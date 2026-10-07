Szokująca wiadomość dla seniorów. Emerytury z ZUS niższe nawet o 500 zł. Dlaczego?
REKLAMA
REKLAMA
Nawet milion przyszłych emerytów może otrzymać niższe świadczenia, sięgające o 400-500 zł mniej. Główną przyczyną jest brak wyliczonego kapitału początkowego. Kapitał ten stanowi bazę dla obliczeń przyszłej emerytury dla osób, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 roku, i jest niezbędny do prawidłowego ustalenia wysokości ich świadczenia. Oto szczegóły.
Brak kapitału początkowego u miliona osób grozi niższą emeryturą
"Fakt" alarmuje, że niemal milion Polaków, którzy rozpoczęli pracę przed 1999 rokiem, wciąż nie ma ustalonego kapitału początkowego. Zaniedbanie tego obowiązku może drastycznie obniżyć ich przyszłą emeryturę - nawet o 400-500 zł miesięcznie.
Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie
Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędziPosiadasz już konto? Zaloguj się.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA