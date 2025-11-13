REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca dodatkowe 500 zł do emerytury. Kto może liczyć na to wsparcie finansowe dożywotnio?

ZUS wypłaca dodatkowe 500 zł do emerytury. Kto może liczyć na to wsparcie finansowe dożywotnio?

13 listopada 2025, 09:20
[Data aktualizacji 14 listopada 2025, 10:40]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze emerytura emerytury
ZUS wypłaca dodatkowe 500 zł do emerytury. Kto z niskim świadczeniem emerytalnym może liczyć na to wsparcie finansowe dożywotnio?
ZUS przyznaje świadczenie uzupełniające (dodatkowe wsparcie finansowe) dla emerytów, których miesięczne świadczenie wynosi maksymalnie 2552,39 zł. Kwalifikacja do otrzymania tego dodatku zależy od spełnienia szeregu kryteriów, nie tylko od wysokości emerytury. Oto szczegóły.

500 zł dodatkowego świadczenia uzupełniającego z ZUS

Świadczenie uzupełniające, potocznie określane jako "500 plus dla seniorów" lub "500 plus dla niesamodzielnych", stanowi wprowadzoną ustawowo formę stałego miesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł.

Cel i wysokość świadczenia uzupełniającego z ZUS

Wsparcie w postaci świadczenia uzupełniającego z ZUS jest przeznaczone dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które z powodu poważnych problemów zdrowotnych potrzebują stałej pomocy w codziennym życiu. W 2025 roku wysokość tego świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie.

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie uzupełniające z ZUS

Aby otrzymać to wsparcie, wypłacane przez ZUS, potencjalny beneficjent musi spełnić kilka kluczowych warunków:

  • Wiek i zamieszkanie: Musi mieć ukończone 18 lat i zamieszkiwać w Polsce.
  • Niezdolność do samodzielnej egzystencji: Niezbędne jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji lub równoważnego dokumentu. Choć często kojarzone z osobami starszymi, świadczenie to przysługuje każdemu, kto spełnia te kryteria zdrowotne.

Świadczenie uzupełniające z ZUS. Kryterium dochodu i zasada "złotówka za złotówkę"

Oprócz warunków zdrowotnych, niezbędne jest spełnienie kryterium dochodowego. Jeśli wnioskodawca nie pobiera żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, przysługuje mu pełne 500 zł miesięcznie. W przypadku pobierania innych świadczeń, ich łączna kwota brutto nie może przekraczać 2052,39 zł. Jeśli suma świadczeń brutto mieści się w przedziale od 2052,39 zł do 2552,39 zł, świadczenie uzupełniające zostanie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Powyżej tej górnej granicy finansowe wsparcie nie przysługuje. Próg ten podlega corocznej waloryzacji.

Składanie wniosku o świadczenie wspierające z ZUS

ZUS ocenia potrzebę stałej opieki na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i orzeczeń. Wniosek o świadczenie uzupełniające z ZUS można złożyć na dwa sposoby:

  • Osobiście w dowolnej placówce ZUS.
  • Online przez platformę eZUS (dawniej PUE ZUS).

W razie braku aktualnego orzeczenia należy dołączyć zaświadczenie lekarskie i dokumentację medyczną. W przypadku odmowy przyznania świadczenia przez ZUS, beneficjent ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

Czas przyznania i wypłaty świadczenia uzupełniającego z ZUS

Świadczenie uzupełniające z ZUS jest przyznawane na okres ważności orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli orzeczenie jest bezterminowe, pieniądze będą wypłacane co miesiąc do końca życia beneficjenta.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
Czy 1 sierpnia stanie się dniem wolnym od pracy? Sejmowa komisja zabiera głos
14 lis 2025

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Choć od jego wybuchu minęło już ponad osiem dekad, pamięć o walczących i ofiarach nadal żyje, a coroczne obchody 1 sierpnia mają szczególny i uroczysty charakter. Teraz pojawiła się szansa, by ta data została uznana za dzień ustawowo wolny od pracy. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała w tej sprawie oficjalny dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Wbrew krążącym informacjom, nie da się ich uchronić przed komornikiem
14 lis 2025

