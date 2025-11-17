REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Trzynasta emerytura w 2026 roku - ile wyniesie? Oto porównanie kwot brutto i netto - wariant rządowy kontra prezydencki. Ile pieniędzy trafi na konta emerytów?

Trzynasta emerytura w 2026 roku - ile wyniesie? Oto porównanie kwot brutto i netto - wariant rządowy kontra prezydencki. Ile pieniędzy trafi na konta emerytów?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 listopada 2025, 14:25
[Data aktualizacji 18 listopada 2025, 08:34]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
trzynasta emerytura, emerytura, emerytury, gotówka, emeryt, pieniądze, senior
Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 roku? Oto porównanie kwot brutto i netto - wariant rządowy kontra prezydencki. Ile pieniędzy trafi na konta emerytów?
PawelKacperek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kwota trzynastej emerytury jest powiązana z wysokością minimalnej emerytury. Choć do następnej wypłaty pozostało jeszcze kilka miesięcy, już pojawiły się prognozy co do jej przyszłej kwoty. Ciekawostką jest fakt, że na stole są dwa bardzo różne scenariusze wyliczenia tej kwoty: jeden zaproponowany przez rząd, a drugi przez prezydenta. Oto szczegóły.

rozwiń >

Trzynasta emerytura - wprowadzenie i charakter świadczenia

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, powszechnie znane jako trzynasta emerytura, zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2020 roku. Początkowo wprowadzono je jako tymczasowe wsparcie, ale od 2021 roku świadczenie to ma charakter stały i zostało na stałe włączone do systemu świadczeń. Podstawę prawną stanowi obecnie znowelizowana ustawa.

REKLAMA

REKLAMA

Uprawnieni do trzynastej emerytury w 2026 roku

Znowelizowana ustawa gwarantuje coroczną wypłatę wszystkim osobom uprawnionym do długoterminowych świadczeń emerytalno-rentowych z różnych systemów, w tym ZUS, KRUS oraz służb mundurowych. Obejmuje to szeroki katalog świadczeń, takich jak: emerytury (zwykłe, rolnicze, wojskowe, policyjne, pomostowe, kapitałowe), renty (z tytułu niezdolności do pracy, rodzinne, szkoleniowe, socjalne, inwalidzkie wojskowe i policyjne, strukturalne), świadczenia i zasiłki przedemerytalne, świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Zasady ustalania wysokości trzynastej emerytury

W 2026 roku wysokość trzynastej emerytury, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie ściśle związana z kwotą najniższej emerytury, która będzie obowiązywać od 1 marca 2026 roku. Ta kwota zostanie ustalona na podstawie wskaźnika waloryzacji, na którego wysokość wpłyną dwa kluczowe komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS): pierwszy dotyczący średniorocznego wskaźnika inflacji za 2025 rok (ogłaszany do końca stycznia 2026 roku) oraz drugi, informujący o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku w porównaniu z 2024 rokiem (ogłaszany najpóźniej do 10 lutego 2026 roku). Dopiero po tych publikacjach znany będzie ostateczny wskaźnik waloryzacji, który przesądzi o wysokości przyszłorocznych podwyżek i tym samym o kwocie trzynastej emerytury.

Prognozy wysokości trzynastej emerytury na 2026 rok: dwa warianty

W odniesieniu do prognozowanej wysokości świadczenia na 2026 rok, w grę wchodzą obecnie dwa odmienne scenariusze.

REKLAMA

  • Propozycja rządowa. Wariant rządowy, przyjęty przez Radę Ministrów, proponuje zwiększenie wskaźnika waloryzacji o 20 proc. realnego przyrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2025 roku. Jeśli ta propozycja zostanie zatwierdzona w rozporządzeniu, zakłada się, że podwyżka świadczeń wyniesie co najmniej 4,9 proc., co przełoży się na wzrost trzynastej emerytury do 1970,98 zł brutto.
  • Projekt prezydencki. Z kolei wariant prezydencki, złożony w Sejmie 4 listopada przez prezydenta Karola Nawrockiego, przewiduje wprowadzenie mechanizmu minimalnego podwyższenia świadczeń o kwotę 150 zł, waloryzowaną corocznie od 1 marca. Oznacza to, że jeśli waloryzacja ustawowa okaże się niższa niż 150 zł, podwyżka zostanie uzupełniona do tej minimalnej kwoty. W praktyce, biorąc pod uwagę prognozowaną waloryzację w wariancie rządowym, zastosowanie mechanizmu minimalnej podwyżki spowodowałoby, że minimalna emerytura, a tym samym trzynasta emerytura, wzrosłaby do około 2030 zł brutto w 2026 roku, zakładając przyjęcie projektu prezydenckiego.

