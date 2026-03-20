Wyższa renta alkoholowa od marca 2026. Oto kwoty brutto i netto. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę" po waloryzacji

Wyższa renta alkoholowa od marca 2026. Oto kwoty brutto i netto. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę" po waloryzacji

20 marca 2026, 15:17
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
gotówka, pieniądze, renta
Wyższa renta alkoholowa od marca 2026. Oto kwoty brutto i netto. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę" po waloryzacji
Osoby niezdolne do pracy z powodu schorzeń wywołanych chorobą alkoholową mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z ZUS, potocznie nazywane "rentą alkoholową". Od 1 marca 2026 roku kwota tego świadczenia wzrosła o 5,3 proc. w wyniku corocznej waloryzacji. Sprawdź aktualne stawki netto i dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby lekarz orzecznik przyznał pieniądze.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu uzależnienia alkoholowego

Potocznie nazywana "rentą alkoholową", jest w rzeczywistości standardową rentą z tytułu niezdolności do pracy wypłacaną przez ZUS. Przysługuje osobom, które straciły zdolność do pracy w wyniku poważnych problemów zdrowotnych (np. marskość wątroby, uszkodzenia układu nerwowego) spowodowanych chorobą alkoholową. Podstawę prawną stanowi Art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Warunki konieczne do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta ta nie jest przyznawana automatycznie z powodu samego uzależnienia. Aby ją otrzymać, stan zdrowia, poważnie pogorszony przez nałóg, musi skutkować orzeczoną niezdolnością do pracy. Wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy kluczowe kryteria:

  1. Orzeczenie lekarskie: Potwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.
  2. Staż ubezpieczeniowy: Odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku, w którym powstała niezdolność).
  3. Termin powstania niezdolności: Niezdolność musi powstać w czasie ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po jego ustaniu (chyba że wnioskodawca ma staż 20 lat dla kobiet / 25 lat dla mężczyzn i jest całkowicie niezdolny do pracy).

Wyjątek od ostatniego warunku: Kryterium dotyczące terminu powstania niezdolności jest pomijane, jeśli lekarz stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy, a wnioskodawca zgromadził odpowiednio długi staż pracy: 20 lat ubezpieczenia dla kobiet; 25 lat ubezpieczenia dla mężczyzn.

Renta alkoholowa - indywidualne rozpatrywanie i zbieg praw

Każdy wniosek o "rentę alkoholową" jest traktowany indywidualnie. Jeśli osoba ma jednocześnie prawo do emerytury lub już ją pobiera, ZUS z reguły nie wypłaca renty, gdyż zazwyczaj można pobierać tylko jedno z tych świadczeń.

Wysokość renty alkoholowej w 2026 roku (renty z tytułu niezdolności do pracy) - kwoty brutto i netto

"Renta alkoholowa" jest obliczana i waloryzowana na takich samych zasadach jak każda inna renta z tytułu niezdolności do pracy. W marcu 2026 roku, po zastosowaniu wskaźnika 5,3 proc., minimalne kwoty świadczeń wynoszą:

  • Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1978,50 zł brutto (wzrost z 1878,91 zł).
  • Z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1483,88 zł brutto (75 proc. kwoty renty dla osób całkowicie niezdolnych).

Ostateczna kwota wypłaty zależy od stopnia orzeczonej niezdolności do pracy. Oto przybliżone stawki "na rękę" (po odliczeniu składki zdrowotnej i ewentualnej zaliczki na podatek):

  • Całkowita niezdolność do pracy: ok. 1783,16 zł netto (1978,49 zł brutto).
  • Częściowa niezdolność do pracy: ok. 1337,37 zł netto (1483,87 zł brutto).

Ważne zasady

  1. Terminy wypłat renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej: ZUS dokonuje wypłat bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta. Mogą one przypadać na jeden z sześciu stałych terminów w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.
  2. Zbieg praw: Nie można pobierać jednocześnie renty i emerytury. ZUS wypłaca świadczenie wyższe lub wybrane przez klienta.
  3. Rodzaje renty: Świadczenie może być przyznane jako:
  • Renta stała (gdy nie ma prognoz na odzyskanie zdolności do pracy).
  • Renta okresowa (gdy istnieje możliwość powrotu do zdrowia i pracy).

Procedura ubiegania się o rentę alkoholową

Wniosek składa się na formularzu ERN wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia OL-9. Niezbędna jest pełna historia leczenia szpitalnego i specjalistycznego, która dokumentuje trwałe uszkodzenia organizmu uniemożliwiające pracę. Aby ubiegać się o to świadczenie, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w ZUS. Kluczowe wymagania to:

  • Należy udowodnić, że choroba alkoholowa (a nie samo uzależnienie) doprowadziła do poważnego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie pracy.
  • Wymagana jest dokumentacja medyczna potwierdzająca powikłania, np. marskość wątroby czy przewlekłe zapalenie trzustki.
  • Niezdolność do pracy musi zostać bezwzględnie potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.

Renta alkoholowa - podsumowanie

"Renta alkoholowa" nie jest odrębnym typem świadczenia. To wyłącznie popularna, uproszczona nazwa dla renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej osobom, u których powikłania zdrowotne wywołane chorobą alkoholową są przyczyną tej niezdolności.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czym jest potocznie nazywana renta alkoholowa w ZUS?

To standardowa renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez ZUS z powodu powikłań choroby alkoholowej. Podstawę prawną stanowi Art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej?

Potrzebne są: orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności, odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy oraz powstanie niezdolności w trakcie ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po nim (wyjątek: staż 20/25 lat i całkowita niezdolność).

Ile wynoszą minimalne kwoty renty z tytułu niezdolności do pracy od marca 2026 roku?

W marcu 2026 roku, po wskaźniku 5,3 proc., minimalnie: całkowita niezdolność 1978,50 zł brutto (wzrost z 1878,91 zł), częściowa 1483,88 zł brutto (75 proc. kwoty renty dla osób całkowicie niezdolnych).

Czy można pobierać równocześnie rentę z tytułu niezdolności do pracy i emeryturę z ZUS?

Nie. Nie można pobierać jednocześnie renty i emerytury. ZUS wypłaca świadczenie wyższe lub wybrane przez klienta.

Kiedy i w jaki sposób ZUS wypłaca rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej?

ZUS wypłaca świadczenie bezpośrednio na konto bankowe. Termin wypłaty przypada na: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.

