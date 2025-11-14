REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc w 2025. Komu przysługują pieniądze z MOPS? Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 listopada 2025, 11:07
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc
1229 zł to zasiłek z MOPS wypłacany co miesiąc
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tysiące osób w Polsce mogą w 2025 roku liczyć na stale wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc przez MOPS. To świadczenie nie zawsze wymaga corocznego odnawiania, ale wbrew pozorom nie każdy je otrzyma. Decydują przede wszystkim spełnione kryteria oraz aktualna sytuacja dochodowa rodziny. Warto podkreślić, że próg dochodowy został w 2025 roku podwyższony, co oznacza, że na zasiłek w wysokości 1229 miesięcznie może kwalifikować się więcej osób.

rozwiń >

Dla kogo zasiłek stały z MOPS 2025?

Trzeba spełnić poniższe warunki, aby dostać zasiłek stały:

REKLAMA

REKLAMA

Warunki dla osoby samotnie gospodarującej:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a jej dochód jest niższy niż ustalone kryterium dochodowe dla osoby samotnej.

Warunki dla osoby w rodzinie:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a zarówno jej dochód, jak i dochód na jedną osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

REKLAMA

Ile wynosi zasiłek stały w 2025 roku?

Dla osoby samotnej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym a jej dochodem.
  • Maksymalna kwota od 1 stycznia 2025 roku to 1 229 zł miesięcznie.

Dla osoby w rodzinie - zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota zasiłku stałego to 100 zł miesięcznie.

Jakie kryteria dochodowe trzeba spełnić? 

Kryterium dochodowe dla: 

  • osoby samotnie gospodarującej - 1010 zł (wzrost o 234 zł),
  • osoby w rodzinie - 823 zł (wzrost o 223 zł). 

Kryterium dochodowe zostało podniesione od 1 stycznia 2025 w porównaniu do poprzednich lat, co oznacza, że więcej osób może teraz kwalifikować się do tego świadczenia. 

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Nie można dostać zasiłku stałego, jeśli pobiera się jednocześnie:

  • rentę socjalną,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • zasiłek dla opiekuna.

Ważne! Jeśli ktoś mieszka w domu pomocy społecznej lub czeka na przyjęcie do takiego domu, jest traktowany jako osoba samotnie gospodarująca – ale tylko jeśli wcześniej miał prawo do zasiłku stałego.

Przy obliczaniu zasiłku stałego nie wlicza się zasiłku okresowego do dochodu.

 
Zobacz również:

Kiedy zasiłek stały jest wypłacany?

Zasiłek stały wypłacany jest co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. W wielu gminach wypłaty odbywają się w drugiej połowie miesiąca.

Jeśli nie ma pewności co do konkretnego terminu wypłaty, najlepiej sprawdzić go na stronie internetowej swojego MOPS lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym. Terminy mogą się różnić w zależności od miasta i decyzji administracyjnej.

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

Tak. Zasiłek stały wliczany jest przy ustalaniu wysokości emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury bądź renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia czas aktywności zawodowej, przebywania na zwolnieniach, a także pobierania zasiłków i innych świadczeń.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760, z 2024 r. poz. 743, 858, 859)

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały?

Należy wypełnić wniosek w swoim OPS (osobiście lub przez ePUAP). Potrzebne są m.in. zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy, zaświadczenia lekarskie, itp.

Zasiłek jest wydawany bezterminowo jeśli osoba jest niezdolna do pracy z tytułu wieku (wiek emerytalny) lub jeśli ma orzeczenie na stałe. Osoba, która ma orzeczenie okresowe, po jego wygaśnięciu musi złożyć nowy wniosek.

Wniosek o zasiłek stały 2025 - wzór do pobrania

Wniosek o zasiłek stały 2025

Wniosek o zasiłek stały 2025

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czy 1 sierpnia stanie się dniem wolnym od pracy? Sejmowa komisja zabiera głos
14 lis 2025

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Choć od jego wybuchu minęło już ponad osiem dekad, pamięć o walczących i ofiarach nadal żyje, a coroczne obchody 1 sierpnia mają szczególny i uroczysty charakter. Teraz pojawiła się szansa, by ta data została uznana za dzień ustawowo wolny od pracy. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała w tej sprawie oficjalny dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Wbrew krążącym informacjom, nie da się ich uchronić przed komornikiem
14 lis 2025

