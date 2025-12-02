REKLAMA

Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie

Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie

02 grudnia 2025, 07:28
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
ferie zimowe, ferie zimowe 2026, senior, świadczenie, dofinansowanie, PFRON
Nawet 3500 zł na ferie zimowe dla seniorów w 2026 r. Można już składać wnioski o świadczenie
Ferie zimowe w 2026 r. zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi – wzmożona aktywność turystyczna. Na zimowy wypoczynek – z dofinansowaniem od byłego pracodawcy lub ze środków PFRON, mogą liczyć również seniorzy. Jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać świadczenie i o jakich kwotach mowa?

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. od byłego pracodawcy – komu przysługuje świadczenie?

Emeryci i renciści, będący byłymi pracownikami pracodawców, którzy są zobowiązani do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz), z którego finansowana jest działalność pracodawców polegająca m.in. na wspieraniu różnych form wypoczynku pracowników, ich działalność kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej – mogą liczyć na dofinansowanie zimowego wypoczynku w postaci świadczenia urlopowego „wczasy pod gruszą” (które – na takich samych zasadach jak w okresie letnim – może być również pobierane w okresie zimowym), o ile zostało ono przewidziane w ustalonym przez danego pracodawcę regulaminie ZFŚS. W praktyce, świadczenie takie zazwyczaj znajduje się w regulaminach ZFŚS pracodawców zobowiązanych do utworzenia Funduszu. 

Do utworzenia ZFŚS, zobowiązani są pracodawcy:

  1. zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  2. zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników  w przeliczeniu na pełne etaty, ale wyłącznie, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa działająca u danego pracodawcy oraz
  3. prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych (np. szkoły, straż miejska, straż pożarna, policja, domy pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie czy urzędy państwowe) i samorządowych zakładów budżetowych (np. miejskie zakłady aktywności zawodowej czy zarządy cmentarzy komunalnych) – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. 

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń z Funduszu są nie tyko obecni pracownicy danego pracodawcy i ich rodziny, ale również emeryci i renciści – tj. byli pracownicy i ich rodziny

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – o tym komu i w jakiej wysokości może zostać przyznane świadczenie socjalne – powinno przy tym decydować kryterium socjalne, tj. sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Na wyższe świadczenia z ZFŚS mogą zatem liczyć najgorzej zarabiający pracownicy lub osoby, których rodzina znajduje się w najtrudniejszej sytuacji materialnej lub życiowej, a na najniższe świadczenia – najlepiej zarabiający, których rodziny nie borykają się z problemami natury materialnej lub np. zdrowotnej (z zależności od zasad ustalonych przez pracodawcę w regulaminie ZFŚS). 

W praktyce, w regulaminach ZFŚS, najczęściej – wysokość świadczeń z Funduszu, uzależniana jest od przypisania danej osoby do określonych „widełek” wysokości dochodu na osobę w rodzinie, za poprzedni rok kalendarzowy, a prawo do korzystania z Funduszu – uzależniane jest od przedstawienia pracodawcy (lub odpowiednio – byłemu pracodawcy) np. zaświadczeń (zarabiających członków rodziny) z urzędu skarbowego, potwierdzających wysokość tego dochodu. 

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. od byłego pracodawcy – ile środków, pracodawcy powinni przeznaczać na utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)? 

W przypadku pracodawców, którzy są zobowiązani do utworzenia ZFŚS – ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – nie narzuca wysokości poszczególnych świadczeń z Funduszu (te bowiem pracodawca powinien ustalić w regulaminie ZFŚS). Określa jednak, w jakiej wysokości, pracodawca powinien utworzyć Fundusz na dany rok – ustalając wysokość tzw. corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych

Coroczny odpis podstawowy stanowi równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy Funduszu. Na jednego zatrudnionegowysokość odpisu podstawowego wynosi:

  • 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – wysokość tego odpisu opiewać będzie zatem na kwotę 2 723,40 zł (tj. 37,5% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r.1);
  • w przypadku pracownika młodocianego – w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą i odpowiednio
  • w przypadku pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – wysokość tego odpisu opiewać będzie zatem na kwotę 3 631,20 zł (tj. 50% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r.1). 

