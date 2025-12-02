Świadczenie dla seniorów za wychowanie co najmniej trojga dzieci (i to nie tylko własnych), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek

Seniorom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i nie chodzi tu tylko o dzieci własne) – w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych, preferencyjnych warunkach, od ogólnie obowiązujących. Jedną z ulg, z której można skorzystać w ramach Karty Dużej Rodziny (bo o niej mowa) – są zniżki na paliwo (benzynę, diesel i LPG), które mogą okazać się przydatne zwłaszcza w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, kiedy to na przemieszczanie się samochodem, decyduje się więcej osób niż w okresie wiosenno-letnim, sprzyjającym większej aktywności na świeżym powietrzu.

rozwiń >

Karta Dużej Rodziny – na czym polega program MRPiPS, w ramach którego przysługuje świadczenie w postaci dostępu do określonych towarów i usług na korzystniejszych warunkach, niż ogólnie obowiązujące?

Karta Dużej Rodziny to program MRPiPS obejmujący system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, bankowej, rekreacyjnej czy właśnie – paliwowej. Podstawowym założeniem programu jest wspieranie budżetu rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie im dostęp do dóbr i usług – tj. przyznaniu im tego dostępu na korzystniejszych zasadach.

REKLAMA

REKLAMA

Karta Dużej Rodziny – kto może ją otrzymać i na jakiej podstawie przysługuje również seniorom?

Karta Dużej Rodziny (i związane z nią prawo do ulg) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Członkami rodziny wielodzietnej są przy tym:

rodzic (rodzice) – przez których rozumie się nie tylko rodziców biologicznych, ale również rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonek rodzica oraz dziecko – przez które rozumie się nie tylko dziecko biologiczne, ale również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

którzy ponadto:

posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Polski,

są cudzoziemcami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy (udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski z członkami rodziny lub odpowiednio

są obywatelami państwa członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodziny powyższych osób, posiadającymi miejsce zamieszkania, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Ważne Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, których dzieci są już dorosłe, jeżeli spełniają oni kryteria co do ilości posiadanych dzieci, które mieli w przeszłości na utrzymaniu. Z karty tej – uprawnieni rodzice, mogą korzystać dożywotnio (o ile nie wystąpią przesłanki, uzasadniające pozbawienie ich karty). Z Karty Dużej Rodziny (i z przysługujących na jej podstawie zniżek) mogą zatem korzystać również seniorzy – którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (i to nie tylko własne dzieci biologiczne, ale również – dzieci, nad którymi sprawowali rodzinną pieczę zastępczą, dla których pełnili funkcję rodziny zastępczej albo sprawowali nad nimi opiekę w ramach prowadzonego przez siebie rodzinnego domu dziecka). Nie ma przy tym znaczenia wiek seniora (czy jest to osoba powyżej 60, 70 czy 80 roku życia), ani osiągane przez niego dochody – jedynym kryterium, kwalifikującym go do programu, jest ilość posiadanych (w przeszłości) na utrzymaniu dzieci, których musiało być co najmniej troje.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje jednak rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że poza ww. dzieckiem, w stosunku do którego rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska została ograniczona – posiada on (lub posiadał) na utrzymaniu jeszcze troje innych dzieci, w stosunku do których sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej ani jej nie ograniczył, poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

REKLAMA

Ponadto, Karta Dużej Rodziny – poza rodzicami – przysługuje również dzieciom należącym do rodziny wielodzietnej (3+), jeżeli – w dniu składania wniosku o przyznanie karty, zarówno wnioskujący, jak i co najmniej troje dzieci w takiej rodzinie – spełnia poniższe wymagania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

nie ukończyli 18 roku życia lub odpowiednio

lub odpowiednio nie ukończyli 25 roku życia , jeżeli:

, jeżeli: uczą się w szkole – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, uczą się w szkole wyższej – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, przysługuje im wówczas do 30 września roku, w którym planowane jest przez nie ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wnioskiem o przyznanie karty;

bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny – czy może ją uzyskać również małżonek rodzica-seniora, który w przeszłości miał na otrzymaniu co najmniej troje dzieci?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko rodzicowi co najmniej trojga dzieci (niezależnie od wieku tych dzieci i ich miejsca zamieszkania, a zatem – na takich samych zasadach, również rodzicowi, który jest już w wieku senioralnym), ale także małżonkowi tego rodzica. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, traci prawo do jej posiadania, jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

W przypadku zawarcia małżeństwa przez osoby, z których żadna nie ma/nie miała na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, ale łącznie mają lub mieli co najmniej troje dzieci – np. w sytuacji zawarcia małżeństwa przez osoby, z których jedno ma dwoje dzieci, a drugie jedno dziecko – osobom tym również będzie przysługiwało prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, podobnie jak ich dzieciom, jeśli co najmniej troje z nich będzie w chwili składania wniosku spełniało warunki ustawy. W takiej sytuacji dla obojga małżonków powinna być zaznaczona na wniosku rola osoby w rodzinie – „małżonek”.

