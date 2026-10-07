Od 792 zł do 4353 zł miesięcznie z ZUS bez względu na dochód. Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

Uprawnieni do świadczenia wspierającego otrzymują z ZUS regularne wypłaty, których miesięczna kwota po waloryzacji wynosi obecnie od 792 zł do maksymalnie 4353 zł. Co najważniejsze dla budżetów wielu domów, kryterium dochodowe w tym programie w ogóle nie obowiązuje.

Czym jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to forma pomocy finansowej skierowana do dorosłych osób z niepełnosprawnościami (od 18. roku życia). Jest ono przyznawane całkowicie niezależnie od dochodów osoby uprawnionej, jej aktualnej aktywności zawodowej czy pobierania innych świadczeń, takich jak standardowa emerytura lub renta socjalna.

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Jak uzyskać wsparcie? Harmonogram w pełni zrealizowany

Od 1 stycznia 2026 roku program wszedł w swój trzeci, finałowy etap. Oznacza to, że kryteria dostępności zostały w pełni odblokowane dla najszerszej grupy beneficjentów. Aby otrzymać pieniądze, należy przejść dwuetapową procedurę:

Decyzja WZON: W pierwszej kolejności należy uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Ocena ta jest przyznawana w skali punktowej. Obecnie prawo do wnioskowania mają już wszyscy, którzy otrzymają od 70 do 100 punktów. Wniosek do ZUS: Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji punktowej z WZON składa się wniosek o wypłatę środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną (np. przez platformę eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną).

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc w formie bezgotówkowej bezpośrednio na konto bankowe. Co do zasady, środki przysługują od miesiąca, w którym złożono wniosek do ZUS.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z kwotą renty socjalnej i podlega automatycznej, corocznej waloryzacji. W wyniku waloryzacji z 1 marca 2026 roku renta socjalna wzrosła do poziomu 1978,49 zł brutto. Wypłata z ZUS stanowi określony procent tej kwoty, zależny bezpośrednio od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON.

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Najwyższe wsparcie, czyli 220 procent renty socjalnej, przysługuje osobom, które podczas weryfikacji otrzymały od 95 do 100 punktów. Na ich konta trafia co miesiąc dokładnie 4353 zł.

Osoby z poziomem wsparcia ustalonym na 90 do 94 punktów mają prawo do 180 procent renty, co daje kwotę 3561 zł miesięcznie.

Kolejny próg obejmuje osoby z wynikiem od 85 do 89 punktów. Otrzymują one 120 procent renty socjalnej, czyli 2374 zł każdego miesiąca.

Dla osób, którym WZON przyznał od 80 do 84 punktów, przewidziano 80 procent renty, co przekłada się na wypłatę w wysokości 1583 zł.

Niższy próg punktowy - od 75 do 79 punktów - uprawnia do pobierania 60 procent renty socjalnej. Miesięczny przelew z ZUS wynosi w tym przypadku 1188 zł.

Najniższe świadczenie wspierające trafia do osób, które uzyskały od 70 do 74 punktów. Wynosi ono 40 procent renty, co daje kwotę 792 zł miesięcznie.

ZUS realizuje przelewy w stałych dniach harmonogramu płatności (są to: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. dzień miesiąca). Kwoty te wypłacane są w wartościach netto ("na rękę"), ponieważ świadczenie wspierające jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).