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. od byłego pracodawcy – a co z pracodawcami, którzy nie są zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?

Pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, zatrudniają mniej niż 50 pracowników  w przeliczeniu na pełne etaty  (u których zakładowa organizacja związkowa nie zawnioskuje o utworzenie Funduszu)  – na zasadzie dobrowolności – mogą natomiast:

  1. utworzyć ZFŚS (na takich samych zasadach, jak pracodawcy do tego zobowiązani) albo
  2. wypłacać pracownikom tzw. świadczenie urlopowe (które w praktyce, najczęściej przybiera formę „wczasów pod gruszą”), przy czym:
    • wysokość tego świadczenia jest ograniczona kwotowo – tj. nie może ona przekroczyć wysokości tzw. odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, czyli:
      • 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej  w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – świadczenie urlopowe, w tym przypadku, nie będzie mogło zatem przekroczyć kwoty 2 723,40 zł (tj. 37,5% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r.1);
      • w przypadku pracownika młodocianego – w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą i odpowiednio
      • w przypadku pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej  w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W bieżącym roku (tj. 2025) – świadczenie urlopowe, w tym przypadku, nie będzie mogło zatem przekroczyć kwoty 3 631,20 zł (tj. 50% z 7 262,39 zł, które stanowi kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r.1).

Dofinansowanie do ferii zimowych (turnusu rehabilitacyjnego) dla seniorów w 2026 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – komu, na jakich zasadach i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

Seniorzy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – mogą ponadto ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

O dofinansowanie turnusu, osoba niepełnosprawna może ubiegać się pod warunkiem, że:

  1. Przeciętny miesięczny dochód w jej rodzinie (tj. dochód wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, podzielony przez liczbę tych członków), obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, nie przekracza kwoty:
    • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym  (tj. aktualnie – kwoty 4 385,85 zł2), lub odpowiednio
    • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (tj. aktualnie – kwoty 5 701,61 zł2),

na potwierdzenie czego, złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejszane jest o kwotę, o którą dochód został przekroczony, a w przypadku osób w trudnej sytuacji materialnej lub losowej – może zostać przyznane dofinansowanie bez jego pomniejszania, pomimo przekroczenia ww. progu dochodowego;

  1. Została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
  2. W danym roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała jeszcze na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;
  3. Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (rejestr ośrodków dostępny jest pod adresem: LINK) albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
  4. Wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów (rejestr organizatorów turnusów dostępny jest pod adresem: LINK);
  5. Będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
  6. Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
  7. a w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne – przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Wysokość dofinansowania, które można otrzymać z PFRON w 2025 r. wynosi:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 2 631,51 zł2) – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16.roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 2 368,36 zł2) – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 2 192,93 zł2) – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 1 754,34 zł2) – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i odpowiednio
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 1 754,34 zł2) – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby – może natomiast zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia (tj. aktualnie – 3 508,68 zł2). Kwota dofinansowania nie może być jednak wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa danej osoby w turnusie.

W celu otrzymania dofinansowania z PFRON, należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który należy dostarczyć do PCPR (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub pobytu. Do wniosku tego, należy dołączyć:

  • skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu,
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioski o dofinansowanie, rozpatrywane są przez PCPR w terminie 30 dni

Następnie – w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego – należy przekazać do PCPR informację o wyborze turnusu, w którym będzie się uczestniczyło. Po otrzymaniu powyższej informacji, PCPR, w terminie 7 dni, dokona weryfikacji ww. turnusu w stosownych rejestrach (ośrodków i organizatorów). W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń – poinformuje o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania przekazywana jest bezpośrednio organizatorowi turnusu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora turnusu, zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby w wybranym przez nią turnusie.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.

