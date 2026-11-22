Już w przyszłym miesiącu część seniorów zobaczy na swoich kontach dwa przelewy z ZUS, co wielu z nich żartobliwie nazywa swoistą "15. emeryturą". Choć nie jest to nowe rządowe świadczenie, w grudniu 2026 roku kalendarz wypłat ulegnie istotnym przesunięciom z powodu weekendów oraz świąteczno-noworocznej przerwy - w tym 1 stycznia 2027 roku, który wypada w piątek. Sprawdzamy, kto dokładnie dostanie styczniową emeryturę jeszcze przed Sylwestrem i jak zmieniają się pozostałe grudniowe terminy.

Grudniowe zmiany w kalendarzu wypłat emerytur z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który co miesiąc przekazuje emerytury w ustalone dni (1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca), w grudniu 2026 roku wprowadzi szereg modyfikacji do standardowego harmonogramu wypłat. Choć pierwszy termin, przypadający we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, pozostanie niezmieniony, aż pięć kolejnych dat ulegnie przyspieszeniu ze względu na weekendy, święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Terminy wypłat emerytur są ustalane indywidualnie dla każdego seniora w momencie nabycia prawa do świadczenia, z uwzględnieniem liczby osób objętych danym terminem oraz tempa wpływu składek. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli dzień wypłaty wypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy, ZUS musi zrealizować przelew najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

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Wcześniejsze przelewy emerytur przed świętami

W grudniu 2026 roku aż cztery grudniowe terminy ulegną przyspieszeniu:

5 grudnia (sobota) oraz 6 grudnia (niedziela) – seniorzy z tymi terminami otrzymają swoje świadczenia najpóźniej w piątek, 4 grudnia 2026 roku;

10 grudnia (czwartek) oraz 15 grudnia (wtorek) – te wypłaty odbędą się zgodnie ze standardowym harmonogramem;

20 grudnia (niedziela) – przelewy oraz przekazy pocztowe trafią do uprawnionych wcześniej, najpóźniej w piątek, 18 grudnia 2026 roku;

25 grudnia (piątek, Pierwszy Dzień Świąt) – ponieważ zarówno 25 grudnia, jak i 24 grudnia (czwartek, Wigilia) są dniami ustawowo wolnymi od pracy, seniorzy z ostatnim terminem w miesiącu otrzymają pieniądze na świąteczne wydatki najpóźniej w środę, 23 grudnia 2026 roku (a w przypadku części przelewów bankowych nawet we wtorek, 22 grudnia).

Nietypowa "15. emerytura" na koniec roku

Najbardziej nietypowa sytuacja dotyczy osób, których standardowy termin wypłaty przypada na 1. dzień miesiąca – czyli w tym przypadku 1 stycznia 2027 roku. Ponieważ Nowy Rok wypada w piątek i jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ZUS wypłaci styczniowe świadczenie z góry, realizując przelew najpóźniej w czwartek, 31 grudnia 2026 roku. To właśnie to przesunięcie sprawi, że ta grupa seniorów otrzyma w grudniu 2026 roku dwa świadczenia z ZUS: pierwsze 1 grudnia (za grudzień), a drugie 31 grudnia (za styczeń 2027 roku).

"15. emerytura" to tylko przesunięcie, a nie dodatkowe świadczenie

W rezultacie dla kilkuset tysięcy osób, które w ciągu roku otrzymały dwanaście comiesięcznych emerytur oraz „trzynastkę” (w kwietniu) i „czternastkę” (we wrześniu), rok kalendarzowy 2026 zamknie się piętnastoma przelewami z ZUS. Zakład wyraźnie podkreśla, że nie jest to żadna nowa, rządowa „piętnasta emerytura” ani specjalny dodatek świąteczny, lecz wyłącznie efekt kalendarza. Oznacza to, że seniorzy, którzy dostaną pieniądze 31 grudnia 2026 roku, nie otrzymają już kolejnego przelewu na początku stycznia 2027 roku – na następną wypłatę poczekają do początku lutego. Choć przesunięcia nie zmieniają łącznej kwoty świadczeń w skali roku, otrzymanie dwóch przelewów w kosztownym okresie świąteczno-noworocznym dla wielu osób stanowi duże ułatwienie w zarządzaniu domowym budżetem.