Ważne Co ważne – małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty będzie przysługiwało także wówczas, gdy małżeństwo zostanie zawarte po usamodzielnieniu się dzieci. Jeżeli zatem np. osoba w wieku senioralnym, poślubi innego seniora, który miał na utrzymaniu co najmniej troje, aktualnie dorosłych już dzieci lub łączna liczba aktualnie dorosłych już dzieci, które były na utrzymaniu obu małżonków opiewa na co najmniej troje – tacy małżonkowie (oboje) również będą uprawnieni do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny – w jaki sposób mogą ją uzyskać seniorzy?

W celu uzyskania Karty Dużej Rodziny, należy wystąpić z wnioskiem o przyznanie karty do wójta gminy (lub odpowiednio – burmistrza albo prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można złożyć tradycyjnie – w formie papierowej lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (LINK). Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Dopiero jej duplikat – podlega opłacie w wysokości 16 zł.

Termin wydania Karty Dużej Rodziny uzależniony jest od tego – ile wniosków o przyznanie karty, wpłynęło w danym okresie do urzędu gminy (lub odpowiednio – urzędu miasta). Jeżeli wniosków takich jest co najmniej 15 sztuk – karty zostaną dostarczone do urzędu, przez podmiot, któremu gmina (miasto) zleciła (złaciło) ich wydruk, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zlecenia wydruku kart. Jeżeli natomiast – wniosków o przyznanie kart, jest mniej niż 15 sztuk – czas oczekiwania na wydruk kart (i następnie – ich wydanie przez gminę lub odpowiednio – miasto), może wydłużyć się nawet do 60 dni. Do powyższego terminu – 30 lub odpowiednio 60 dni – należy jeszcze doliczyć czas potrzebny urzędowi gminy (lub odpowiednio – urzędowi miasta) na złożenie dyspozycji wydruku kart oraz na ich wydanie uprawnionym beneficjentom.

Karta Dużej Rodziny – w jaki sposób, ubiegając się o świadczenie/przyznanie Karty, senior zobowiązany jest wykazać, że posiadał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci?

Zgodnie z wyjaśnieniem opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wnioskodawca podaje dane nie tylko rodzica (czyli w większości przypadków – swoje) lub odpowiednio –małżonka rodzica, dla którego wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny, ale wykazuje również dzieci. Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy (tj. pozostawało na utrzymaniu rodzica/małżonka rodzica, bez względu na ich obecny wiek i miejsce zamieszkania i wobec nich – rodzic/małżonek rodzica nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej ani jego władza rodzicielska nie została ograniczona przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej), można zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje się o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla nich. Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się natomiast we wniosku (na 4 stronie wniosku) rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Dla takiego dziecka, nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Nie należy również wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, rodzic przedstawia w szczególności oświadczenia, że:

miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz

oraz nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Karta Dużej Rodziny – na jak długo jest przyznawana?

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

rodzicowi oraz małżonkowi rodzica (również takiemu, który jest już w wieku senioralnym) – na czas nieokreślony (ponieważ prawo do posiadania karty nie jest uzależnione od wieku dzieci), dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia przez nie 18 roku życia, dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, a w przypadku szkoły wyższej – do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wniosek o przyznanie karty, jednak nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia, dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i odpowiednio osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, a w przypadku szkoły wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym przedmiocie wraz z wniosek o przyznanie karty, jednak nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Karta Dużej Rodziny – jak wygląda?

Karta Dużej Rodziny ma jeden ogólnopolski wzór i znajdują się na niej następujące dane:

imię (imiona) i nazwisko,

numer PESEL,

data ważności karty,

jej numer oraz

logo rodziny wielodzietnej zabezpieczone przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Karta tradycyjna zawiera również numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy beneficjentowi karty nie nadano numeru PESEL, oraz skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a. Ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm).