Czy komornik zajmie świadczenie przedświąteczne należne pracownikowi? Wiele osób uważa, że to zależy od tego, z jakiego źródła jest finansowana jego wypłata. To jednak nie jest prawda. Na co więc trzeba zwrócić uwagę?
KRUS do zmiany? Kryzys demograficzny na wsi pogłębia problemy systemu emerytalnego rolników
14 lis 2025

Depopulacja wsi, starzenie się mieszkańców i malejąca liczba płatników składek prowadzą do coraz większej presji na budżet państwa oraz konieczności pilnej modernizacji systemu KRUS, który – jak podkreślają eksperci – nie odpowiada już realiom współczesnego rolnictwa.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
14 lis 2025

Coraz więcej decyzji o niepełnosprawności zapada dziś bez konieczności stawiania się przed komisją. To rozwiązanie, które oszczędza czas, stres i pieniądze, zarówno wnioskodawcom, jak i samym zespołom orzekającym. Jak wygląda taka procedura od początku do końca? Co dokładnie dzieje się po złożeniu dokumentów? Oto szczegółowy opis całego procesu.

REKLAMA

Zaległe płatności? Z końcem roku mija ważny termin. Nie pozwól, aby Twoje roszczenia się przedawniły
14 lis 2025

Instytucja przedawnienia ma co do zasady zapewniać stabilność i pewność w obrocie gospodarczym. Polega ona na tym, że po upływie określonego czasu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Brak aktywności wierzyciela przez określony czas prowadzi do nieodwracalnej utraty możliwości skutecznego dochodzenia świadczenia przed sądem, co ma doniosłe skutki praktyczne, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego i konieczności zarządzania portfelem wierzytelności.
Sejm uchwalił zmiany w Prawie drogowym. Za szybką jazdę będzie grozić więzienie. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
14 lis 2025

Zmienia się prawo dla kierowców. Za ekstremalne przekroczenia prędkości grozić będzie nie tylko gigantyczny mandat, ale też konfiskata auta, dożywotni zakaz prowadzenia, a w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach nawet od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sejm przyjął ustawę, która uderza w najbardziej brawurowych kierowców. Sprawdzamy, kogo obejmą nowe przepisy i kiedy zaczną obowiązywać.
Odroczenie KSeF? Nowa interpelacja jest już w Sejmie
14 lis 2025

Planowane obowiązkowe uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wywołuje coraz większe napięcia w środowisku przedsiębiorców. Firmy z sektora MŚP alarmują, że system w obecnym kształcie może zagrozić stabilności ich działalności, a eksperci wskazują na liczne braki techniczne i prawne. W obliczu rosnącej presji poseł Bartłomiej Pejo złożył interpelację, domagając się wstrzymania obowiązkowego wdrożenia KSeF i wyjaśnienia ryzyk przez Ministerstwo Finansów.
Leasing czy wynajem? Co wybrać, co dzieje się z autem po zakończeniu umowy [Gość Infor.pl]
14 lis 2025

Końcówka roku to gorący czas dla branży leasingowej i motoryzacyjnej. Wielu przedsiębiorców szuka jeszcze sposobów na optymalizację kosztów, rozważa wymianę samochodu lub zakup kolejnego pojazdu. Wybór jednak nie jest prosty – bo czy lepiej zdecydować się na leasing, czy na wynajem długoterminowy? O różnicach między tymi formami finansowania mówił w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl) Tomasz Jabłoński, wiceprezes PKO Leasing.

REKLAMA

Usuną to święto z dni wolnych od pracy??? Do rządu trafił zaskakujący dezyderat
14 lis 2025

Dyskusja o dniach wolnych od pracy w Polsce zazwyczaj dotyczy dodawania nowych dat do kalendarza – dość wspomnieć niedawne debaty o wolnej Wigilii (z sukcesem) czy Wielkim Piątku. Tym razem jednak na biurko minister trafił dokument idący w zupełnie innym kierunku. Chodzi o "porządkowanie" prawa, które w teorii nie powinno nic zmienić w życiu przeciętnego Kowalskiego, ale w praktyce budzi szereg wątpliwości prawnych, od Kodeksu pracy po relacje z Kościołem Katolickim.
Ta nowa ulga to prawdziwy hit. Lawina wniosków zalała ZUS. Idą na to miliardy. Ale trzeba się spieszyć. Czasu zostało już niewiele
14 lis 2025

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA