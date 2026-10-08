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Pieniądze na stażystę w 2026 roku. Pracodawcy mogą zyskać ponad 530 zł miesięcznie

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08 października 2026, 11:30
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka, premia
Pieniądze na stażystę w 2026 roku. Pracodawcy mogą zyskać ponad 530 zł miesięcznie
Shutterstock

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Organizujesz staż dla bezrobotnego? Sprawdź, jak odebrać dodatkowe fundusze z urzędu pracy. Po waloryzacji stawki poszły w górę. Oto szczegóły.

Przedsiębiorcy i rolnicy w Polsce mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe z Funduszu Pracy za przyjęcie stażysty. Wiele osób myli tę premię z dodatkiem do pensji dla pracowników, tymczasem są to realne pieniądze dla samych szefów. Dzięki nowym przepisom, w 2026 roku stawka ta wzrosła po waloryzacji i wynosi obecnie 536,70 zł za każdy pełny miesiąc programu. Zobacz, jak i kiedy możesz złożyć wniosek, aby nie przegapić tych środków.

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Kto może odebrać premię za stażystę?

Program wsparcia nie ogranicza się tylko do wielkich korporacji. O dodatkowe fundusze z urzędu pracy za zorganizowanie stażu mogą ubiegać się:

  • Pracodawcy oraz właściciele firm jednoosobowych;
  • Podmioty ekonomii społecznej i spółdzielnie rolnicze;
  • Osoby prywatne prowadzące gospodarstwo (np. sadownicy, ogrodnicy czy pszczelarze).

Wypłata po zakończeniu stażu. Jakie warunki trzeba spełnić?

Pieniądze nie trafiają na konto firmy automatycznie w trakcie trwania stażu. Aby starosta wypłacił premię, kluczowe jest spełnienie kryterium efektu. Skierowany z urzędu bezrobotny musi w ciągu 12 miesięcy od zakończenia programu uzyskać dokument potwierdzający nabycie nowych umiejętności lub kwalifikacji. Gdy to nastąpi, organizator stażu ma dokładnie 3 miesiące na złożenie oficjalnego wniosku o wypłatę środków. Warto pamiętać, że jeśli staż trwał krócej lub obejmował niepełny miesiąc, urząd wyliczy kwotę proporcjonalnie do liczby dni.

Ile trwa staż z urzędu pracy?

Standardowa umowa trójstronna - zawierana między urzędem, firmą a bezrobotnym - przewiduje, że staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Cały proces odbywa się pod nadzorem powiatowego urzędu pracy, a zadaniem przedsiębiorcy po zakończeniu programu jest wystawienie opinii o stażyście. Stanowi ona podstawę do wydania oficjalnego zaświadczenia o odbyciu praktyk.

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Źródło: INFOR
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