Dofinansowanie do ferii zimowych dla seniorów w 2026 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – czy na czas trwania turnusu rehabilitacyjnego przysługuje urlop?

Prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 21 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, przysługuje osobie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Urlop ten jest zagwarantowany ustawowo – wynika z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i można z niego skorzystać nie częściej niż raz w roku.

Wynagrodzenie należne za czas ww. zwolnienia od pracy, w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, obliczane jest jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

1  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w 2024 r. wyniosło bowiem 7 140,52 zł, a w drugim półroczu 2024 r. – 7 262,39 zł, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r. Podstawę do wyliczenia wysokości odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2025 r. stanowi zatem wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r., czyli kwota 7 262,39 zł.

2 Ponieważ – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. – przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 r. wyniosło 8 771,70 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 288)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 913 z późn. zm.)
Powiązane
Dofinansowanie od pracodawcy do ferii zimowych 2025/2026 nie tylko dla obecnych, ale również dla byłych (w tym emerytowanych) pracowników i ich rodzin. Komu, na jakich zasadach i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie?
Dofinansowanie od pracodawcy do ferii zimowych 2025/2026 nie tylko dla obecnych, ale również dla byłych (w tym emerytowanych) pracowników i ich rodzin. Komu, na jakich zasadach i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie?
Świadczenie dla seniorów za wychowanie co najmniej trojga dzieci (i to nie tylko własnych), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Świadczenie dla seniorów za wychowanie co najmniej trojga dzieci (i to nie tylko własnych), o którym wie niewiele osób, a – przysługuje niezależnie od dochodów. Wystarczy złożyć wniosek
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
Infor.pl
Zmiany w harmonogramie ferii zimowych 2026. MEN informuje o terminach
02 gru 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany w organizacji ferii zimowych 2026. Zamiast dotychczasowych czterech tur, uczniowie będą wypoczywać w trzech. Choć decyzja ma usprawnić ruch turystyczny i zmniejszyć korki, rodzice i branża turystyczna reagują z mieszanymi uczuciami. Resort Barbary Nowackiej tłumaczy, dlaczego zdecydowano się na korektę i jak ma ona wpłynąć na komfort zimowego wypoczynku.
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego od 1 stycznia 2026 r., w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”. Prezydent już złożył swój podpis
02 gru 2025

W dniu 7 listopada 2025 r., Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2, który następnie został złożony przez niego do Sejmu. Projekt ten – zakłada trwałe obniżenie obniżenie cen prądu dla odbiorców indywidualnych o około 33 procent, co – zgodnie z informacją opublikowaną przez Kancelarię Prezydenta – jest równoznaczne z tym, że „polskie rodziny na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych, będą mogły zaoszczędzić ponad 800 zł rocznie.”
Małe szkoły jednak nie znikną? Rząd szykuje ważne zmiany w Prawie oświatowym. Budynki szkół mają służyć całej społeczności
02 gru 2025

Nowelizacja Prawa oświatowego, którą wkrótce zajmie się rząd, ma zatrzymać falę likwidacji małych szkół podstawowych. Budynki oświatowe będą mogły pełnić nowe funkcje społeczne – od opieki żłobkowej po działania senioralne. To odpowiedź na szybko postępujące zmiany demograficzne w Polsce.
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku? Te dwa terminy są najkorzystniejsze. Emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych
02 gru 2025

Zakończyć karierę zawodową czy może jednak jeszcze poczekać? Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć wszyscy ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Jeśli już ktoś zdecyduje się „zusowską” pensję, warto dobrze wybrać moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Rozbudowa i nadbudowa - budowlane różnice są oczywiste?
01 gru 2025

W prawie budowlanym funkcjonują pojęcia rozbudowy oraz nadbudowy. Sprawdzamy, czy różnice między nimi są tak oczywiste, jak można by sądzić.
Nieprecyzyjne przepisy dot. KSeF. Czy od lutego 2026 r. będziemy dwa razy fakturować tę samą sprzedaż?
01 gru 2025

Od 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w KSeF obejmie podatników VAT, którzy w 2024 r. osiągnęli sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT), a od 1 kwietnia 2026 r. - pozostałych. Ale od 1 lutego 2026 r. wszyscy podatnicy będą musieli odbierać faktury przy użyciu KSeF. Profesor Witold Modzelewski zwraca uwagę na nieprecyzyjną treść art. 106nda ust. 16 ustawy o VAT i kwestię treści faktur elektronicznych o których mowa w art. 106nda, 106nf i 106nh ustawy o VAT.
Zakład pracy nie musi przed świętami informować emerytów o tych świadczeniach. Jak zdobyć informacje? Sprawa jest prosta
02 gru 2025

Do świadczeń z ZFŚS są uprawnieni nie tylko pracownicy, ale również emeryci-byli pracownicy. Jednak skąd osoby te mają czerpać informacje o przysługujących im prawach? I czy pracodawca ma obowiązek informować ich o tym bezpośrednio?
Nowe zasady znakowania żywności od 17 lutego 2026 roku: owoce, warzywa, soki, dżemy, miody
01 gru 2025

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 1 grudnia 2025 r., że od 17 lutego 2026 r. zmienią się zasady znakowania żywności: świeże owoce, warzywa i banany sprzedawane luzem będą musiały być oznaczane flagą kraju pochodzenia, a miód, soki i dżemy – etykietowane według nowych unijnych standardów. Celem zmian jest większa przejrzystość informacji dla konsumentów. Produkty oznakowane według dotychczasowych zasad będą mogły pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.

Kolejna Pani z komisji orzeczniczej: Mama 75 lat nie dostanie świadczenia wspierającego. Zabranie 11,7 pkt [List]
02 gru 2025

Takie informacje w WZON otrzymują rodziny poszkodowanych osób niepełnosprawnych - musimy Panu / Pani ojcu / matce obniżyć liczbę pkt potrzebną do otrzymania świadczenia wspierającego. Infor.pl opublikował tydzień temu Wytyczne dla WZON, które nakazują specjalistom oceniającym samodzielność osób niepełnosprawnych (w wieku 75 lat i więcej), aby nie przyznawać 4 pkt w 9 kategoriach (na 32) testu samodzielności ("poziom potrzeby wsparcia"). Powoduje to 1) spadek wartości świadczenia wspierającego albo 2) "wyrzucenie" osoby niepełnosprawnej z systemu wsparcia. W efekcie naszej publikacji wysypały się listy od osób, które doświadczyły we własnej rodzinie cięcia wysokości punktów. List opublikowany w tym artykule to relacja czytelnika, o tym jak wprost pracownica WZON poinformowała o konieczności zaniżenia wartości punktów dla osoby niepełnosprawnej (matka 75 lat).
Koniec podatkowego eldorado dla tysięcy przedsiębiorców? Rząd szykuje rewolucję, która drastycznie uderzy w portfele najlepiej zarabiających specjalistów już niebawem
02 gru 2025

Przez lata była to jedna z najatrakcyjniejszych form opodatkowania w Polsce, pozwalająca na legalne płacenie zaledwie 5% podatku dochodowego. Tysiące specjalistów, zwłaszcza z prężnie rozwijającej się branży nowych technologii, oparło na niej swoje finanse, budując przewagę konkurencyjną na rynku. Teraz jednak Ministerstwo Finansów mówi stanowcze "dość". Na horyzoncie pojawił się projekt zmian, który ma wywrócić obecny porządek do góry nogami i uszczelnić system w sposób, który wielu uzna za drastyczny. Czy popularna preferencja podatkowa stanie się wkrótce dostępna wyłącznie dla dużych graczy, a mali przedsiębiorcy i freelancerzy zostaną na lodzie z koniecznością płacenia znacznie wyższych danin? Sprawdź, co kryje się w nowych przepisach i czy jesteś na liście zagrożonych.
