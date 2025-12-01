REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Zmiany we wdowiej rencie. Decyzja już jest podjęta. Rząd zrobił to po cichu. Są nowe zasady i próg dochodowy

Zmiany we wdowiej rencie. Decyzja już jest podjęta. Rząd zrobił to po cichu. Są nowe zasady i próg dochodowy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 grudnia 2025, 08:50
Maja Retman
Maja Retman
Zmiany we wdowiej rencie. Decyzja już została podjęta. Rząd zrobił to po cichu. Są nowe zasady i próg dochodowy
Zmiany we wdowiej rencie. Decyzja już została podjęta. Rząd zrobił to po cichu. Są nowe zasady i próg dochodowy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Każdego dnia ktoś składa wniosek z nadzieją, że po śmierci współmałżonka państwo nie zostawi go bez wsparcia. Każdego dnia co dziesiąta osoba słyszy: „nie przysługuje”. Bo choć renta wdowia miała być ulgą, dla wielu staje się rozczarowaniem. Biurokratyczny mur, zbudowany z przepisów i limitów, skutecznie oddziela ich od pomocy. Jednak szykują się zmiany. Rząd już podjął decyzję

rozwiń >

Renta wdowia. Ściana z przepisów, w którą uderzają tysiące seniorów

Z początkiem lipca wypłaty ruszyły. Ponad 755 tysięcy osób otrzymało wdowią rentę. W sumie do seniorów trafiło 264 miliardy złotych. Liczby robią wrażenie, tylko że za tymi miliardami kryje się jeszcze coś – niedosyt. Bo kwoty mogłyby być znacznie wyższe, gdyby nie ustawowy limit.

REKLAMA

REKLAMA

Dziś wdowa lub wdowiec mogą otrzymać świadczenie, jeśli ich obecna emerytura nie przekracza 5634 zł brutto. Kto ma więcej – nie dostanie nic. I choć wiadomo już, że limit wzrośnie, to wzrost będzie symboliczny.

Zobacz również:

Cisza w eterze. Rząd podjął decyzję po cichu

Według przepisów limit ma być waloryzowany tak, jak emerytury i renty. Tyle że – jak ustalił fakt.pl – rząd wybrał najniższy możliwy wariant. Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw, podwyżka wyniesie tyle co inflacja plus 20 proc. realnego wzrostu płac. Z rządowych prognoz wynika, że to zaledwie 4,9 proc.

Decyzję przyjęto po cichu – bez konferencji, bez komunikatu rzecznika rządu Adama Szłapki, bez oficjalnego ogłoszenia. „Fakt” zauważa, że o szczegółach Polacy dowiedzieli się dopiero po publikacji rozporządzenia.

REKLAMA

Limit pójdzie w górę, ale niewiele

Z wyliczeń „Gazety Pomorskiej” wynika, że od marca 2026 roku limit renty wdowiej wzrośnie do 5912,91 zł brutto – to zaledwie 276,18 zł więcej niż dziś. W praktyce nie oznacza to niczego przełomowego. Ten wzrost wystarczy jedynie po to, by po przyszłorocznej waloryzacji emerytury część seniorów nie straciła prawa do świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„To za mało” – mówią wdowy i wdowcy

Głos emerytów jest coraz głośniejszy. „To za mało” – powtarzają. Bo w pierwotnym projekcie limit miał wynosić trzykrotność przeciętnej emerytury. Dziś byłoby to ok. 12 tys. zł brutto. Tymczasem rząd odsuwa ten temat – mówi o ewaluacji programu dopiero w 2028 roku. Do tego czasu nikt nie obiecuje rewolucji.

Największy ból? Wiek

Jednak to nie limit najbardziej boli. Najwięcej emocji wzbudza wiek. Dziś wdowa ma prawo do renty, jeśli owdowiała po 55. roku życia, wdowiec – po 60.. Kto stracił małżonka wcześniej, może jedynie bezsilnie rozłożyć ręce.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiają skargi. Seniorzy mówią wprost: to jawna dyskryminacja. Bo przecież strata bliskiej osoby boli tak samo – niezależnie od tego, czy ma się 45, 55 czy 65 lat.

Zobacz również:

Co dalej? Kropla w morzu potrzeb

Na razie zasady są jasne, choć dla wielu – brutalne. Można pobierać jedno świadczenie w całości i 15 proc. drugiego. Dopiero od 2027 roku ten udział wzrośnie do 25 proc.

Dla tysięcy starszych osób, które z dnia na dzień zostały same, to jednak wciąż kropla w morzu potrzeb.

