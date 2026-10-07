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Kończysz 75 lat? ZUS ma dobrą wiadomość. Dodatkowe pieniądze dostaniesz automatycznie

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07 października 2026, 15:45
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze, dodatek pielęgnacyjny
Kończysz 75 lat? ZUS ma dobrą wiadomość. Dodatkowe pieniądze dostaniesz automatycznie
Shutterstock

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ZUS automatycznie podnosi wypłaty tysiącom emerytów. Seniorzy, którzy skończyli 75 lat, otrzymają dodatkowe 366,68 zł miesięcznie bez składania jakichkolwiek dokumentów. Urzędnicy sami doliczą te pieniądze do podstawowej emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny i kto może stracić do niego prawo.

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Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i na jakich zasadach?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mające na celu wsparcie finansowe osób, które ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia potrzebują opieki i pomocy innych (np. opiekunki, wsparcia w domu). Choć teoretycznie środki te mają pokryć koszty związane z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności/wieku (np. leki, higiena osobista, sprzęt medyczny/rehabilitacyjny, dojazdy do lekarzy), emeryci i renciści mogą je wykorzystać całkowicie dowolnie, a ZUS nie wymaga dokumentowania wydatków.

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Dodatek pielęgnacyjny - uprawnieni i zasady składania wniosków

Dodatek pielęgnacyjny jest przeznaczony dla dwóch głównych grup beneficjentów:

  1. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji: Są to osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego.
  2. Seniorzy w podeszłym wieku: Są to wszyscy seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, pod warunkiem, że pobierają już emeryturę lub rentę z ZUS. Osoby te nie muszą składać żadnego wniosku – dodatek jest im przyznawany automatycznie po spełnieniu kryterium wieku.

Wysokość i forma wypłaty dodatku pielęgnacyjnego

Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest jednakowa dla większości uprawnionych i nie zależy od ich dochodów, sytuacji życiowej czy innych pobieranych świadczeń. Od 1 marca 2026 roku podstawowy dodatek wynosi 366,68 zł miesięcznie (kwota 348,22 zł obowiązywała w poprzednim roku waloryzacyjnym). Wyjątkiem są inwalidzi wojenni, dla których podwyższona stawka wynosi 550,02 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem nieopodatkowanym i wolnym od składek ZUS, co oznacza, że cała kwota jest wypłacana świadczeniobiorcy "na rękę".

Ważne ograniczenia w dodatku pielęgnacyjnym

Świadczenie (dodatek pielęgnacyjny) nie przysługuje osobom, które:

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  • Przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO).
  • Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba przebywa poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Kiedy następuje wypłata dodatku pielęgnacyjnego z ZUS?

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą, w tym samym terminie, w którym ZUS wypłaca te świadczenia. W przypadku osób po 75. roku życia dodatek jest przyznawany automatycznie i wypłacany od kolejnego miesiąca po ukończeniu 75 lat. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji otrzymują dodatek po złożeniu wniosku wraz z odpowiednim orzeczeniem lekarskim.

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Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku; dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczy przede wszystkim emerytów i rencistów, a jego kwota ulega waloryzacji. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez urząd miasta lub gminy i przysługuje osobie z niepełnosprawnością lub w wieku powyżej 75 lat, jeśli nie może samodzielnie funkcjonować. Kluczową różnicą jest to, że nie można pobierać tych dwóch świadczeń jednocześnie.

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Źródło: INFOR
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