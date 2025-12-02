REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszyły w grudniu

Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszyły w grudniu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 grudnia 2025, 20:12
Maja Retman
Maja Retman
Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszą w grudniu
Można dostać 4 tysiące złotych na miesiąc bez progu dochodowego. Sprawdź czy te pieniądze ci się należą. Wypłaty ruszą w grudniu
shutterstock_
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Były rozmowy, były apele… po latach oczekiwań wreszcie pojawiło się świadczenie, które nie tylko zasila domowy budżet, lecz przede wszystkim daje dorosłym osobom z niepełnosprawnościami poczucie sprawczości i realnego wsparcia. To ponad 4 tysiące złotych, co miesiąc. Najnowsza tura wypłat ruszy w grudniu.

rozwiń >

Na świadczenie wspierające mogą liczyć dorośli z niepełnosprawnościami, którzy wymagają stałej pomocy w codziennych czynnościach. To pierwszy od dawna program finansowego wsparcia, który nie uzależnia wypłat od sytuacji materialnej, oszczędności czy dochodów. Liczy się wyłącznie faktyczne zapotrzebowanie na pomoc. Wysokość świadczenia może sięgać nawet 4133 złotych miesięcznie. Kolejne wypłaty ruszą 2 grudnia.

REKLAMA

REKLAMA

Bez progów dochodowych, bez zbędnej biurokracji

Świadczenie wspierające skierowane jest do pełnoletnich osób, które posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności i potrzebują stałej lub długotrwałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Chodzi o czynności podstawowe – takie, które dla jednych są proste i rutynowe, a dla innych znacząco utrudnione lub wręcz niemożliwe do wykonania bez wsparcia.

Program jest elastyczny i opiera się na indywidualnej ocenie potrzeb. To oznacza, że zamiast sztywnych tabel, liczy się realna sytuacja danej osoby. Dopiero na tej podstawie przyznawana jest wysokość świadczenia.

Zobacz również:

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2025 roku? Szczegółowe kwoty

Wysokość wsparcia wyliczana jest na podstawie aktualnej kwoty renty socjalnej. Po waloryzacji marcowej w 2025 roku wynosi ona 1878,91 zł. Na jej bazie określa się wysokość świadczenia, zależną od liczby punktów przyznanych podczas oceny potrzeby wsparcia. Stawki przedstawiają się następująco:

REKLAMA

  • 751,56 zł – przy wyniku 70–74 punktów,
  • 1127,35 zł – przy 75–79 punktach,
  • 1503,13 zł – przy 80–84 punktach,
  • 2254,69 zł – przy 85–89 punktach,
  • 3382,04 zł – przy 90–94 punktach,
  • 4133,60 zł – przy najwyższym przedziale 95–100 punktów.

To już nie symboliczna kwota. To pieniądze, które pozwalają planować codzienność, a nie jedynie ją doraźnie łatać.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Procedura przyznania świadczenia

Proces uzyskania świadczenia składa się z dwóch metodicznie uporządkowanych kroków. Najpierw należy zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), który przeprowadza ocenę potrzeby wsparcia i przyznaje punkty od 70 do 100.

Dopiero mając decyzję WZON, można złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie świadczenia wspierającego. Wniosek można przekazać elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS lub złożyć go w formie papierowej w placówce ZUS. Dla wielu osób z ograniczoną mobilnością możliwość złożenia wniosku online to duże ułatwienie.

Zobacz również:

Kto może się ubiegać o świadczenie? Warunki uczestnictwa w programie

Program obejmuje osoby, które ukończyły 18 lat, uzyskały wymaganą liczbę punktów w ocenie potrzeby wsparcia, są obywatelami Polski lub państw członkowskich UE/EFTA, a jeśli pochodzą spoza tych obszarów – przebywają w Polsce legalnie i mają dostęp do rynku pracy. Warunkiem jest również zamieszkanie na terytorium Polski w momencie ubiegania się o świadczenie.

Świadczenia wspierające. Terminy wypłat

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc przez ZUS, który przewidział dziesięć terminów przekazywania środków: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

Data przydzielana jest automatycznie przy pierwszej wypłacie i pozostaje stała do końca pobierania świadczenia. Jeśli któryś z terminów przypada na dzień wolny od pracy, środki trafiają do świadczeniobiorcy wcześniej, zazwyczaj w ostatnim dniu roboczym przed świętem.

Pieniądze są wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez osobę pobierającą świadczenie. Dla wielu jest to rozwiązanie niezwykle wygodne, zwłaszcza gdy poruszanie się lub obsługa codziennych spraw wymaga wsparcia innych.

Eksperci oceniają: krok naprzód, ale wciąż dużo do zrobienia

Świadczenie wspierające jest oceniane jako ważny i potrzebny element systemu wsparcia. Eksperci jednak podkreślają, że choć sam program jest korzystny, to proces orzekania o niepełnosprawności wciąż wymaga gruntownego uproszczenia. Wiele osób nadal mierzy się z długim oczekiwaniem i niejednoznacznością procedur.

Specjaliści zwracają uwagę na konieczność lepszej koordynacji różnych form pomocy, aby system działał spójnie i odpowiadał na szerokie potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Codzienność, którą trzeba wspierać

Dla wielu rodzin te środki to nie luksus, lecz codzienna konieczność. Pieniądze przeznaczane są na rehabilitację, zakup leków, sprzęt medyczny, przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością czy zatrudnienie asystenta. Dla samych beneficjentów to często pierwszy krok do większej samodzielności i aktywności społecznej.

