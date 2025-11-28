REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS zapłaci 1878 zł co miesiąc za liczne schorzenia. Sprawdź, za jakie [LISTA]

ZUS zapłaci 1878 zł co miesiąc za liczne schorzenia. Sprawdź, za jakie [LISTA]

28 listopada 2025, 15:00
[Data aktualizacji 29 listopada 2025, 11:11]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze, emerytura, świadczenie, renta
ZUS zapłaci 1878 zł co miesiąc za liczne schorzenia. Sprawdź, za jakie
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy nie tylko w przypadku poważnych chorób, takich jak schorzenia serca czy nowotwory, ale również z powodu depresji i chorób dermatologicznych. Oto szczegóły.

Warunki ubiegania się o rentę z ZUS

Ubieganie się o rentę z tytułu niezdolności do pracy wymaga spełnienia ściśle określonych warunków. Kluczowym elementem jest orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), potwierdzające faktyczną niezdolność wnioskodawcy do wykonywania pracy. Ponadto, konieczne jest udokumentowanie odpowiedniego stażu składkowego, którego wymagana długość jest uzależniona od wieku osoby wnioskującej o świadczenie. Istnieją jednak wyjątki od reguły stażu składkowego. Dotyczą one osób, które posiadają co najmniej 20 lat opłacania składek w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Wyjątki te stosuje się również, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub podczas jej wykonywania.

REKLAMA

REKLAMA

Rodzaje niezdolności i ocena ZUS

Renta z ZUS przysługuje osobom, u których stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy, co oznacza, że nie są one w stanie podjąć żadnej pracy zarobkowej. W przeciwieństwie do tego, częściowa niezdolność oznacza jedynie niemożność wykonywania dotychczasowej pracy, zgodnej z kwalifikacjami danej osoby. Orzecznik ZUS ma za zadanie ocenić, czy niezdolność ma charakter trwały, czy czasowy, a także zbadać, czy wnioskodawca ma możliwość przekwalifikowania się. Maksymalny okres, na jaki ZUS może orzec niezdolność do pracy, to pięć lat.

Schorzenia kwalifikujące do renty z ZUS

Katalog schorzeń, które często prowadzą do przyznania renty, jest szeroki. Obejmuje on między innymi problemy z układem krążenia i układem nerwowym, dolegliwości układu oddechowego, choroby wzroku, zaburzenia psychiczne (takie jak depresja czy schizofrenia), nowotwory złośliwe związane z pracą, choroby dermatologiczne, przewlekłe schorzenia układu ruchu oraz choroby zakaźne i pasożytnicze. Ponadto, choroby zawodowe kwalifikowane do renty to między innymi pylica płuc, uszkodzenia głosu, utrata słuchu, dolegliwości obwodowego układu nerwowego, a także przewlekłe problemy układu ruchu, problemy skórne oraz nowotwory złośliwe.

Renta z ZUS. Planowane zmiany i skala problemu

Zapowiedziany projekt nowelizacji przepisów przewiduje rozszerzenie wykazu chorób zawodowych o dodatkowe nowotwory azbestozależne, w tym m.in. raka jajnika. Zmiany te, o których informuje portal dlahandlu.pl, mają na celu uwzględnienie różnic w powikłaniach zdrowotnych między płciami oraz umożliwić wcześniejsze wykrywanie schorzeń, które ujawniają się dopiero po wielu latach pracy. Nowe regulacje mają zapewnić obecnym i byłym pracownikom objętym ryzykiem systematyczne badania profilaktyczne. Skala problemu została udokumentowana przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, którego dane pokazują, że w ciągu 20 lat przeprowadzono 34 454 badania dla 8 379 osób z 28 zakładów pracy, co doprowadziło do rozpoznania 2 421 chorób zawodowych. Wśród zdiagnozowanych chorób było 143 nowotwory, w tym najczęściej występujące w Polsce nowotwory azbestozależne: 90 przypadków raka płuca (1,1 proc.) i 53 przypadki międzybłoniaka opłucnej (0,6 proc.).

REKLAMA

Źródło: INFOR