Czy komornik zajmie świadczenie przedświąteczne należne pracownikowi? Wiele osób uważa, że to zależy od tego, z jakiego źródła jest finansowana jego wypłata. To jednak nie jest prawda. Na co więc trzeba zwrócić uwagę?
KRUS do zmiany? Kryzys demograficzny na wsi pogłębia problemy systemu emerytalnego rolników
14 lis 2025

Depopulacja wsi, starzenie się mieszkańców i malejąca liczba płatników składek prowadzą do coraz większej presji na budżet państwa oraz konieczności pilnej modernizacji systemu KRUS, który – jak podkreślają eksperci – nie odpowiada już realiom współczesnego rolnictwa.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
14 lis 2025

Coraz więcej decyzji o niepełnosprawności zapada dziś bez konieczności stawiania się przed komisją. To rozwiązanie, które oszczędza czas, stres i pieniądze, zarówno wnioskodawcom, jak i samym zespołom orzekającym. Jak wygląda taka procedura od początku do końca? Co dokładnie dzieje się po złożeniu dokumentów? Oto szczegółowy opis całego procesu.

Zaległe płatności? Z końcem roku mija ważny termin. Nie pozwól, aby Twoje roszczenia się przedawniły
14 lis 2025

Instytucja przedawnienia ma co do zasady zapewniać stabilność i pewność w obrocie gospodarczym. Polega ona na tym, że po upływie określonego czasu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Brak aktywności wierzyciela przez określony czas prowadzi do nieodwracalnej utraty możliwości skutecznego dochodzenia świadczenia przed sądem, co ma doniosłe skutki praktyczne, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego i konieczności zarządzania portfelem wierzytelności.
Sejm uchwalił zmiany w Prawie drogowym. Za szybką jazdę będzie grozić więzienie. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
14 lis 2025

Zmienia się prawo dla kierowców. Za ekstremalne przekroczenia prędkości grozić będzie nie tylko gigantyczny mandat, ale też konfiskata auta, dożywotni zakaz prowadzenia, a w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach nawet od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sejm przyjął ustawę, która uderza w najbardziej brawurowych kierowców. Sprawdzamy, kogo obejmą nowe przepisy i kiedy zaczną obowiązywać.
Odroczenie KSeF? Nowa interpelacja jest już w Sejmie
14 lis 2025

Planowane obowiązkowe uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wywołuje coraz większe napięcia w środowisku przedsiębiorców. Firmy z sektora MŚP alarmują, że system w obecnym kształcie może zagrozić stabilności ich działalności, a eksperci wskazują na liczne braki techniczne i prawne. W obliczu rosnącej presji poseł Bartłomiej Pejo złożył interpelację, domagając się wstrzymania obowiązkowego wdrożenia KSeF i wyjaśnienia ryzyk przez Ministerstwo Finansów.
Leasing czy wynajem? Co wybrać, co dzieje się z autem po zakończeniu umowy [Gość Infor.pl]
14 lis 2025

Końcówka roku to gorący czas dla branży leasingowej i motoryzacyjnej. Wielu przedsiębiorców szuka jeszcze sposobów na optymalizację kosztów, rozważa wymianę samochodu lub zakup kolejnego pojazdu. Wybór jednak nie jest prosty – bo czy lepiej zdecydować się na leasing, czy na wynajem długoterminowy? O różnicach między tymi formami finansowania mówił w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl) Tomasz Jabłoński, wiceprezes PKO Leasing.

Usuną to święto z dni wolnych od pracy??? Do rządu trafił zaskakujący dezyderat
14 lis 2025

Dyskusja o dniach wolnych od pracy w Polsce zazwyczaj dotyczy dodawania nowych dat do kalendarza – dość wspomnieć niedawne debaty o wolnej Wigilii (z sukcesem) czy Wielkim Piątku. Tym razem jednak na biurko minister trafił dokument idący w zupełnie innym kierunku. Chodzi o "porządkowanie" prawa, które w teorii nie powinno nic zmienić w życiu przeciętnego Kowalskiego, ale w praktyce budzi szereg wątpliwości prawnych, od Kodeksu pracy po relacje z Kościołem Katolickim.
Ta nowa ulga to prawdziwy hit. Lawina wniosków zalała ZUS. Idą na to miliardy. Ale trzeba się spieszyć. Czasu zostało już niewiele
14 lis 2025

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.