Karta elektroniczna zawiera także zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

Karta Dużej Rodziny - wersja tradycyjna. Źródło: Gov.pl Inne

Karta Dużej Rodziny - wersja elektroniczna. Źródło: Gov.pl Inne

Karta Dużej Rodziny – jakie ulgi na paliwo (benzynę, diesel i LPG), na jej podstawie, mogą otrzymać seniorzy?

Jednym z rodzajów ulg, jakie przysługują seniorom, będącym posiadaczami Karty Dużej Rodziny, są ulgi na paliwo (benzynę, diesel i LPG), które mogą oni uzyskać na stacjach paliw, biorących udział w programie. Aktualnie należą do nich m.in.:

stacje sieci ORLEN , na których można uzyskać rabat:

, na których można uzyskać rabat: 10 gr / 1 l paliwa VERVA (98 lub ON) oraz 8 gr / 1 l paliwa standard (Efecta95, Efecta Diesel, LPG);

stacje sieci LOTOS , na których można uzyskać rabat:

, na których można uzyskać rabat: 10 gr / 1 l paliwa Lotos Dynamic 98 i Lotos Dynamic Diesel, 8 gr / 1 l paliwa Lotos ON, Lotos LPG , Benzyna Lotos PB 95;

stacje sieci Shell , na których można uzyskać rabat:

, na których można uzyskać rabat: 10 gr / 1 l na paliwa premium (Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel, Shell V-Power Racing). Rabat nie obejmuje jednak Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel we wtorki, 8 gr / 1 l paliwa podstawowego (Shell FuelSave 95, Shell FuelSave diesel), 3 gr / 1 l LPG (Shell Autogas);

stacje sieci Circle K , na których można uzyskać rabat:

, na których można uzyskać rabat: 15 gr / 1 l paliwa premium (benzyna milesPLUS® 95, benzyna milesPLUS® 98, milesPLUS® diesel, milesPLUS® zimowy), 8 gr / 1 l na paliwa bazowego (benzyna miles® 95, miles® diesel; gaz LPG SupraGas);

stacje sieci Moya , na których można uzyskać rabat:

, na których można uzyskać rabat: 10 gr/ 1 l paliwa premium (ON MOYA Power, E98), 8 gr / 1 l paliwa standard (E95, ON, LPG).



To jednak nie jedyne stacje paliw, na których – na podstawie Karty Dużej Rodziny – można skorzystać ze zniżek na paliwa. Do programu należy również wiele mniejszych stacji benzynowych, które nie należą do powyższych „sieciówek”. Z ich aktualną, szczegółową listą (z podanymi informacjami o wysokościach rabatów oraz dokładną lokalizacją), można zapoznać się pod adresem: LINK. Płacąc za paliwo w kasie – należy każdorazowo pamiętać o okazaniu Karty Dużej Rodziny (i jeżeli będzie to wymagane przez sprzedawcę – dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza karty). Miejsca, które oferują zniżki w ramach KDR, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Jakie jeszcze inne ulgi przysługują seniorom, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny?

Ulgi na paliwa, to nie jedyne benefity, jakie przysługują seniorom, będącym posiadaczami Karty Dużej Rodziny. Poza tym, mogą oni bowiem korzystać m.in. ze zniżek na:

przejazdy małopolskimi kolejami (37% ulgi na przejazdy w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez przewoźnika oraz 49% ulgi na miesięczne, imienne bilety odcinkowe);

(37% ulgi na przejazdy w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez przewoźnika oraz 49% ulgi na miesięczne, imienne bilety odcinkowe); loty samolotowe realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT :

: 10% zniżki od podstawy taryfy (nie wliczając podatku lotniskowego) dla każdego biletu, przy spełnionym warunku min. 2 pasażerów na rezerwacji, 50 % zniżki na wszystkie usługi dodatkowe oferowane przez Partnera dostępne w procesie rezerwacyjnym do zakupu biletu (z wykluczeniem ubezpieczenia podróżnego) przy spełnionym warunku min. 2 pasażerów na rezerwacji;

bilety wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych , takich jak baseny czy parki rozrywki,

, takich jak baseny czy parki rozrywki, bilety wstępu na wydarzenia kulturalne (np. na koncerty, do teatrów czy kin) czy

(np. na koncerty, do teatrów czy kin) czy zakupy spożywcze.

W poniższej wyszukiwarce partnerów Karty Dużej Rodziny, można sprawdzić na jakie usługi lub produkty oraz gdzie i jakiej wysokości zniżka przysługuje posiadaczom karty: LINK.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Podstawa prawna: