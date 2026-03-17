Wyższa "renta alkoholowa" od marca 2026. Ile wynosi świadczenie i jak je otrzymać? Oto nowe stawki i zasady
Osoby niezdolne do pracy z powodu schorzeń wywołanych chorobą alkoholową mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z ZUS, potocznie nazywane "rentą alkoholową". Warto wiedzieć, że od marca 2026 roku kwota tego świadczenia wzrosła w wyniku corocznej waloryzacji. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić i ile wynosi aktualna stawka.
- Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu uzależnienia alkoholowego
- Warunki konieczne do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy
- Renta alkoholowa - Indywidualne rozpatrywanie i zbieg praw
- Wysokość i wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy
- Ważne zasady
- Procedura ubiegania się o rentę alkoholową
- Renta alkoholowa - podsumowanie
Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu uzależnienia alkoholowego
Potocznie nazywana "rentą alkoholową", jest w rzeczywistości standardową rentą z tytułu niezdolności do pracy wypłacaną przez ZUS. Przysługuje osobom, które straciły zdolność do pracy w wyniku poważnych problemów zdrowotnych (np. marskość wątroby, uszkodzenia układu nerwowego) spowodowanych chorobą alkoholową. Podstawę prawną stanowi Art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Warunki konieczne do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy
Renta ta nie jest przyznawana automatycznie z powodu samego uzależnienia. Aby ją otrzymać, stan zdrowia, poważnie pogorszony przez nałóg, musi skutkować orzeczoną niezdolnością do pracy. Wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy kluczowe kryteria:
- Orzeczenie lekarskie: Potwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.
- Staż ubezpieczeniowy: Odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku, w którym powstała niezdolność).
- Termin powstania niezdolności: Niezdolność musi powstać w czasie ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po jego ustaniu (chyba że wnioskodawca ma staż 20 lat dla kobiet / 25 lat dla mężczyzn i jest całkowicie niezdolny do pracy).
Wyjątek od ostatniego warunku: Kryterium dotyczące terminu powstania niezdolności jest pomijane, jeśli lekarz stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy, a wnioskodawca zgromadził odpowiednio długi staż pracy: 20 lat ubezpieczenia dla kobiet; 25 lat ubezpieczenia dla mężczyzn.
Renta alkoholowa - Indywidualne rozpatrywanie i zbieg praw
Każdy wniosek o "rentę alkoholową" jest traktowany indywidualnie. Jeśli osoba ma jednocześnie prawo do emerytury lub już ją pobiera, ZUS z reguły nie wypłaca renty, gdyż zazwyczaj można pobierać tylko jedno z tych świadczeń.
Wysokość i wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy
"Renta alkoholowa" jest obliczana i waloryzowana na takich samych zasadach jak każda inna renta z tytułu niezdolności do pracy. W marcu 2026 roku, po zastosowaniu wskaźnika 5,3 proc., minimalne kwoty świadczeń wynoszą:
- Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1978,50 zł brutto (wzrost z 1878,91 zł).
- Z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1483,88 zł brutto (75 proc. kwoty renty dla osób całkowicie niezdolnych).
Ważne zasady
- Terminy wypłat renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej: ZUS dokonuje wypłat bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta. Mogą one przypadać na jeden z sześciu stałych terminów w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.
- Zbieg praw: Nie można pobierać jednocześnie renty i emerytury. ZUS wypłaca świadczenie wyższe lub wybrane przez klienta.
- Rodzaje renty: Świadczenie może być przyznane jako:
- Renta stała (gdy nie ma prognoz na odzyskanie zdolności do pracy).
- Renta okresowa (gdy istnieje możliwość powrotu do zdrowia i pracy).
Procedura ubiegania się o rentę alkoholową
Wniosek składa się na formularzu ERN wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia OL-9. Niezbędna jest pełna historia leczenia szpitalnego i specjalistycznego, która dokumentuje trwałe uszkodzenia organizmu uniemożliwiające pracę. Aby ubiegać się o to świadczenie, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w ZUS. Kluczowe wymagania to:
- Należy udowodnić, że choroba alkoholowa (a nie samo uzależnienie) doprowadziła do poważnego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie pracy.
- Wymagana jest dokumentacja medyczna potwierdzająca powikłania, np. marskość wątroby czy przewlekłe zapalenie trzustki.
- Niezdolność do pracy musi zostać bezwzględnie potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.
Renta alkoholowa - podsumowanie
"Renta alkoholowa" nie jest odrębnym typem świadczenia. To wyłącznie popularna, uproszczona nazwa dla renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej osobom, u których powikłania zdrowotne wywołane chorobą alkoholową są przyczyną tej niezdolności.