Powiązane
Bankowe konta Polaków pod lupą skarbówki. Chodzi o ten jeden dokument. Kary mogą być gigantyczne
Bankowe konta Polaków pod lupą skarbówki. Chodzi o ten jeden dokument. Kary mogą być gigantyczne
Co miesiąc można dostać 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS i to bez względu na dochody. Wielu Polaków nie ma pojęcia o tym dodatku. Jak to załatwić?
Co miesiąc można dostać 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS i to bez względu na dochody. Wielu Polaków nie ma pojęcia o tym dodatku. Jak to załatwić?
ZUS jeszcze raz przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają naprawdę duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
ZUS jeszcze raz przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają naprawdę duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
MEN blokuje szybkie kursy dla nauczycieli przedszkoli. „Nie da się zdobyć kwalifikacji w kilka miesięcy”
01 gru 2025

Resort edukacji ostatecznie odrzuca pomysł stworzenia ekspresowych kursów dla kandydatów do pracy w przedszkolach. Powód? Obowiązujące przepisy wymagają pięcioletniego toku kształcenia. Jednocześnie maleje liczba wakatów, choć problem braków kadrowych nadal pozostaje aktualny.
Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
01 gru 2025

Drobne, wykonywane okazjonalnie usługi „ złotej rączki, sprzedaż pojedynczych rzeczy w internecie, taki drobny biznes można prowadzić legalnie, bez konieczności zakładania firmy. Ale uwaga! Nierejestrowaną działalność gospodarczą fiskus też bierze pod lupę. Obowiązuje bowiem limit przychodów, który zmieni się w 2026 roku. Jeśli ktoś go przekroczy, skarbówka weźmie go w obroty.
Prowadzisz food trucka? Pamiętaj o opłacie targowej. Na ten temat krążą sprzeczne opinie. Warto znać przepisy
01 gru 2025

Czy prowadząc food trucka trzeba uiszczać opłatę targową? Opinie na ten temat są podzielone. Warto jednak wiedzieć co wynika z przepisów, by uniknąć kłopotów na gruncie podatkowym. Bo czy sprzedaż napoju jest częścią świadczenia usługi?
Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.
01 gru 2025

Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r. Warto przypomnieć o tym prawie, bo wciąż mało osób pamięta o realnych korzyściach, które można otrzymać! Jeśli dają, to przecież warto złożyć to proste pismo - podkreślają zadowoleni wnioskodawcy.

REKLAMA

Zanim zarzucisz pracodawcy, że łamie prawo, zobacz co wynika z przepisów. Dlaczego będziesz musiał pokazać PIT współmałżonka?
01 gru 2025

Rozmowy o pieniądzach często wywołują emocje. Dotyczy to w szczególności tych przypadków, gdy o stanie budżetu domowego trzeba poinformować pracodawcę. Czasami jednak, jeśli chcemy korzystać z przywilejów wynikających z przepisów, okazuje się to konieczne. I zgodne z przepisami.
Czy każdy emeryt dostanie od byłego pracodawcy bon świąteczny? Przepisy wskazują jasno, kto może się o niego ubiegać
01 gru 2025

Przed nami święta i szczególne potrzeby budżetów domowych. Pracownicy liczą na świadczenia przedświąteczne od pracodawców, a emeryci zastanawiają się, czy uda się pokryć wszystkie wydatki i kupić prezenty dla najbliższych. Czy oni również mogą liczyć na pomoc byłych pracodawców?
Czy pracodawca musi zapłacić pracownikowi za udział w szkoleniu po godzinach pracy albo w dniu wolnym? Zasady są proste
30 lis 2025

Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu po godzinach pracy? W praktyce na tym tle powstaje wiele sporów. Gdzie kończy się prawo pracodawcy do ingerowania w czas wolny pracownika? Zasady są proste.
Z końcem roku stawki najmu w lekkiej obniżce, ale i tak jest drożej niż przed rokiem
30 lis 2025

Po wakacyjnej gorączce związanej z poszukaniem mieszkania na wynajem przez studentów, stawki najmu wróciły do wcześniejszych poziomów. Podaż mieszkań na wynajem wyraźnie spada. A jak kształtują się stawki najmu w relacji do rat kredytów hipotecznych?

REKLAMA

Lżejsza praca w lepszych warunkach, ale czy za niższe zarobki: kto gotów na takie zmiany w wynagrodzeniu a kto nie
30 lis 2025

Polacy niechętnie rezygnują z części pensji w zamian za lżejszą pracę. Najwięcej osób skłonnych do takiego kompromisu jest w handlu i e-commerce.
Jakie dokumenty należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika?
30 lis 2025

Akta osobowe pracowników składają się aż z 5 części. I choć mogłoby się wydawać, że przyporządkowanie do nich odpowiednich dokumentów nie jest trudnym zadaniem, to w praktyce sprawia to trudności. Co należy przechowywać w najobszerniejszej części akt, części B?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA