie merytoryczną odpowiedzią na pytania, które w sporach konsumenckich są kluczowe: czy klauzula była przejrzysta, czy klient rozumiał mechanizm ceny, czy ryzyko zostało rzetelnie wyjaśnione i czy konstrukcja umowy nie przerzuca na konsumenta konsekwencji, których nie potrafił oszacować w chwili podpisania umowy. W prawie konsumenckim nie działa zasada „jest nadzór – jest świętość” ani „jest dużo wyroków – jest prawda”. Działa zasada transparentności. A transparentność w sprawach o WIBOR jest dokładnie tym, czego często zabrakło.
Orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na podeszły wiek [lista świadczeń, ulg i uprawnień przysługujących niepełnosprawnym seniorom w 2026 r.]
02 lut 2026

Podeszły wiek – jeżeli wynika z niego obniżenie sprawności danej osoby na poziomie, który powoduje ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, czyli w codziennym funkcjonowaniu – jest czynnikiem, który, w sposób pośredni, może determinować niepełnosprawność danej osoby. Z danych GUS wynika, że ponad 63 proc. wszystkich osób niepełnosprawnych w Polsce, to osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Jeżeli zachodzą ku temu przesłanki – warto, żeby osoby w wieku senioralnym, zadbały o uzyskanie dla siebie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ponieważ na jego podstawie, przysługuje im prawo do szeregu świadczeń, ulg i uprawnień.
Ulga podatkowa gigant. Małżonkowie mogą odliczyć 106 tys. zł od podatku, single 53 tys. zł. Jest jeden warunek
02 lut 2026

Zanim na dobre rozkręci się sezon na PIT-y, warto wziąć pod lupę wszystkie ulgi podatkowe. Jedna z nich robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące. Na takie odliczenia mogą liczyć ci właściciele domów, którzy zainwestowali w termomodernizację. Trzeba jednak wiedzieć, że regulujące to przepisy mają pewien haczyk. I nici z ulgi, jeśli ktoś o tym zapomni.

REKLAMA

Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia
01 lut 2026

Jak prawidłowo opodatkować uzyskany dochód? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta. Dodatkowe wątpliwości pojawiają się w przypadku dochodów, które po spełnieniu określonych warunków mogą być objęte zwolnieniem od podatku. Dokonanie korzystnej interpretacji jest wówczas podwójnie kuszące.
To się zmieniło na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stół, krzesło, klawiatura i oświetlenie - jakie warunki muszą spełniać?
01 lut 2026

Jakie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe? Choć od czasu znowelizowania obowiązujących w tym zakresie przepisów minęło już wiele czasu, pracodawcy nadal mają problemy z odpowiednim dostosowaniem stanowisk pracy do wynikających z przepisów wymagań.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA