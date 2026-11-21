Aby uzyskać prawo do emerytury w Polsce, nie trzeba mieć kilkudziesięciu lat stażu pracy — wystarczy osiągnąć wiek emerytalny i odprowadzić choćby jedną składkę. ZUS ma obowiązek wypłacić świadczenie nawet osobom, które przepracowały zaledwie jeden dzień, co w 2026 roku skutkuje przyznawaniem tak zwanych mikroemerytur. Sprawdziliśmy, ile dokładnie wynosi takie świadczenie i jak wylicza je system.

Ekstremalne dysproporcje w polskim systemie emerytalnym

Polski system emerytalny charakteryzuje się skrajnymi dysproporcjami w wysokości wypłacanych świadczeń, rozciągającymi się od fortun po symboliczne grosze. Na jednym biegunie znajdują się rekordziści, tacy jak 86-letni senior z województwa śląskiego (z oddziału ZUS w Zabrzu), którego miesięczna emerytura po marcowej waloryzacji w 2026 roku osiągnęła rekordowe 54 072,15 zł brutto. Na drugim krańcu znajduje się stale rosnąca grupa seniorów pobierających tzw. mikroemerytury. Są to świadczenia niższe od ustawowego minimum, wynoszące w skrajnych przypadkach zaledwie kilka groszy.

REKLAMA

REKLAMA

Przyczyny powstawania mikroemerytur i wstrząsające przykłady

Wysokość świadczenia jest ściśle zależna od sumy zgromadzonych składek oraz prognozowanej długości życia emeryta. Chociaż warunkiem otrzymania pełnej emerytury minimalnej – która od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto (czyli 1800,43 zł netto) – jest spełnienie wymogu stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), polskie przepisy nakazują wypłatę świadczenia nawet po odprowadzeniu jednej składki. Skala tego zjawiska jest szczególnie widoczna w skrajnych przypadkach odnotowywanych w rejestrach ZUS:

Emerytka z Legnicy, która przepracowała tylko jeden dzień, otrzymuje kilkadziesiąt groszy miesięcznie.

Seniorka ze Szczecina, również po jednym dniu pracy, pobiera zaledwie 3 grosze miesięcznie.

Najniższe świadczenie w kraju, wynoszące 2 grosze brutto, ZUS wypłaca m.in. 60-latce z Biłgoraja oraz seniorce z Dolnego Śląska, które udokumentowały zaledwie jeden dzień składkowy.

Nawet dłuższy, sześciomiesięczny staż na umowie zlecenie w przypadku emerytki z Wałbrzycha przełożył się na świadczenie rzędu kilkunastu groszy.

Co więcej, jak zwracają uwagę eksperci oraz sam ZUS w debatach toczących się jesienią 2026 roku, obsługa administracyjna takich wypłat (szczególnie doręczanych przekazem pocztowym, co kosztuje ponad 20 zł miesięcznie) wielokrotnie przewyższa wartość samego świadczenia. ZUS postuluje dlatego zmianę przepisów, by najniższe emerytury wypłacać raz na kwartał lub raz w roku.

Szybka dynamika narastania problemu skrajnie niskich emerytur

Problem świadczeń poniżej progu minimalnego narasta w Polsce w lawinowym tempie. Najnowsze dane ZUS z 2026 roku pokazują skalę tego wzrostu na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat:

REKLAMA

2011 rok: 23,9 tys. osób z emeryturą poniżej minimum,

Marzec 2025 roku: 437,9 tys. osób,

Marzec 2026 roku: już 462,8 tys. osób (wzrost o 5,7 proc. rok do roku).

W tej grupie ponad 30,1 tys. seniorów otrzymuje emeryturę nieprzekraczającą 500 zł brutto, a blisko 8,8 tys. osób dostaje z ZUS mniej niż 100 zł miesięcznie. Według prognoz ekspertów, jeśli system nie ulegnie zmianie, w ciągu kilkunastu lat liczba osób z emeryturą poniżej minimum zbliży się do miliona.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile wynosi emerytura z ZUS po jednym dniu pracy? – podsumowanie

Wysokość standardowej emerytury z ZUS po zaledwie jednym dniu pracy w 2026 roku ma charakter wyłącznie symboliczny i wynosi od 2 groszy do kilku złotych brutto miesięcznie. Wynika to bezpośrednio ze wzoru emerytalnego, w którym zwaloryzowany kapitał z jednego dnia pracy dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach (według aktualnych tablic GUS). Tak krótki staż nie daje prawa do podwyższenia wypłaty do kwoty najniższej emerytury (1978,49 zł brutto), choć seniorzy ci zachowują prawo do pełnej 13. i 14. emerytury. Jedynym wyjątkiem pozwalającym na wyrównanie świadczenia do poziomu minimum bez wymaganego stażu pracy jest Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające (Mama 4 Plus) – przysługuje ono osobom w wieku emerytalnym, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mają środków na utrzymanie (w 2026 roku jego maksymalna wysokość również wynosi 1978,49 zł brutto).

FAQ