Zobacz również:

Waloryzacja – tarcza przed inflacją

Świadczenie wspierające będzie corocznie waloryzowane, co ma zabezpieczyć je przed realnym spadkiem wartości w związku z rosnącymi kosztami życia.

Najważniejsze jednak jest jedno: nie warto zwlekać. Procedura zaczyna się w WZON, a kończy w ZUS, a każdy dzień opóźnienia to dzień bez wsparcia, które może odmienić codzienność.

Powiązane
Co miesiąc można dostać 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS i to bez względu na dochody. Wielu Polaków nie ma pojęcia o tym dodatku. Jak to załatwić?
Co miesiąc można dostać 300 złotych dopłaty do prądu od ZUS i to bez względu na dochody. Wielu Polaków nie ma pojęcia o tym dodatku. Jak to załatwić?
Polacy nie wiedzą, że jest zmiana na liście refundacji z NFZ i wydają na to fortunę w prywatnych gabinetach
Polacy nie wiedzą, że jest zmiana na liście refundacji z NFZ i wydają na to fortunę w prywatnych gabinetach
Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
Skarbówka tego wam nie daruje. Pojawił się nowy, ważny limit. Tym razem fiskus nie odpuści
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSeF 2.0 sprawdzi tylko techniczną poprawność faktury. Merytoryczna weryfikacja faktur kosztowych obowiązkiem podatnika i księgowego
02 gru 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to rewolucja – uporządkowany format, centralizacja danych i automatyzacja obiegu dokumentów bez wątpienia usprawniają pracę. Jednak jedna rzecz pozostaje niezmienna – odpowiedzialność za prawidłowość faktur i ich wpływ na rozliczenia podatkowe. Dlatego należy mieć na uwadze, że KSeF nie zwalnia z czujności w zakresie weryfikacji zdarzeń gospodarczych udokumentowanych za jego pośrednictwem.
Karpiowe 2025. Sprawdź, gdzie urzędnicy dostaną nawet 1450 zł!
02 gru 2025

Pracownicy samorządowi w Polsce mogą liczyć na bardzo zróżnicowane świadczenia świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W 2025 roku kwoty „karpiowego” wahają się od zaledwie 90 zł do nawet 1450 zł. Najwyższe dopłaty wypłaci Poznań, ale w kilku dużych miastach – w tym w Krakowie i Lublinie – świątecznych dodatków dla urzędników nie będzie wcale.
Ustawa łańcuchowa zawetowana przez Prezydenta Nawrockiego. Dlaczego?
02 gru 2025

Ustawa łańcuchowa wprowadzająca zakaz trzymania psów na uwięzi została zawetowana przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Dlaczego? Ma zaproponować własny projekt ustawy.
100 tys. zł bez podatku, a potem tylko 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI - na wzór szwedzkich ISK
02 gru 2025

Jest już projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI), które mają całkowicie odmienić sposób oszczędzania i inwestowania w Polsce. Nowe rozwiązanie - przyjęte już przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - ma nie tylko zachęcić obywateli do odkładania pieniędzy w bardziej efektywny sposób niż lokaty czy depozyty bankowe, ale także skierować miliardy złotych na rozwój przedsiębiorstw i innowacji. Jeśli projekt wejdzie w życie, Polacy zyskają dostęp do korzystnych ulg podatkowych i elastycznego narzędzia finansowego, które może wzmocnić zarówno ich portfele, jak i całą gospodarkę.

REKLAMA

500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Jest już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
02 gru 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Przepisy o wydawaniu kart do tachografów będą uproszczone. Trwają prace. Zmiany wejdą w życie w 2026 r.
02 gru 2025

Przepisy o wydawaniu kart do tachografów będą uproszczone. Trwają prace nad projektem ustawy o tachografach, który ma uprościć przepisy trybu wydawania, przedłużania lub wymiany kart do tachografów. Zmiany wejdą w życie w 2026 r.
Zniżki dla seniorów. Jak można zaoszczędzić na świątecznych zakupach?
02 gru 2025

Czas przedświątecznych zakupów nie zawsze jest powodem do radości u wielu osób starszych. Gdzie szukać oszczędności? Czy Karta Dużej Rodziny przyda się seniorowi? O jakich jeszcze dokumentach warto pamiętać? Prezentujemy kilka przydatnych przykładów.
Osoba kierownicza, czy kierownix? Neutralność płciowa nazw stanowisk pracowniczych - nowy obowiązek pracodawców od 24 grudnia 2025 r.
02 gru 2025

W dniu 24 grudnia 2025 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy. Jedną z istotnych zmian jest nałożenie na pracodawców obowiązku, by ogłoszenia o naborze na stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący. Czy to oznacza, że także w codziennej działalności w zakładach pracy (poza procesem rekrutacji) nazwy stanowisk nie powinny wskazywać na konkretną płeć?

REKLAMA

Zmiany w CEIDG od 2026 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Stopniowo zmiany wejdą w życie w 2026, 2027 i 2028 r.
02 gru 2025

Idą duże zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie digitalizacja i prostsza obsługa dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Zmiany będą wprowadzane stopniowo w 2026, 2027 i 2028 r. Czego dotyczą?
Cyfrowa legitymacja nauczyciela w mObywatelu – jak dodać dokument i korzystać z ulg?
02 gru 2025

Ponad pół miliona nauczycieli w Polsce może już korzystać z cyfrowej legitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Od 30 listopada 2025 r. dokument ten stał się równoważny legitymacji fizycznej i pozwala m.in. na korzystanie z ulg komunikacyjnych, zniżek w instytucjach kultury oraz ofert prywatnych. Sprawdź, jak łatwo dodać legitymację do aplikacji i jakie korzyści daje nauczycielom.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA