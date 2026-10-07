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Od 792 zł do 4353 zł miesięcznie z ZUS bez względu na dochód. Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

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07 października 2026, 15:57
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Od 792 zł do 4353 zł miesięcznie z ZUS bez względu na dochód. Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?
Shutterstock

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Uprawnieni do świadczenia wspierającego otrzymują z ZUS regularne wypłaty, których miesięczna kwota po waloryzacji wynosi obecnie od 792 zł do maksymalnie 4353 zł. Co najważniejsze dla budżetów wielu domów, kryterium dochodowe w tym programie w ogóle nie obowiązuje.

Czym jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to forma pomocy finansowej skierowana do dorosłych osób z niepełnosprawnościami (od 18. roku życia). Jest ono przyznawane całkowicie niezależnie od dochodów osoby uprawnionej, jej aktualnej aktywności zawodowej czy pobierania innych świadczeń, takich jak standardowa emerytura lub renta socjalna.

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Jak uzyskać wsparcie? Harmonogram w pełni zrealizowany

Od 1 stycznia 2026 roku program wszedł w swój trzeci, finałowy etap. Oznacza to, że kryteria dostępności zostały w pełni odblokowane dla najszerszej grupy beneficjentów. Aby otrzymać pieniądze, należy przejść dwuetapową procedurę:

  1. Decyzja WZON: W pierwszej kolejności należy uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Ocena ta jest przyznawana w skali punktowej. Obecnie prawo do wnioskowania mają już wszyscy, którzy otrzymają od 70 do 100 punktów.
  2. Wniosek do ZUS: Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji punktowej z WZON składa się wniosek o wypłatę środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną (np. przez platformę eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną).

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc w formie bezgotówkowej bezpośrednio na konto bankowe. Co do zasady, środki przysługują od miesiąca, w którym złożono wniosek do ZUS.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 roku?

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z kwotą renty socjalnej i podlega automatycznej, corocznej waloryzacji. W wyniku waloryzacji z 1 marca 2026 roku renta socjalna wzrosła do poziomu 1978,49 zł brutto. Wypłata z ZUS stanowi określony procent tej kwoty, zależny bezpośrednio od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON.

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  • Najwyższe wsparcie, czyli 220 procent renty socjalnej, przysługuje osobom, które podczas weryfikacji otrzymały od 95 do 100 punktów. Na ich konta trafia co miesiąc dokładnie 4353 zł.
  • Osoby z poziomem wsparcia ustalonym na 90 do 94 punktów mają prawo do 180 procent renty, co daje kwotę 3561 zł miesięcznie.
  • Kolejny próg obejmuje osoby z wynikiem od 85 do 89 punktów. Otrzymują one 120 procent renty socjalnej, czyli 2374 zł każdego miesiąca.
  • Dla osób, którym WZON przyznał od 80 do 84 punktów, przewidziano 80 procent renty, co przekłada się na wypłatę w wysokości 1583 zł.
  • Niższy próg punktowy - od 75 do 79 punktów - uprawnia do pobierania 60 procent renty socjalnej. Miesięczny przelew z ZUS wynosi w tym przypadku 1188 zł.
  • Najniższe świadczenie wspierające trafia do osób, które uzyskały od 70 do 74 punktów. Wynosi ono 40 procent renty, co daje kwotę 792 zł miesięcznie.

ZUS realizuje przelewy w stałych dniach harmonogramu płatności (są to: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. dzień miesiąca). Kwoty te wypłacane są w wartościach netto ("na rękę"), ponieważ świadczenie wspierające jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

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Źródło: INFOR
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