Potrącenia z trzynastej emerytury

Mimo że trzynasta emerytura jest dodatkowym świadczeniem, podlega ona standardowym potrąceniom właściwym dla emerytur i rent. Oznacza to, że od kwoty brutto pobierana jest składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 12 proc. dla osób, których dochody roczne przekraczają kwotę wolną od podatku, ustaloną na 30 000 zł. Seniorzy, których roczne dochody mieszczą się w kwocie wolnej, otrzymają świadczenie w kwocie netto zbliżonej do brutto, ponieważ zaliczka na podatek nie będzie pobierana.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Orientacyjne kwoty netto trzynastej emerytury w 2026 roku dla obu wariantów

Orientacyjne obliczenia kwoty netto trzynastej emerytury w 2026 roku uwzględniają dwa główne potrącenia: składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. oraz, w przypadku osób przekraczających roczną kwotę wolną od podatku (30 000 zł), zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 12 proc.

  • W wariancie rządowym, przy prognozowanej kwocie brutto 1970,98 zł, składka zdrowotna wyniesie 177,39 zł. Dla seniorów, którzy nie przekraczają progu dochodowego i są zwolnieni z podatku, kwota netto wyniesie 1793,59 zł. Natomiast osoby objęte 12-procentową zaliczką na podatek (dodatkowe potrącenie 236,52 zł) otrzymają netto 1557,07 zł.
  • W wariancie prezydenckim, bazującym na prognozie 2030,00 zł brutto, składka zdrowotna wyniesie 182,70 zł. W przypadku emerytów zwolnionych z podatku, świadczenie netto sięgnie 1847,30 zł. Jeśli natomiast potrącana jest zaliczka na podatek (243,60 zł), kwota netto wyniesie 1603,70 zł.

Porównując te dwa scenariusze, wariant prezydencki jest wyższy o 53,71 zł netto dla osób zwolnionych z podatku oraz o 46,63 zł netto dla osób opodatkowanych, w porównaniu do propozycji rządowej.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury? Oto wyjątki

Istnieją jednak sytuacje, w których świadczenie to nie przysługuje: są to osoby, które w dniu wypłaty utraciły prawo do świadczenia podstawowego (np. zostało ono zawieszone lub wygasło wskutek decyzji administracyjnej), osoby zmarłe przed nabyciem prawa do wypłaty (świadczenie nie jest dziedziczone) oraz osoby mieszkające za granicą, które nie są objęte polskim systemem ubezpieczeń społecznych.

Termin wypłaty trzynastej emerytury w 2026 roku

Wypłata "trzynastki" nastąpi automatycznie w kwietniu, wraz ze standardowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym, w ustalonym dla danego seniora terminie (np. 5., 10., 15. dnia miesiąca), bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków.

Powiązane
Wielka niespodzianka dla seniorów od prezydenta Nawrockiego. Podwyżki emerytur coraz bliżej
Wielka niespodzianka dla seniorów od prezydenta Nawrockiego. Podwyżki emerytur coraz bliżej
Zakup samochodu elektrycznego z dofinansowaniem. Jak otrzymać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?
Zakup samochodu elektrycznego z dofinansowaniem. Jak otrzymać nawet 40 000 zł dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego w 2025 roku?
800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy to nowe świadczenie wejdzie w życie?
800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci także dla osób 50+. Czy to nowe świadczenie wejdzie w życie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dlaczego ta data w kalendarzu jest dla kierowców ważniejsza niż myślisz? Twój samochód będzie wdzięczny, jak o tym nie zapomnisz
18 lis 2025

Pewnego zimnego poranka, gdy szyby pokrywa szron, a oddech zamienia się w chmurę pary, siadasz za kierownicą. Przekręcasz kluczyk w stacyjce i z wstrzymanym oddechem słuchasz, jak silnik próbuje ożyć. Czasem odpala za pierwszym razem. Innym razem krztusi się, marudzi, a w najgorszym scenariuszu w ogóle nie daje znaku życia. Winisz wtedy akumulator. A co, jeśli powodem twoich kłopotów jest coś zupełnie innego? Co, jeśli klucz do tej zagadki tkwi w tym, co zalewasz do baku, a wszystko zmienia się w Polsce w dwóch datach: 1 i 16 listopada? To dni, w których na stacjach paliw po cichu dochodzi do zmiany, która decyduje o komforcie i bezawaryjności twojej podróży.
Wigilia Bożego Narodzenia po raz pierwszy dniem ustawowo wolnym od pracy
18 lis 2025

Od 2025 roku 24 grudnia staje się oficjalnym świętem i dniem ustawowo wolnym od pracy. To historyczna zmiana, dzięki której Polacy po raz pierwszy będą mogli spędzić Wigilię bez konieczności brania urlopu, a pracodawcy muszą liczyć się z wysokimi karami za łamanie nowych przepisów.
Zmiany w rachunkach za prąd. Podwyżka jakiej dotąd nie było. Tak pójdą w górę miesięczne wydatki za energię
18 lis 2025

Już jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Od przyszłego roku rachunki za prąd znowu pójdą w górę. Chodzi o nowe stawki tak zwanej opłaty mocowej, która jest jednym z głównych składników kosztów energii elektrycznej. To nie koniec. Wzrosnąć ma również kolejny komponent na rachunkach za prąd. Chodzi o opłata kogeneracyjną. Portfele Polaków czeka podwójne uderzenie.
Mental Health Summit 2025: pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Trwają zapisy
17 lis 2025

Mental Health Summit 2025 odbędzie się 28 listopada 2025 r. online. To pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Infor.pl objął wydarzenie patronatem medialnym. Trwają zapisy.

REKLAMA

Postępowania upadłościowe w Polsce się trwają za długo. Dlaczego czekamy i kto na tym traci? Jak zmienić przepisy?
17 lis 2025

Prawo upadłościowe przewiduje wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Norma ustawowa ma jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością. W praktyce sprawy często czekają na rozstrzygnięcie kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Rok 2024 przyniósł rekordowe ponad 20 tysięcy upadłości konsumenckich, co przy obecnej strukturze sądownictwa pogłębia problem przewlekłości i wymaga systemowego rozwiązania. Jakie zmiany prawa upadłościowego są potrzebne?
Świadczenie pielęgnacyjne a dodatek pielęgnacyjny – nie myl tych dwóch świadczeń! Jak się pomylisz, stracisz
18 lis 2025

Wiele osób korzystających z pomocy państwa w związku z niepełnosprawnością lub podeszłym wiekiem słyszało o świadczeniu pielęgnacyjnym oraz dodatku pielęgnacyjnym. Nazwy brzmią podobnie, ale są to dwa zupełnie różne świadczenia – przysługują innym osobom, wypłacane są z innych instytucji i na podstawie innych przepisów. Pomyłka może oznaczać nie tylko stratę czasu, ale także utratę pieniędzy, które faktycznie by się należały. Czym różni się świadczenie pielęgnacyjne od dodatku pielęgnacyjnego, komu przysługuje każde z nich, jak je uzyskać i na co zwrócić uwagę?
Pokolenie Z pracuje w kilku miejscach na raz. Pracodawcy tego nie lubią
17 lis 2025

Pokolenie Z pracuje w kilku miejscach na raz. Czy to dobrze? Pracodawcy tego nie lubią, ale jednoczesna praca u różnych zatrudniających przynosi młodym pracownikom korzyści. Dlaczego Zetki pracują wieloetatowo? Jak pogodzić racje pracowników i pracodawców?
Unieważnienie umowy kredytowej – jakie rozliczenie banku z konsumentem. Polskie sądy orzekają wbrew wykładni Sądu Najwyższego
17 lis 2025

Kolejne postanowienia Sądu Najwyższego – wydane po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 czerwca br. – wyraźnie wskazują: po unieważnieniu umowy „frankowej” strony powinny rozliczać się według teorii salda, a nie mnożyć roszczenia w dwóch kondykcjach. Mimo to część sądów powszechnych wciąż idzie pod prąd i „trzyma się” starej linii orzeczniczej - pisze Aneta Ciechowicz-Jaworska radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Aneta Ciechowicz-Jaworska Bartłomiej Ślażyński. Korzystają na tym głównie kancelarie, niekoniecznie kredytobiorcy – co zauważa Ministerstwo Sprawiedliwości.

REKLAMA

Nowy Unijny Kodeks Celny – harmonogram wdrożenia. Polskie firmy muszą przygotować się na duże zmiany
17 lis 2025

Największa od dekad transformacja unijnego systemu celnego wchodzi w decydującą fazę. Firmy logistyczne i handlowe mają już niewiele czasu na dostosowanie swoich procesów do wymogów centralizacji danych i pełnej cyfryzacji. Eksperci ostrzegają: bez odpowiednich przygotowań technologicznych i organizacyjnych, przedsiębiorcy mogą stracić konkurencyjność na rynku.
Opłaty drogowe w Niemczech 2025 dla ciężarówek od 3,5 tony. Kalkulacja opłat
17 lis 2025

Opłaty drogowe w Niemczech 2025 dla ciężarówek od 3,5 tony mogą wynosić miesięcznie nawet 10 tys. zł. Co przewoźnik może z tym zrobić? Kalkulacja opłat jest niezbędna.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA