Wyższa "renta alkoholowa" od marca 2026. Ile wynosi świadczenie i jak je otrzymać? Oto nowe stawki i zasady

Osoby niezdolne do pracy z powodu schorzeń wywołanych chorobą alkoholową mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z ZUS, potocznie nazywane "rentą alkoholową". Warto wiedzieć, że od marca 2026 roku kwota tego świadczenia wzrosła w wyniku corocznej waloryzacji. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić i ile wynosi aktualna stawka.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu uzależnienia alkoholowego

Potocznie nazywana "rentą alkoholową", jest w rzeczywistości standardową rentą z tytułu niezdolności do pracy wypłacaną przez ZUS. Przysługuje osobom, które straciły zdolność do pracy w wyniku poważnych problemów zdrowotnych (np. marskość wątroby, uszkodzenia układu nerwowego) spowodowanych chorobą alkoholową. Podstawę prawną stanowi Art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Warunki konieczne do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta ta nie jest przyznawana automatycznie z powodu samego uzależnienia. Aby ją otrzymać, stan zdrowia, poważnie pogorszony przez nałóg, musi skutkować orzeczoną niezdolnością do pracy. Wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy kluczowe kryteria:

Orzeczenie lekarskie: Potwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Staż ubezpieczeniowy: Odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku, w którym powstała niezdolność). Termin powstania niezdolności: Niezdolność musi powstać w czasie ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po jego ustaniu (chyba że wnioskodawca ma staż 20 lat dla kobiet / 25 lat dla mężczyzn i jest całkowicie niezdolny do pracy).

Wyjątek od ostatniego warunku: Kryterium dotyczące terminu powstania niezdolności jest pomijane, jeśli lekarz stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy, a wnioskodawca zgromadził odpowiednio długi staż pracy: 20 lat ubezpieczenia dla kobiet; 25 lat ubezpieczenia dla mężczyzn.

Renta alkoholowa - Indywidualne rozpatrywanie i zbieg praw

Każdy wniosek o "rentę alkoholową" jest traktowany indywidualnie. Jeśli osoba ma jednocześnie prawo do emerytury lub już ją pobiera, ZUS z reguły nie wypłaca renty, gdyż zazwyczaj można pobierać tylko jedno z tych świadczeń.

Wysokość i wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy

"Renta alkoholowa" jest obliczana i waloryzowana na takich samych zasadach jak każda inna renta z tytułu niezdolności do pracy. W marcu 2026 roku, po zastosowaniu wskaźnika 5,3 proc., minimalne kwoty świadczeń wynoszą:

Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1978,50 zł brutto (wzrost z 1878,91 zł).

Z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1483,88 zł brutto (75 proc. kwoty renty dla osób całkowicie niezdolnych).

Ważne zasady

Terminy wypłat renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej: ZUS dokonuje wypłat bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta. Mogą one przypadać na jeden z sześciu stałych terminów w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca. Zbieg praw: Nie można pobierać jednocześnie renty i emerytury. ZUS wypłaca świadczenie wyższe lub wybrane przez klienta. Rodzaje renty: Świadczenie może być przyznane jako:

Renta stała (gdy nie ma prognoz na odzyskanie zdolności do pracy).

Renta okresowa (gdy istnieje możliwość powrotu do zdrowia i pracy).

Procedura ubiegania się o rentę alkoholową

Wniosek składa się na formularzu ERN wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia OL-9. Niezbędna jest pełna historia leczenia szpitalnego i specjalistycznego, która dokumentuje trwałe uszkodzenia organizmu uniemożliwiające pracę. Aby ubiegać się o to świadczenie, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w ZUS. Kluczowe wymagania to:

Należy udowodnić, że choroba alkoholowa (a nie samo uzależnienie) doprowadziła do poważnego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie pracy.

Wymagana jest dokumentacja medyczna potwierdzająca powikłania, np. marskość wątroby czy przewlekłe zapalenie trzustki.

Niezdolność do pracy musi zostać bezwzględnie potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.

Renta alkoholowa - podsumowanie

"Renta alkoholowa" nie jest odrębnym typem świadczenia. To wyłącznie popularna, uproszczona nazwa dla renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej osobom, u których powikłania zdrowotne wywołane chorobą alkoholową są przyczyną tej niezdolności.