REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie 800 plus obniżone do 400 zł! Kogo dotyczy decyzja ZUS? Kto otrzyma niższą wypłatę?

Świadczenie 800 plus obniżone do 400 zł! Kogo dotyczy decyzja ZUS? Kto otrzyma niższą wypłatę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 listopada 2025, 14:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
rodzice, szok, smutek
Świadczenie 800 plus obniżone do 400 zł! Kogo dotyczy decyzja ZUS? Kto otrzyma niższą wypłatę?
fizkes
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie 800 plus jest wypłacane w bieżącym cyklu, trwającym od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Zasadnicza wysokość wsparcia to 800 zł/miesiąc na każde dziecko. Okazuje się jednak, że ZUS nie zawsze przelewa pełną sumę. Część uprawnionych rodzin otrzymuje zaledwie 400 zł. Z czego to wynika? Oto szczegóły.

rozwiń >

Program Rodzina 800 plus – zasady i warunki

Program wsparcia finansowego Rodzina 800 plus jest uregulowany prawnie na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z jej zapisami, od 1 stycznia 2024 roku wysokość comiesięcznego świadczenia wynosi 800 złotych na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze osiemnastego roku życia, przy czym jest ono przyznawane niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę. Mimo tej zasady, w 2025 roku określona grupa opiekunów otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jedynie część tej kwoty, czyli 400 złotych miesięcznie.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może ubiegać się o świadczenie 800 plus?

O świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 800 plus mogą ubiegać się biologiczni rodzice dziecka, czyli jego matka lub ojciec, a także opiekun faktyczny, który zainicjował w sądzie opiekuńczym procedurę przysposobienia, opiekun prawny dziecka, a nawet dyrektor domu pomocy społecznej. Kluczowym warunkiem, który musi zostać spełniony przez wnioskodawcę, jest wspólne zamieszkiwanie z dzieckiem i utrzymywanie go.

Świadczenie 400 zł – wyjątki od pełnej kwoty 800 plus

Nie wszyscy uprawnieni otrzymają pełne 800 złotych. W 2025 roku kwota ta jest dzielona na pół w przypadku rodzin, w których dzieci są objęte opieką naprzemienną orzeczoną przez sąd. W takiej sytuacji, świadczenie jest rozdzielane po równo i każdemu z rodziców przysługuje 400 złotych miesięcznie na dziecko. Aby każdy z rodziców otrzymał należną mu część, niezbędne jest złożenie osobnego wniosku do ZUS przez każdego z nich.

Terminy składania wniosków i ciągłość wypłat 800 plus

Aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat świadczenia 800 plus bez przerw pomiędzy kolejnymi okresami, należy złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do końca kwietnia roku, w którym rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w tym terminie jest jedynym gwarantem otrzymania wypłaty już w czerwcu. Osoby, które złożą wniosek po upływie tego terminu, nadal otrzymają przysługującą im pełną kwotę (800 zł lub 400 zł), jednak wypłata nastąpi w późniejszym terminie, z odpowiednim wyrównaniem.

REKLAMA

Konsekwencje opóźnionego wniosku o 800 plus

W przypadku złożenia dokumentów po 30 kwietnia należy liczyć się z opóźnieniami w realizacji wypłat. Co więcej, w zależności od daty złożenia, wnioskodawca może utracić prawo do świadczenia za niektóre miesiące, w których wniosek nie wpłynął na czas. Przykładowo, dla wniosków złożonych do 31 maja, ZUS dokona wypłaty do 31 lipca wraz z wyrównaniem obejmującym czerwiec. Natomiast złożenie wniosku do 30 czerwca skutkuje wypłatą do 31 sierpnia, także z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 lipca, świadczenie zostanie wypłacone do 30 września, ale z wyrównaniem tylko od lipca. Wreszcie, dla wniosków złożonych do 31 sierpnia, wypłata nastąpi do 31 października z wyrównaniem wyłącznie od sierpnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy świadczenie 800 plus nie przysługuje?

Istnieją również sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje nawet na dziecko poniżej 18 roku życia. Dotyczy to między innymi przypadków, gdy dziecko zawarło związek małżeński lub zostało umieszczone w placówce zapewniającej mu całodobowe, bezpłatne utrzymanie, jak na przykład młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, areszt śledczy czy szkoła wojskowa. Ponadto, świadczenie nie jest wypłacane, jeśli pełnoletnie dziecko samodzielnie pobiera świadczenie wychowawcze na własne dziecko, ani też w sytuacji, gdy podobne wsparcie finansowe jest już otrzymywane z zagranicy, chyba że pochodzi ono z państw Unii Europejskiej, EFTA lub Wielkiej Brytanii.

Powiązane
800 plus dla seniora: Propozycja rekompensaty za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy i kiedy to nowe świadczenie zostanie wprowadzone?
800 plus dla seniora: Propozycja rekompensaty za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy i kiedy to nowe świadczenie zostanie wprowadzone?
Wyższa emerytura dla pracujących przed 1999 rokiem. Sprawdź warunki uzyskania wyższego świadczenia z ZUS
Wyższa emerytura dla pracujących przed 1999 rokiem. Sprawdź warunki uzyskania wyższego świadczenia z ZUS
ZUS wypłaca 654,48 zł miesięcznie. O tym świadczeniu niewiele osób wie. Jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych. Dochód i wiek też nie mają znaczenia
ZUS wypłaca 654,48 zł miesięcznie. O tym świadczeniu niewiele osób wie. Jest wolne od podatku dochodowego oraz potrąceń komorniczych. Dochód i wiek też nie mają znaczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowacka: Edukacja obywatelska to sukces polskiej szkoły. MEN chce wprowadzić rzecznika praw ucznia
14 lis 2025

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła podczas Okrągłego Stołu Uczniowskiego we Wrocławiu, że edukacja obywatelska stała się jednym z największych osiągnięć polskiej szkoły. MEN zapowiada także powołanie rzecznika praw uczniowskich na poziomie krajowym i wojewódzkim.
Nowe 800 plus dla seniora: Propozycja rekompensaty za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy i kiedy świadczenie zostanie wprowadzone?
14 lis 2025

Złożono petycję do Kancelarii Prezydenta, postulując o przywrócenie 800 plus dla seniora. Świadczenie to miałoby być formą rekompensaty dla starszego pokolenia za wychowanie dzieci bez znaczącego wsparcia państwa. Autorzy petycji podkreślają, że seniorzy, którzy wychowali obecnych podatników, czują się pomijani, widząc, jak państwo koncentruje wsparcie na młodszych, zapominając o ich wkładzie. Oto szczegóły.

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01‑U, 02‑P, 03‑L, 04‑O, 05‑R, 06‑E, 07‑S, 08‑T, 09‑M, 10‑N, 11‑I lub 12‑C?
14 lis 2025

W orzeczeniach o niepełnosprawności pojawiają się oznaczenia od 01‑U do 12‑C. To kody przyczyn niepełnosprawności, które mówią, z jakiego powodu dana osoba ma ograniczenia w funkcjonowaniu. System oznaczeń jest zapisany w rozporządzeniu Ministra Prac. W oficjalnym wykazie znajdziemy m.in. symbol 01‑U (upośledzenie umysłowe), 02‑P (choroby psychiczne) czy 05‑R (upośledzenie narządu ruchu). Warto wiedzieć, co oznaczają poszczególne symbole i jakie ulgi oraz świadczenia mogą z nich wynikać.
Czy 1 sierpnia stanie się dniem wolnym od pracy? Sejmowa komisja zabiera głos
14 lis 2025

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Choć od jego wybuchu minęło już ponad osiem dekad, pamięć o walczących i ofiarach nadal żyje, a coroczne obchody 1 sierpnia mają szczególny i uroczysty charakter. Teraz pojawiła się szansa, by ta data została uznana za dzień ustawowo wolny od pracy. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała w tej sprawie oficjalny dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Wbrew krążącym informacjom, nie da się ich uchronić przed komornikiem
14 lis 2025

Czy komornik zajmie świadczenie przedświąteczne należne pracownikowi? Wiele osób uważa, że to zależy od tego, z jakiego źródła jest finansowana jego wypłata. To jednak nie jest prawda. Na co więc trzeba zwrócić uwagę?
KRUS do zmiany? Kryzys demograficzny na wsi pogłębia problemy systemu emerytalnego rolników
14 lis 2025

Depopulacja wsi, starzenie się mieszkańców i malejąca liczba płatników składek prowadzą do coraz większej presji na budżet państwa oraz konieczności pilnej modernizacji systemu KRUS, który – jak podkreślają eksperci – nie odpowiada już realiom współczesnego rolnictwa.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
14 lis 2025

Coraz więcej decyzji o niepełnosprawności zapada dziś bez konieczności stawiania się przed komisją. To rozwiązanie, które oszczędza czas, stres i pieniądze, zarówno wnioskodawcom, jak i samym zespołom orzekającym. Jak wygląda taka procedura od początku do końca? Co dokładnie dzieje się po złożeniu dokumentów? Oto szczegółowy opis całego procesu.
Zaległe płatności? Z końcem roku mija ważny termin. Nie pozwól, aby Twoje roszczenia się przedawniły
14 lis 2025

Instytucja przedawnienia ma co do zasady zapewniać stabilność i pewność w obrocie gospodarczym. Polega ona na tym, że po upływie określonego czasu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Brak aktywności wierzyciela przez określony czas prowadzi do nieodwracalnej utraty możliwości skutecznego dochodzenia świadczenia przed sądem, co ma doniosłe skutki praktyczne, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego i konieczności zarządzania portfelem wierzytelności.

REKLAMA

Sejm uchwalił zmiany w Prawie drogowym. Za szybką jazdę będzie grozić więzienie. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
14 lis 2025

Zmienia się prawo dla kierowców. Za ekstremalne przekroczenia prędkości grozić będzie nie tylko gigantyczny mandat, ale też konfiskata auta, dożywotni zakaz prowadzenia, a w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach nawet od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sejm przyjął ustawę, która uderza w najbardziej brawurowych kierowców. Sprawdzamy, kogo obejmą nowe przepisy i kiedy zaczną obowiązywać.
Odroczenie KSeF? Nowa interpelacja jest już w Sejmie
14 lis 2025

Planowane obowiązkowe uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wywołuje coraz większe napięcia w środowisku przedsiębiorców. Firmy z sektora MŚP alarmują, że system w obecnym kształcie może zagrozić stabilności ich działalności, a eksperci wskazują na liczne braki techniczne i prawne. W obliczu rosnącej presji poseł Bartłomiej Pejo złożył interpelację, domagając się wstrzymania obowiązkowego wdrożenia KSeF i wyjaśnienia ryzyk przez Ministerstwo Finansów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA