Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca 654,48 zł miesięcznie. O tym świadczeniu niewiele osób wie. Jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych. Dochód i wiek też nie mają znaczenia

ZUS wypłaca 654,48 zł miesięcznie. O tym świadczeniu niewiele osób wie. Jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych. Dochód i wiek też nie mają znaczenia

13 listopada 2025, 14:05
[Data aktualizacji 14 listopada 2025, 10:37]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS pieniądze gotówka
ZUS oferuje świadczenie w wysokości 654,48 zł miesięcznie, o którego istnieniu niewiele osób wie. Jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych. Dochód i wiek też nie mają znaczenia
ZUS oferuje świadczenie w wysokości 654,48 zł miesięcznie. Jest ono przyznawane niezależnie od wieku beneficjenta i osiąganych przez niego dochodów. Aby je otrzymać, nie trzeba posiadać statusu emeryta, zatrudnienia ani ucznia – kluczowe jest spełnienie jednego, bardzo precyzyjnego warunku. Jakiego? Oto szczegóły.

Dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca uprawnionym osobom, które pobierają rentę rodzinną i spełniają dodatkowe kryteria, comiesięczny dodatek dla sieroty zupełnej w wysokości 654,48 zł (jest to kwota brutto i netto obowiązująca w 2025 roku, waloryzowana wraz z rentami). Świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych – przepisy wprost wyłączają je z egzekucji. Dodatek przysługuje niezależnie od wieku beneficjenta, osiąganych przez niego dochodów oraz liczby rodzeństwa. Rocznie stanowi to kwotę 7 853,76 zł dodatkowego wsparcia.

Warunki konieczne do uzyskania dodatku dla sieroty zupełnej z ZUS

Podstawowym i koniecznym warunkiem przyznania świadczenia jest posiadanie prawa do renty rodzinnej oraz status sieroty zupełnej. Zgodnie z art. 76 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, dodatek jest dodatkiem do renty rodzinnej, a nie osobnym świadczeniem – bez prawa do renty rodzinnej nie ma prawa do dodatku. Status sieroty zupełnej oznacza w praktyce osobę, której:

  • Oboje rodzice zmarli, albo
  • Matka nie żyje, a ojciec jest nieznany.

Wiek nie jest bezpośrednim kryterium, ale jest pośrednio związany z prawem do renty rodzinnej: uprawnienia te często wygasają po 18. roku życia (lub 25., jeśli beneficjent kontynuuje naukę), co skutkuje również utratą dodatku. Jeżeli jednak renta rodzinna przysługuje dłużej (np. z powodu całkowitej niezdolności do pracy powstałej odpowiednio wcześnie), to dodatek jest wypłacany tak długo, jak trwa prawo do renty. Co istotne, każda uprawniona sierota zupełna, niezależnie od podziału samej renty rodzinnej, otrzymuje pełną kwotę 654,48 zł (nie jest ona dzielona na rodzeństwo).

Procedura składania wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS. Oto wymagane dokumenty

Dodatek nie jest przyznawany z urzędu, lecz wymaga złożenia wniosku w ZUS. Wniosek (w praktyce często używany jest formularz ERRD) można złożyć w każdej placówce ZUS, pocztą, przez pełnomocnika lub w konsulacie. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, którymi są:

  • Akty zgonu obojga rodziców;
  • Akt zgonu matki oraz akt urodzenia dziecka (jeśli ojciec jest nieznany);
  • Dokument tożsamości i numer rachunku bankowego.

ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od wyjaśnienia ostatniej istotnej okoliczności. W przypadku odmowy, uprawniony ma miesiąc na bezpłatne odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję).

Zasady wypłaty dodatku dla sieroty zupełnej z ZUS

Po pozytywnej decyzji, wypłata dodatku następuje razem z rentą rodzinną, w stałych dniach miesiąca przypisanych do terminów płatności renty. W sytuacji, gdy sierota zupełna przebywa w zakładzie specjalnym, domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, ZUS (lub inny organ rentowy) przelewa rentę wraz z dodatkiem na rachunek oszczędnościowy wskazany przez kierownika placówki albo opiekuna ustanowionego przez sąd, zgodnie z art. 131 ustawy FUS.

Źródło: INFOR
