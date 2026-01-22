REKLAMA

Masz taką emeryturę? Dostaniesz 500 plus z ZUS

Masz taką emeryturę? Dostaniesz 500 plus z ZUS

22 stycznia 2026, 10:43
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
świadczenie 500 plus dla seniora
500 plus dla seniora. Masz taką emeryturę? Dostaniesz dodatkowe pieniądze z ZUS
shutterstock

Niektórzy seniorzy mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z ZUS - 500 plus dla seniora, jednak jest to uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie w wysokości niższej niż 2552,39 zł uprawnia do rozważenia przyznania specjalnego dodatku, ale nie gwarantuje jego wypłaty. Otrzymanie tych pieniędzy wymaga spełnienia jeszcze jednego, niezbędnego warunku.

Świadczenie uzupełniające, czyli 500 plus dla seniora

Świadczenie uzupełniające, potocznie określane jako 500 plus dla seniora, to forma wsparcia finansowego wprowadzona w 2019 roku ustawą o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, skierowana do osób wymagających stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu z powodu poważnych problemów zdrowotnych.

500 plus dla seniora. Proces oceny ZUS i procedura odwoławcza

O przyznaniu tego dodatku decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który na podstawie dokumentacji medycznej i orzeczeń lekarskich ocenia, czy stan zdrowia wnioskodawcy rzeczywiście uzasadnia stałą opiekę. W przypadku otrzymania odmownej decyzji, wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania się w ciągu miesiąca od jej doręczenia, składając wniosek w jednostce ZUS, która pierwotnie odrzuciła podanie.

Warunki uprawniające do otrzymania świadczenia 500 plus dla seniora

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, konieczne jest spełnienie czterech warunków: zamieszkiwanie na terenie Polski, ukończenie osiemnastego roku życia, posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz niepobieranie żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub, w przypadku ich posiadania, nieprzekroczenie ustalonej kwoty.

500 plus dla seniora. Zasady wypłaty i progi dochodowe

Pełna wysokość świadczenia 500 plus dla seniora, wynosząca 500 złotych, jest wypłacana, gdy osoba uprawniona nie ma prawa do emerytury, renty ani innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, albo gdy łączna kwota brutto tych świadczeń nie przekracza miesięcznie progu 2052,39 zł. Jeśli suma pobieranych świadczeń przekracza ten próg, dodatek uzupełniający jest redukowany zgodnie z mechanizmem "złotówka za złotówkę". Po przekroczeniu kwoty 2552,39 zł ZUS całkowicie wstrzymuje wypłatę benefitu, przy czym ten próg dochodowy podlega corocznej waloryzacji.

500 plus dla seniora a kluczowy warunek zdrowotny i wiek uprawnionych

Kluczowym, obok kryterium dochodowego, warunkiem otrzymania 500 plus dla seniora jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub równoważnego dokumentu. Choć potoczna nazwa sugeruje, że jest to świadczenie dla osób starszych, i faktycznie ZUS najczęściej wypłaca je osobom powyżej 75 roku życia, pieniądze mogą otrzymać również osoby młodsze, jeśli ich stan zdrowia to uzasadnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Składanie wniosku o 500 plus dla seniora i wymagana dokumentacja

Wniosek o to świadczenie 500 plus dla seniora można złożyć w placówce ZUS lub elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE ZUS. W sytuacji, gdy wnioskujący nie posiada aktualnego orzeczenia, musi dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z kompletną dokumentacją medyczną potwierdzającą jego stan zdrowia. Świadczenie uzupełniające jest przyznawane na okres obowiązywania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a w przypadku orzeczenia bezterminowego jest wypłacane dożywotnio.

Aktualne progi dochodu świadczenia uzupełniającego, czyli 500 plus dla seniora (do końca lutego 2025 roku)

Obecnie obowiązujące progi dochodowe dla świadczenia uzupełniającego (500 plus dla seniora) ulegają corocznej waloryzacji 1 marca. Ostatnia waloryzacja miała miejsce 1 marca 2024 roku, ustanawiając maksymalny próg dochodowy uprawniający do świadczenia na poziomie 2419,33 zł brutto.

Warunki utraty prawa do świadczenia 500 plus dla seniora

Aby w ogóle móc otrzymać to wsparcie, czyli 500 plus dla seniora, łączna kwota brutto emerytury, renty lub innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać 2419,33 zł. Przekroczenie tej kwoty oznacza całkowitą utratę prawa do świadczenia.

Kwota świadczenia 500 plus dla seniora a limit dochodu

Pełna wysokość świadczenia, czyli 500 zł, przysługuje osobom, które nie mają prawa do emerytury ani renty, ani żadnego innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych, lub gdy ich łączne świadczenia brutto nie przekraczają 1919,33 zł (ustalone jako 2419,33 zł - 500 zł).

Zasada pomniejszania świadczenia 500 plus dla seniora ("złotówka za złotówkę")

W przypadku, gdy łączne świadczenia emerytalno-rentowe mieszczą się w przedziale pomiędzy 1919,33 zł a 2419,33 zł, świadczenie uzupełniające jest wypłacane w kwocie pomniejszonej, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na przykład, jeśli świadczenia wnioskodawcy wynoszą 2100 zł brutto, świadczenie uzupełniające zostanie obniżone o różnicę, czyli będzie wynosiło 2419,33 zł - 2100 zł = 319,33 zł.

Ile trzeba mieć emerytury, żeby dostać 500 plus dla seniora?

Emeryci ze świadczeniem niższym niż 2552,39 zł mogą otrzymać 500 plus dla seniora.

500 plus dla seniora - warunki

Aby ubiegać się o świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane 500 plus dla seniora, należy spełnić kilka podstawowych wymogów: kluczowym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto, wnioskodawca musi mieścić się w limicie dochodowym, który od marca 2025 roku jest ustalony na poziomie 2552,39 zł brutto miesięcznie. W sytuacji, gdy łączny dochód osoby uprawnionej przekracza niższą granicę (równą kwocie najniższej emerytury, tj. 1878,91 zł od marca 2025 roku), ale nie osiąga wspomnianego progu 2552,39 zł, wysokość świadczenia jest pomniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". Dodatkowo, warunkiem koniecznym jest stałe zamieszkanie w Polsce oraz pobieranie emerytury, renty lub jakiegokolwiek innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

500 plus dla seniora - dochód brutto czy netto?

Prawo do świadczenia uzupełniającego (500+ dla seniora) jest ustalane na podstawie dochodu brutto wnioskodawcy, a próg dochodowy ulega corocznej waloryzacji – w 2025 roku wynosił on 2552,39 zł brutto. Pełna kwota 500 zł przysługuje osobom, których łączny dochód brutto ze wszystkich świadczeń nie przekracza 2052,39 zł brutto (jest to pierwszy próg ustalony na 2025 rok). Jeżeli natomiast łączny dochód brutto mieści się w przedziale od 2052,40 zł do 2552,39 zł, wówczas świadczenie jest wypłacane w pomniejszonej wysokości: kwota dodatku jest redukowana o kwotę, o jaką dochód przekroczył ten niższy, pierwszy próg dochodowy (zasada "złotówka za złotówkę"). Natomiast osoby, których dochód brutto przekracza 2552,39 zł, nie otrzymują tego świadczenia.

500 plus dla seniora w małżeństwie

Obecnie nie funkcjonuje świadczenie 500 plus dla seniora jako wspólny dodatek wypłacany małżeństwom. Mimo to, każdy z małżonków może ubiegać się indywidualnie o świadczenie uzupełniające (potocznie nazywane 500 plus dla seniora), pod warunkiem spełnienia kryteriów dotyczących dochodu i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Projekt obywatelski 500 plus dla małżeństw (proponujący jednorazową wypłatę za długi staż małżeński) jest wciąż rozpatrywany i nie został jeszcze wprowadzony w życie jako ustawa.

500 plus dla seniora na wakacje

Aktualnie nie ma programu 500 plus dla seniora na wakacje. Nowe propozycje, takie jak bon senioralny czy 800 plus dla seniora, są w fazie debaty i nie zostały jeszcze uchwalone. Istniejące świadczenie uzupełniające (potocznie zwane 500 plus dla seniora) to stały, miesięczny dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych, a jego wysokość jest zmienna i zależna od innych pobieranych świadczeń, bez dedykowanego przeznaczenia na cele wakacyjne.

Źródło: INFOR
Infor.pl
